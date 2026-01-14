熊本県人吉球磨地域の10市町村では、地域一帯を舞台にした恒例イベント「人吉球磨のひなまつり」を、2026年2月1日(日)から3月31日(火)まで開催します。初日には、国宝・青井阿蘇神社にてオープニングイベントが行われ、春の訪れを告げます。





チラシ表





チラシ裏





■開催背景

今年で28年目を迎える「人吉球磨のひなまつり」。2020年の豪雨災害やコロナ感染症などにより中止を余儀なくされた年もありました。「熊本県・人吉球磨(くまもとけん・ひとよしくま)」10市町村で様々なイベントを開催し、地域周遊していただき、色とりどりの人吉球磨のひなまつりの魅力を感じてもらえるイベントです。来訪者に楽しい思い出を作ってもらうことで人吉球磨の復興をPRし、復興への足がかりとなることを願っています。









■開催概要

イベント名： 人吉球磨のひなまつり

開催日時 ： 2月1日(日)～3月31日(火)

会場 ： 人吉球磨一帯(人吉市、球磨村、五木村、山江村、相良村、

錦町、あさぎり町、多良木町、湯前町、水上村の各会場)

アクセス ： 九州自動車道 下り「人吉IC」、上り「人吉球磨SIC」より各会場へ

主催 ： 人吉球磨ひなまつり実行委員会

公式サイト： https://hitoyoshikumahinamaturi.jimdofree.com





1. 日時 ： 令和8年2月1日(日)

10時～呈茶・11時～オープニング(12時半終了予定)

2. 会場 ： 青井阿蘇神社(熊本県人吉市上青井町118)

3. プログラム： 11時～開会

・ひなまつり鏡開き 鏡酒振る舞いあり(先着100個)

※持ち帰りのみ

・市町村イベント告知

市町村のマスコットキャラクターも集合！

・ステージ





10時から抹茶とお茶菓子がセットになった呈茶を提供しております。





ひなまつりの始まりを告げる、球磨焼酎で行う鏡開きです。鏡開き後は、ご来場の先着100名へお持ち帰り用の振る舞い酒としてお配りいたします。未成年の方はひなあられをプレゼント！





○人吉球磨のひなまつり期間中の2月1日(日)～3月31日(火)は、おひな御膳や展示、期間イベントが10市町村各地で開催されます。





振る舞いの球磨焼酎の鏡酒





ひなまつり野点





ひな人形の展示(過去の画像です)





来場プレゼントや体験メニューなど、日本の原風景を残す情緒あふれる「人吉球磨のひなまつり」を心ゆくまでお楽しみください。

また、令和2年7月豪雨から復興を遂げた人吉市内の旅館を始め、各地の施設で毎年好評の宿泊プラン「おひなの宿」と、この時期だけのお楽しみ、大好評のランチ「おひな御膳」も登場！歴史あふれる人吉球磨の温泉と共にお楽しみください。