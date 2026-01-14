Game District メインイメージ

22億回のダウンロード、1日あたり2200万人のピーク時個別ユーザー数、そして力強い収益拡大で、MENAP地域のゲーム企業が効率性と規律により世界規模で規模を拡大できることを示す



【ドバイ（アラブ首長国連邦）2026年1月14日B2PRESS】MENAP（中東・北アフリカ・パキスタン）地域に拠点を置き、パキスタン、トルコ、アラブ首長国連邦で事業を展開するモバイル ゲーム会社であるGame Districtは、2025年にポートフォリオのダウンロード数が22億回を超えたと発表しました。同社は、1年でこの規模に到達した世界でも数少ないパブリッシャーの1つとなりました。この画期的な出来事は、MENAP地域が世界的に競争力のあるモバイルゲーム企業にとって、信頼できる供給元として台頭していることを浮き彫りにしています。

Game DistrictのCEO兼共同創設者であるサード・ハミード・カーン氏は、「この成果は、集中管理されたデータ、収益化、ユーザー獲得能力によってサポートされる優れた制作エンジンによるものだと考えています」と述べています。「これは、迅速にテストを行い、効率的に学習し、優れた製品を世界中に導入するために構築されたシステムです。」

1日あたり2200万人のアクティブユーザー

Game Districtは2025年、ピーク時には1日あたり2200万人のアクティブユーザー（DAU）を記録し、複数のタイトルが主な国際市場でアプリストアのヒットチャートにランクインしました。同社の拡大は、迅速な反復、厳格な測定、スケーラブルな成長に重点を置く、実行重視のオペレーティングモデルを反映しています。

カーン氏は、「モバイルゲーム市場が取得コスト、プラットフォームのシフト、統合に直面しているこのような時期に、当社の勢いは注目に値する」と述べています。

「モバイルゲームのダウンロード回数は、世界的にほぼ横ばい状態にあり、ダウンロード数だけでなく運用効率が重要視されています。この画期的な出来事は、MENAP地域で設立されたパブリッシャーが規律と一貫性をもって世界市場で競争できることを証明しています。」

資本集約型産業における資本効率の高い成長

多くの急成長中のゲーム会社とは異なり、Game Districtは主に運営キャッシュフローを通じて成長資金を調達しており、その大部分を自力で賄っています。このアプローチにより、戦略的なコントロールを維持しつつ、持続的なスケーリングが可能になりました。

2025年には収益が前年比で55%、ダウンロード総数も35%増加しました。多くのパブリッシャーが投資を削減したり再編したりするなか、Game Districtは資本を過剰に投入することなく拡大を続けています。

エンゲージメントを促進する主力タイトル

米国調査会社のSensor Towerによると、Game Districtの上位5タイトルは、総DAUの約40％を占めており、主力タイトルの好調さ、持続可能性、そしてポートフォリオの幅広さを反映しています。

2025年の主要タイトルには、「My Supermarket Simulator 3D」、「Annoying Uncle Punch Game」、「Mini Relaxing Game - Pop It」、「Kick & Break The Ragdoll Games」、「Satisfying Coloring」などが含まれ、それぞれパフォーマンス重視の反復を通じて大衆市場のユーザー向けとして拡張しています。

ラホール、イスタンブール、ドバイで制作

Game Districtは、ラホール、イスタンブール、ドバイでスタジオを運営し、この地域のクリエイティブな自主性と、集中管理された製品、分析、収益化、ユーザーの獲得を組み合わせています。

ハイパーカジュアルゲームは、同社の初期の成長を牽引しましたが、現在では、ハイブリッドカジュアルとハイブリッドシミュレーションに重点を置いています。最初の発売では、30日目の継続率が16%となり、カテゴリベンチマークのほぼ2倍を記録しました。

カーン氏は、「当社は、世界で競争できる能力があることを証明しました」と結論付けています。「現在当社は、モバイルゲームのプレイヤーが何年もプレイするような、持久力のある製品を制作しつつ、MENAP地域から世界へと持続的な拡大を続けています。」

