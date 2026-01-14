北千住駅から徒歩6分の場所に、弁護士法人心 北千住法律事務所、税理士法人心 北千住税理士事務所がオープンしました。弁護士法人心としては、関東で26か所目、全国では38か所目の事務所です。税理士法人心としては、関東で22か所目、全国では34か所目の事務所です。73名の弁護士、53名の税理士を含めたグループ総勢300名体制でお客様をサポートしています(※)。※ 弁護士数は弁護士法人心と弁護士法人Kokoro Internationalを合わせた人数、税理士数は税理士法人心と税理士法人心経営サポートセンターを合わせた人数になり、各資格者の人数は重複資格者を含みます。

＜弁護士法人心 北千住法律事務所のホームページ＞https://www.kitasenju-bengoshi.nishio-office.com/

＜税理士法人心 北千住税理士事務所のホームページ＞https://www.kitasenju.kokoro.tax/

■弁護士法人心の特徴弁護士法人心は、相続・遺言、交通事故・後遺障害、債務整理・過払い金、労災事故、不倫慰謝料、在留資格、刑事事件、企業法務などの分野ごとに「担当制」をとっています。弁護士が扱う業務分野はとても広いため、1人の弁護士があらゆる分野をカバーしようとすると、十分な対応ができない恐れがあると考えられます。そこで、弁護士法人心では、弁護士ごとに担当分野を決め、担当分野に集中的に取り組み、圧倒的に多くの研鑽を積むことによって、ハイクオリティ・ハイスピード・ローコストでの対応ができるように取り組んでいます。

■税理士法人心の特徴税理士法人心は、特に相続税申告に力を入れており、税務署長・国税審判官を経験したベテラン税理士、相続税を得意とする税理士が所属していますので、不動産等の財産が多数あるような複雑な案件から比較的小規模な案件まで幅広く対応することが可能です。

■電話相談・テレビ電話相談電話相談やテレビ電話相談を実施していますので、事務所まで出かけることなく、ご相談いただけます。※ご相談の内容によっては、ご来所が必要な場合があります。

■法人概要法人名 ：弁護士法人心(べんごしほうじんこころ)代表弁護士 ：西尾 有司所属弁護士会：東京、札幌、茨城県、神奈川県、埼玉、千葉県、愛知県、 三重、岐阜県、大阪、京都 各弁護士会所属事務所所在地：・本部／愛知県名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F(名古屋駅2分)・弁護士法人心 札幌法律事務所(札幌駅3分)・弁護士法人心 つくば法律事務所(つくば駅5分)・弁護士法人心 東京法律事務所(東京駅3分・日本橋駅2分)・弁護士法人心 銀座法律事務所(銀座一丁目駅4分・宝町駅3分・京橋駅6分)・弁護士法人心 新宿法律事務所(新宿駅3分・都庁前駅3分)・弁護士法人心 池袋法律事務所(池袋駅3分)・弁護士法人心 北千住法律事務所(北千住駅6分)・弁護士法人心 蒲田法律事務所(蒲田駅3分)・弁護士法人心 立川法律事務所(立川駅2分・立川南駅2分)・弁護士法人心 八王子法律事務所(八王子駅4分・京王八王子駅1分)・弁護士法人心 町田法律事務所(町田駅3分)・弁護士法人心 横浜法律事務所(横浜駅3分)・弁護士法人心 川崎法律事務所(川崎駅5分・京急川崎駅2分)・弁護士法人心 厚木法律事務所(本厚木駅3分)・弁護士法人心 藤沢法律事務所(藤沢駅5分)・弁護士法人心 小田原法律事務所(小田原駅3分)・弁護士法人心 大宮法律事務所(大宮駅3分)・弁護士法人心 川越法律事務所(川越駅4分)・弁護士法人心 所沢法律事務所(所沢駅3分)・弁護士法人心 越谷法律事務所(南越谷駅3分・新越谷駅4分)・弁護士法人心 千葉法律事務所(千葉駅1分)・弁護士法人心 海浜幕張法律事務所(海浜幕張駅2分)・弁護士法人心 船橋法律事務所(船橋駅4分)・弁護士法人心 松戸法律事務所(松戸駅3分)・弁護士法人心 市川法律事務所(本八幡駅3分・京成八幡駅9分)・弁護士法人心 柏法律事務所(柏駅2分)・弁護士法人心 木更津法律事務所(木更津駅0.5分)・弁護士法人心 名古屋法律事務所(名古屋駅2分)・弁護士法人心 栄法律事務所(矢場町駅0.5分・栄駅5分、松坂屋名古屋店内)・弁護士法人心 東海法律事務所(太田川駅1分、ユウナル東海内)・弁護士法人心 豊田法律事務所(豊田市駅3分、ヴィッツ豊田タウン内)・弁護士法人心 津法律事務所(津駅0.5分)・弁護士法人心 四日市法律事務所(近鉄四日市駅1分)・弁護士法人心 松阪法律事務所(松阪駅1分)・弁護士法人心 岐阜法律事務所(岐阜駅3分)・弁護士法人心 大阪法律事務所(大阪駅5分・北新地駅1分・東梅田駅2分)・弁護士法人心 京都法律事務所(京都駅3分)

法人名 ：税理士法人心(ぜいりしほうじんこころ)代表税理士 ：西尾 清、西尾 有司所属税理士会：東京、北海道、関東信越、東京地方、千葉県、名古屋、 東海、近畿 各税理士会所属事務所所在地：・本部／愛知県名古屋市中村区椿町14-13 ウエストポイント7F(名古屋駅2分)・税理士法人心 札幌税理士事務所(札幌駅3分）・税理士法人心 東京税理士事務所(東京駅3分・日本橋駅2分)・税理士法人心 銀座税理士事務所(銀座一丁目駅4分・宝町駅3分・京橋駅6分)・税理士法人心 新宿税理士事務所(新宿駅3分・都庁前駅3分)・税理士法人心 池袋税理士事務所(池袋駅3分)・税理士法人心 北千住税理士事務所(北千住駅6分)・税理士法人心 蒲田税理士事務所(蒲田駅3分)・税理士法人心 立川税理士事務所(立川駅2分・立川南駅2分)・税理士法人心 八王子税理士事務所(八王子駅4分・京王八王子駅1分)・税理士法人心 町田税理士事務所(町田駅3分)・税理士法人心 横浜税理士事務所(横浜駅3分)・税理士法人心 川崎税理士事務所(川崎駅5分・京急川崎駅2分)・税理士法人心 厚木税理士事務所(本厚木駅3分)・税理士法人心 小田原税理士事務所(小田原駅3分)・税理士法人心 大宮税理士事務所(大宮駅3分)・税理士法人心 所沢税理士事務所(所沢駅3分)・税理士法人心 越谷税理士事務所(南越谷駅3分・新越谷駅4分)・税理士法人心 千葉税理士事務所(千葉駅1分)・税理士法人心 海浜幕張税理士事務所(海浜幕張駅2分)・税理士法人心 船橋税理士事務所(船橋駅4分)・税理士法人心 松戸税理士事務所(松戸駅3分)・税理士法人心 市川税理士事務所(本八幡駅3分・京成八幡駅9分)・税理士法人心 柏税理士事務所(柏駅2分)・税理士法人心 名古屋税理士事務所(名古屋駅2分)・税理士法人心 栄税理士事務所(矢場町駅0.5分・栄駅5分、松坂屋名古屋店内)・税理士法人心 東海税理士事務所(太田川駅1分、ユウナル東海内)・税理士法人心 豊田税理士事務所(豊田市駅3分、ヴィッツ豊田タウン内)・税理士法人心 津税理士事務所(津駅0.5分)・税理士法人心 四日市税理士事務所(近鉄四日市駅1分)・税理士法人心 松阪税理士事務所(松阪駅1分)・税理士法人心 岐阜税理士事務所(岐阜駅3分)・税理士法人心 大阪税理士事務所(大阪駅5分・北新地駅1分・東梅田駅2分)・税理士法人心 京都税理士事務所(京都駅3分)