亀田製菓株式会社（本社：新潟県新潟市、代表取締役社長 COO：髙木 政紀）は、『100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ』（以下：『技のこだ割り 濃厚梅だれ』）を1月19日(月)から2月末までの期間限定で、全国のスーパーマーケットにて発売します。

■鰹香る特製梅だれがしみ込む“濃厚感”

昨年ご好評をいただいた『技のこだ割り 濃厚梅だれ』が期間限定で今年も登場！あえて割った生地の断面に、コク深いたまり醬油・鰹節・梅等をブレンドした鰹香る特製梅だれをたっぷりとしみ込ませました。仕上げには紀州産南高梅肉パウダーを追い掛けし、梅の酸味と香り豊かな味わいが広がる濃厚なおいしさを実現しました。おやつとしても、お酒のおつまみとしてもぴったりです。「技のこだ割り」ならではの噛み砕くほど濃厚な味わいを、どうぞお楽しみください。

■商品情報

1. 商品名 100g 技のこだ割り 濃厚梅だれ2. 発売日 / 発売期間 2026年1月19日（月）から2月末まで3. 価格（税抜/税込) ノンプリントプライス（参考小売価格 320円前後 / 345円前後）4. 販売地域 / 販売チャネル 全国のスーパーマーケットなど※店舗によっては取り扱いのない場合がございます。