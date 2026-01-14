大正製薬株式会社が運用する健康情報サイト「大正健康ナビ（https://www.taisho-kenko.com）」では、1月14日に「尿路結石」を新着公開しました。 尿路結石とは、腎臓から尿道までの尿路のいずれかに結石が生じる病気です。結石ができる間は自覚症状がほとんどありませんが、結石が尿路のどこかに詰まり、尿の流れがせき止められて腎臓の圧力が高まると、突然「疝痛（せんつう）発作」という激痛を引き起こします。また、結石によって尿路の粘膜が傷ついて出血し、血尿が出ることがあります。 本記事では、尿路結石の原因や症状の解説だけではなく、予防法の1つでもある食べ合わせの工夫など、さまざまな情報を専門医が紹介します。

■近年では女性にも増えてきています

尿路結石は、男性の7人に1人、女性では15人に1人が生涯に経験するといわれ、中年期以降に多く発症します。遺伝的要因もありますが、その多くは生活習慣が原因で、メタボリックシンドロームとの関係も深い病気です。男性に多いですが、近年では女性にも増えてきており、その差は縮まる傾向にあります。 また、尿路結石は再発しやすいことも特徴です。腎臓にできる結石の場合、再発率が5年で45％、10年で60％といわれています。 尿路結石は生活習慣病の一種ともいえる病気であり、メタボリックシンドロームを予防・改善することで、リスクを減らすことができます。尿路結石の予期せぬ激痛を防ぐためにも、普段から意識して対策を行っていきましょう。

■1月14日 新着健康情報

専門医によるヘルスケアアドバイス

「尿路結石」 https://www.taisho-kenko.com/disease/653/＜目次＞１．尿路結石の原因２．尿路結石の症状３．尿路結石の治療・対処法４．尿路結石の予防法

■監修者プロフィール

東京慈恵会医科大学泌尿器科 講師本田 真理子（ほんだ・まりこ）先生2004年長崎大学医学部卒業。東京慈恵会医科大学大学院、葛飾医療センターなどを経て、2021年より現職。専門は女性泌尿器、泌尿器科一般、がんゲノム医療。日本泌尿器科学会指導医・専門医。癌治療認定医、泌尿器腹腔鏡技術認定医

