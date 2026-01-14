人気店の上質なお食事・癒し体験をプレゼント 淀屋橋odonaの魅力を「体験」する豪華賞品が当たる「冬の抽選会」を1月19日～2月15日に開催
三井不動産商業マネジメント株式会社(本社：東京都中央区、代表取締役社長：大林修)が運営する『淀屋橋odona』では、2026年1月19日(月)～2月15日(日)の期間中、「冬の抽選会」を開催します。
冬の抽選会
期間中、館内店舗にて1,000円(税込/合算不可)以上お買い上げのお客様に抽選応募券を配布いたします。応募券に記載されたシリアルコードを特設ページで入力して応募いただくデジタル抽選会です。今回は、淀屋橋odona各店舗の「上質なサービス」を実際に体験いただける賞品を多数ご用意しました。人気レストランのペアご招待券やリラクゼーションの施術体験など、日頃の感謝を込めた特別な体験により、皆様のビジネスライフやプライベートをより豊かに彩ります。
【開催概要】
キャンペーン名： 冬の抽選会
実施期間 ： 2026年1月19日(月)～2月15日(日)
※各店抽選応募券がなくなり次第配布終了
対象 ： 期間中、対象店舗にて1会計1,000円(税込/合算不可)以上
お買い上げのお客様に「抽選応募券」を1枚配布いたします。
応募券に記載された二次元コードから特設ページへ
アクセスし、シリアルコードを入力してご応募ください。
対象店舗 ： 淀屋橋odona内 各店舗
※ファミリーマート淀屋橋odona店、
MOONRAKERS 大阪淀屋橋Showroom、
絨毯ギャラリー、ワークスタイリング淀屋橋は
対象外となります
【賞品内容：淀屋橋odonaを「体験」する豪華ラインナップ】
＜目玉賞品＞
・淀屋橋odonaお買物券 2万円分
ファッションからグルメまで、館内でご利用いただけるお買物券です。
・フランス料理「プレスキル」2万円分、中国・中華料理「atelier HANADA by森本」 2万円分お食事券
特別な日のディナーやランチを彩る、各店自慢のお食事にご招待。
＜体験・グルメ(例)＞
・飲食店のペアご招待券・割引券など
同僚やご友人とお楽しみいただけるペアご招待券などを多数ご用意。
・リラクゼーションサロン「京の癒処ゆめみし」 首肩リンパ30分体験＋癒しグッズ
日頃の疲れを癒やす、至福のリラクゼーションタイムをプレゼント。
・パティスリー「ジョエル」 自家製マカロン 1個
・ジャム＆食材専門店「メルカートピッコロ」 ALL国産ジャム詰合せ３本セット【ギフト箱入り】
手土産にも人気の商品です。
＜その他＞
・三井ショッピングパークポイント500ポイント
応募フォームにて三井ショッピングパークポイントナンバーの入力が必要です(即時入会可能)。
※ポイントは2月後半に付与を予定。淀屋橋odonaで2026年3月31日(火)まで利用可能な期間限定ポイントです。
※賞品内容は変更となる場合がございます。
※記載の賞品は一例となります。詳細はキャンペーンページをご確認ください。
▼キャンペーンページ▼
https://mitsui-shopping-park.com/odona/event/3247805.html
【『淀屋橋odona』施設概要】( https://mitsui-shopping-park.com/odona/ )
ビジネスとショッピング、昼の街と夜の街をつなぐ淀屋橋odona。大阪のメインストリート「御堂筋」に面し、地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅直結。ファッションからグルメまで働く大人たちを愉しませるさまざまなサプライズを提供します。
所在地 ：〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋4-1-1
アクセス：地下鉄御堂筋線「淀屋橋」駅直結(10号出口)
京阪本線「淀屋橋」駅 3番出口から徒歩1分
地下鉄堺筋線「北浜」駅 2番出口から徒歩8分
営業時間：●ショップ：11:00～20:00
※店舗により異なります。
●レストラン：11:30～23:00(土日祝 ～21:30)
※店舗により異なります。
●休館日：店舗によっては臨時休業をいただく場合がございます。
各店舗の営業日、営業時間は各店舗へご確認ください。
淀屋橋odona