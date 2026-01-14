全国に約50店舗を展開するカレー専門店「100時間カレー」を運営する株式会社アークス（本社：東京都豊島区、代表取締役：米田周平）は、2026年1月15日（木）に、インドネシア第2号店となる「100時間カレー イオンモール・タンジュン・バラット店」をグランドオープンいたします。

・店舗情報

・店舗名：100時間カレー イオンモール・タンジュン・バラット店・所在地：100 Hours Curry AEON Mall Tanjung BaratJl. Raya Tj. Barat No.163, RT.12/RW.4, Tj. Bar., Kec. Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12530. 1st Floor, Unit No. 1-18 A.・オープン日：2026年1月15日

・商品

日本の味をそのままに、現地の食文化にも寄り添ったメニュー展開を予定。

・内装イメージ

今後の展望

「100時間カレー」は、2013年に東京・武蔵小山の7坪の小さな店舗から始まりました。100時間以上かけて丁寧に仕上げる欧風カレーは、深い旨みと香りで多くの方々の心をつかみ、日本最大級のカレーイベント「神田カレーグランプリ」では2度の優勝を果たしました。創業以来、「美味しいカレーで笑顔を届けたい」という想いを胸に、私たちは一皿一皿に心を込めて提供してきました。これからは、その笑顔の輪を世界へと広げていきます。 世界中の人々が「100時間カレー」を味わえる環境を整え、国や文化を越えて、カレーを通じた幸せな時間を届けたい。 私たちは、美味しさと真心を乗せて、グローバルなカレーチェーンとしての一歩を踏み出します。

『100時間カレー』 店舗概要

■株式会社アークス～カレーから生まれる笑顔～ 私たちのカレーにかける思いを伝えたい当社は、カレーに本気で愛を注ぎ、全力で商品作りに取り組んでおります。この一皿から生まれる笑顔、喜びに全てをかけて、日々最高の味・サービス・パフォーマンスを追求しております。------------------------------------------------------------------------------＜会社概要＞■会社名 ： 株式会社アークス■会社HP ： https://100hourscurry.jp/■設立 ： 2010年4月28日■所在地 ： 〒171-0014 東京都豊島区池袋2-35-12井戸ビル201■代表者 ： 米田 周平■電話番号 ： 03-6278-8190■事業内容 ： 飲食店の経営、経営コンサルティング事業、レトルト食品の販売■展開ブランド ： 『100時間カレーB&R』、『100時間カレーAMAZING』、『100時間カレーEXPRESS』■店舗数 ： 店舗数 イートイン43店舗（2025年12月末日時点）■通販サイト ： https://100hcurry.com/