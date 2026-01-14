当資料は、2026年1月8日に米国で発表されたニュースリリースの抄訳です。





米国カリフォルニア州エメリービル - 2026年1月8日 - AIを活用した自律型IT(Autonomous IT)( https://www.tanium.jp/autonomous-it-platform )のリーダーであるタニウム( https://www.tanium.jp/ )は、Gartnerが発表した「Gartner(R) Magic Quadrant(TM) for Endpoint Management Tools( https://www.tanium.com/resources/gartner-magic-quadrant-endpoint-management-tools-2026 )」において、リーダーに選出されたことを発表しました[出典1]。





タニウム





タニウムはこの評価が、AIとリアルタイムインテリジェンスをもってIT運用とセキュリティを単一のソリューションで統合するという、業界をリードする Autonomous IT プラットフォームの強みを示すものだと考えています。





タニウムの最高技術責任者(CTO)である マット・クイン は次のように述べています。

「Autonomous IT は、従来の手動かつツール中心のエンドポイント管理を、信頼性とリアルタイムインテリジェンスに基づくAI駆動の自動化運用へと再定義しています。今回 Gartner の Magic Quadrant にてリーダーとして認められたことは、Autonomous IT プラットフォームを通じてお客様の組織を「アンストッパブル」な存在にするというタニウムのコミットメントを裏付けるものだと考えています。」





Tanium Autonomous IT プラットフォームは、AIとリアルタイムインテリジェンスを活用し、ITおよびセキュリティチームのエンドポイント管理、エクスポージャ管理、セキュリティオペレーションを統合することで、より迅速なイノベーション、強固なレジリエンス、そして確信を持ったビジネス成果の実現を支援します。





さらにタニウムは最近、プラットフォームの新機能を発表しました。これにより、エージェント型AIの拡張、OT(オペレーショナルテクノロジー)やモバイルエンドポイントへの対応強化、継続的なセキュリティの向上を可能にします。主なハイライトは以下の通りです。





● Tanium Ask - インテリジェントなQA対応、インサイト提供、エンドポイント変更の安全な実行をシンプルなプロンプトから可能にする革新的なエージェント型AI体験。リアルタイムのエンドポイントインテリジェンスを活用し、運用効率と脅威対応を劇的に向上させます。

● 対応エンドポイントの拡張 - Tanium Endpoint Management for OT そして for Mobile、さらに Tanium Connector for Microsoft Intuneにより、多様なデバイス環境に対応。これらの機能によりTaniumのエンドポイント管理の適用範囲が拡張され、OT、モバイル、Intune接続環境にわたって統合的な可視性、構成管理、実行可能なインサイトを提供します。

● Tanium Jump Gate - Taniumのセキュリティオペレーションポートフォリオを拡張する機能で、恒常的なアクセスを排除し、ゼロトラストの原則を徹底。機密リソースへのアクセスを「必要な時に、必要な分だけ」提供し、リアルタイムで監視します。





今回の Magic Quadrant におけるリーダー選出により、タニウムはエンドポイント管理の変革し、顧客の自律的な運用とセキュリティへの移行を加速させる、これまでにない強固なポジションを確立したと考えています。





Tanium Autonomous IT Platform の詳細はこちらをご確認ください：

https://www.tanium.jp/autonomous-it-platform





製品デモのご依頼はこちらから：

https://www.tanium.jp/see-a-demo





GartnerおよびMagic Quadrantは、Gartner, Inc.および／またはその関連会社の商標です。









Gartnerは、自社の出版物に記載されているいかなる企業、ベンダー、製品、サービスも推奨するものではなく、技術ユーザーに対し、最高評価またはその他の指定を受けたベンダーのみを選択するよう助言するものではありません。Gartnerの出版物は、Gartnerのビジネスおよびテクノロジーインサイト組織の見解をまとめたものであり、事実の表明と解釈されるべきではありません。Gartnerは、本出版物に関して、商品性または特定目的適合性を含む、明示的または黙示的な一切の保証を否認します。





出典1： Gartner, Magic Quadrant for Endpoint Management Tools, Tom Cipolla, Lina Al Dana, Sunil Kumar, Robin Milton-Schonemann, Todd Larivee & Craig Fisler, January 5, 2026.









■タニウムについて

タニウムは自律型IT(Autonomous IT)企業です。 Tanium Autonomous ITは 、AIとリアルタイムのエンドポイントインテリジェンスを駆使し、ITおよびセキュリティチームに、組織を「アンストッパブル」な存在にする力を与えます。





世界の主要企業の多くが、エンドポイント管理とセキュリティを統合したタニウムの単一プラットフォームを信頼し、より迅速なイノベーション、強靭性の維持、そしてビジネスを自信を持って前進させています。





タニウムがどのように自律型IT(Autonomous IT)でアンストッパブルなビジネスを実現しているかについては、 https://www.tanium.jp/ とLinkedIn( https://www.linkedin.com/company/tanium )をご確認ください。





日本法人名 ： タニウム合同会社

グローバル代表CEO ： ダン・ストリートマン

日本代表執行役社長 ： 原田英典

設立年 ： 2007年

設立年(日本) ： 2015年

所在地(日本オフィス)： 〒100-0004 東京都千代田区大手町2丁目6-4

常盤橋タワー25F

事業内容 ： 自律型エンドポイント管理のプラットフォーム提供

URL ： https://www.tanium.jp/









■免責事項

ここに記載されている情報は一般的な情報提供のみを目的としています。本情報は、当社が将来の製品、特徴、または機能を提供することについて確約、保証、申し出、および約束を行うものでも、法的義務を負うものでもありません。また、いかなる契約にも組み込まれることを意図しておらず、そのように見なされるものでもありません。最終的に提供される製品、特徴、または機能の実際の時期は記載されているものと異なる可能性があります。









(C)2025 Tanium Inc. All rights reserved. Tanium はTanium Inc. の登録商標です。その他の社名、製品名、サービス名は各社の商標または登録商標です。