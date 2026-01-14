【出展告知】第5回 スマート物流EXPOに出展します（COOOLa／COOOLa WES）第2弾
この度、株式会社ブライセン（本社：東京都中央区、代表取締役社長：藤木 優、以下ブライセン） は、2026年1月21日（水）～1月23日（金）開催の「第5回 スマート物流EXPO」にて、COOOLa／COOOLa WES を出展いたします。
自動化の検討が進む一方で、
・ベンダー比較が難しい
・機器とシステムの連携イメージが湧かない
・導入後の運用が不安
といった声を多くいただきます。
当社ブースでは、こうした“現場あるある”を前提に、
「導入で終わらせないWES」として、導入～WMS連携～運用までの進め方を
具体的にご相談いただけます。
■ブースでご紹介する内容
・COOOLa WES（設備制御・連携を担うWES）のご紹介
・導入実績700社以上のWMS「COOOLa」のご紹介
・最新の物流自動化機器 × WMS連携の事例紹介
「まず何から手を付けるべきか」「投資対効果の考え方」「運用設計のポイント」など、
短時間でも整理できるようご案内いたしますので、ぜひお立ち寄りください。
▼来場登録はこちら
来場登録（入場用バッジ登録フォーム）2026年1月東京開催
────────────────────
■開催概要
展示会名 ：第5回 スマート物流EXPO
会期 ：2026年1月21日（水）～1月23日（金）10:00～17:00
会場 ：東京ビッグサイト 西展示館4F
小間番号 ：W19ｰ52
公式HP：
【2026年1月東京】スマート物流 EXPO｜物流DX/ロボット/カーボンニュートラル展
【お問い合わせ先】
株式会社ブライセン DX・xTECH営業部
〒104-6591 東京都中央区明石町8-1 聖路加タワー30階
TEL：03-6264-7222
E-Mail:wes-sales@brycen.co.jp
お問い合わせ｜COOOLa WES