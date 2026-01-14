この度、株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、2026年1月21日（水）～1月23日（金）開催の「第5回 スマート物流EXPO」にて、COOOLa／COOOLa WES を出展いたします。

自動化の検討が進む一方で、

・ベンダー比較が難しい

・機器とシステムの連携イメージが湧かない

・導入後の運用が不安

といった声を多くいただきます。

当社ブースでは、こうした“現場あるある”を前提に、

「導入で終わらせないWES」として、導入～WMS連携～運用までの進め方を

具体的にご相談いただけます。

■ブースでご紹介する内容

・COOOLa WES（設備制御・連携を担うWES）のご紹介

・導入実績700社以上のWMS「COOOLa」のご紹介

・最新の物流自動化機器 × WMS連携の事例紹介

「まず何から手を付けるべきか」「投資対効果の考え方」「運用設計のポイント」など、

短時間でも整理できるようご案内いたしますので、ぜひお立ち寄りください。

▼来場登録はこちら

来場登録（入場用バッジ登録フォーム）2026年1月東京開催

────────────────────

■開催概要

展示会名 ：第5回 スマート物流EXPO

会期 ：2026年1月21日（水）～1月23日（金）10:00～17:00

会場 ：東京ビッグサイト 西展示館4F

小間番号 ：W19ｰ52

公式HP：

【2026年1月東京】スマート物流 EXPO｜物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展

【お問い合わせ先】

株式会社ブライセン DX・xTECH営業部

〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30階

TEL：03-6264-7222

E-Mail:wes-sales@brycen.co.jp

お問い合わせ｜COOOLa WES