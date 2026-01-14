株式会社関西フーズ(本社：兵庫県姫路市、代表取締役：福永 力夫)が運営する回転寿司、朝どれ地魚を含めた新鮮なネタが自慢の「力丸」は、2026年1月9日(金)より、冬の北海の味覚を集めた『北海寿司まつり』(URL： https://www.kaiten-sushi.net/news/3810/ )を開始しました。また、朝どれの地魚として、活〆寒姫さばや、赤なまこ軍艦も販売いたします。

*店舗により、一部商品の内容・価格が異なります。





北海寿司まつりのネタを堪能できる『寒の季節の五種盛』





■1日20皿限定の匠の一皿のほか、北海の旨いもんが集合

北海道産の厳選素材などを使用した、冬の「匠の一皿」は「ほたてとかにの北海マウンテン(自家製ウニソース添え)」。1日20皿限定の商品です。その他にも冬の北海道を含めた北海は美味しい素材の宝庫で、ひらめやぶりのたたきなど季節の旨いものがつまった「寒の季節の五種盛」、サシの入った柔らかさが絶品の「希少部位！北海道黒牛ブリスケローストビーフ」、甘すぎて驚く「青森県産 極甘とうもろこしにぎり」など、この季節ならではの味わいをお楽しみいただけます。





●ほたて・かに・ウニをあしらった贅沢な山盛り仕立ての一皿「ほたてとかにの北海マウンテン」。見た目の華やかさと濃厚な旨みを楽しめる、冬限定の特別な一皿です。





ほたてとかにの北海マウンテン





●寒ひらめ、ぶりたたき、水たこ、あんきも軍艦、寒真だら白子軍艦と、この時期ならではの旨み豊かなネタを盛り込みました。それぞれ異なる食感と味わいを一度に楽しめる、寒の季節ならではの贅沢な一品です。





●サシの入った柔らかな肉質が魅力の、北海道黒牛ブリスケを使用した「希少部位！北海道黒牛ブリスケローストビーフ」。赤身の旨みと脂の甘みが調和した、贅沢な味わいをお楽しみいただけます。





希少部位！北海道黒牛ブリスケローストビーフ





●甘さが際立つ青森県産とうもろこしを使用した「青森県産 極甘とうもろこしにぎり」。素材本来の甘みを楽しめる、季節限定の一皿です。





青森県産 極甘とうもろこしにぎり





■力丸だからできる ～瀬戸内・播磨灘の「浜直地魚」～

北海フェアと同時に、力丸が最も自信を持ってお届けするのが、地元・兵庫の海で獲れた「地魚」です。坊勢港などから直送される「浜直(はまちょく)」便により、高い鮮度で提供します。播磨灘のブランド魚「活〆寒姫さば」は坊勢島(ぼうぜじま)で育ち、活け締めにしているため臭みがなく、とろけるような脂乗りを楽しめます。そして「赤なまこ軍艦」はコリコリとした独特の歯ごたえと磯の香り、鮮度の証です。





●播磨灘の豊かな漁場で育った脂乗りが最高のブランドさば！「前どれ活〆寒姫さば」。活〆ならではの鮮度と濃厚な旨みを楽しめる、季節限定の一皿です。





前どれ活〆寒姫さば





●歯ごたえと磯の旨味が絶品の「赤なまこ軍艦」。食感を楽しむ、冬ならではの味覚です。





赤なまこ軍艦





■力丸のこだわり

播磨発祥、兵庫県の回転寿司として、姫路漁港から水揚げ・直送される朝どれ地魚の美味しさを、もっとたくさんの人に味わってほしいと様々な工夫をしてきました。漁師が水揚げした魚が驚異の3時間～4時間ほどで店頭まで到着。産直よりも新鮮な“浜直地魚”を用意しています。当日の漁で入る魚もまったく変わります。今日はどんなネタがあるだろうと楽しみに来られる方もいらっしゃいます。「浜直地魚」のこだわりだけではなく、瀬戸内の人気ネタの穴子や、テレビやマスコミなどで絶賛された年間20万食以上食べられる職人手作りの手焼き玉子、冷凍をしていない貴重で濃厚な生の本まぐろの他にもこだわりのメニューは沢山あります。100種類以上の品揃えになり、100円(税込110円)のお皿もございます。家族で来やすいようにキッズスペースや新幹線レーンもあるお店や、ゆっくりと食事ができるよう落ち着いた環境かつ、目の前でお寿司を握るのを見られる環境のあるお店などお店によっての特徴も様々です。









■会社概要

会社名 ：株式会社関西フーズ

所在地 ：兵庫県姫路市町坪179-9

代表者 ：代表取締役 福永 力夫

創業 ：昭和55年3月

事業内容：グルメ回転寿司チェーン・海鮮丼ぶり店の経営