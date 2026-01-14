Bellroy、午年限定カプセルコレクションを発表

Bellroyのシンチシリーズから、軽量で日常使いに最適なバッグとポーチの限定デザイン。

メルボルン（オーストラリア）、2026年1月14日 /PRNewswire/ -- Bellroyは午年を祝し、シンチコレクションに新限定製品を発売しました。色合い、シルエット、そして隠されたメッセージが、静けさと安らぎを表現しています。カスタムデザインは新年の象徴性を現代的な解釈で表現しています。幸運を呼ぶ赤を象徴する深紅、春を思わせるシーフォームグリーンに加え、各スタイルに独自の「休息」と「準備」を意味する隠されたメッセージが込められています。これらの限定製品はbellroy.comおよび一部小売店で現在販売中です。



Bellroy's Year of the Horse Collection



製品：

・シンチバックパック - 午年エディション

・シンチミニメッセンジャー - 午年エディション

・シンチポケット - 午年エディション

・シンチポーチ - 午年エディション

・新年馬チャーム

・新年フクロウチャーム

Bellroyでは、シンチバックパック - 午年エディションまたはミニメッセンジャー - 午年エディションをご購入の顧客に、新年馬チャームと新年フクロウチャームをプレゼントいたします（数量限定）。粘土を型取りし3Dプリント技術で開発された馬のチャームは、ダイヤモンド風の結び目（中国の伝統的な結び目を彷彿とさせる）の上に寄り添う2頭の馬をモチーフにしています。BellroyデザイナーのRowan Dinningは次のように述べています。「午年をテーマに、駆け回るポニーのような陳腐な「ハッスル文化」を象徴したくはありませんでした。このカプセルコレクションでは、家族との絆やコミュニティ意識に焦点を当てました。」

このカプセルコレクションは、スピード・野心・勢いを象徴する年を現代的に解釈したものと言えます。Bellroyは物語を再構築しました。休息と準備を経て、目的を持って動くという考え方です。「このアイデアは「シンチ」と中国語の「松弛（sōngchí）」（リラックスした、くつろいだ、緩んだという意味）の発音の類似性に着想を得ています。シンチシリーズのデザイン言語（遊び心のある構造、柔らかく軽量な素材）は、この「くつろいだ」感覚をさらに強化しています」と、Bellroyの事業開発プロジェクトマネージャーであるFiona Fangは述べています。

シンチバックパック - 午年エディション

・希望小売価格：125米ドル。

シンチミニメッセンジャー - 午年エディション

・希望小売価格：79米ドル。

シンチポケット - 午年エディション

・希望小売価格：25米ドル。

シンチポーチ - 午年エディション

・希望小売価格：25米ドル。

新年馬チャームと新年フクロウチャーム

・希望小売価格：各35米ドル。

・対象製品購入で無料プレゼントとなります。

現在、bellroy.comおよび一部小売店で販売中です。

製品画像はここでご覧いただけます。

Apple限定コレクション

bellroy.comで販売中のコレクションに加え、Bellroyは中国のペーパーアーティストであるChen Fenwanと提携し、Apple限定の「午年コレクション」を制作しました。ラップトップキャディ、トラベルオーガナイザー、シンチメッセンジャーで構成されています。各限定製品には、アーティストがデザインした特別な柄のライニングが施されています。

ラップトップキャディ14インチ - 特別版

希望小売価格：79米ドル。

トラベルオーガナイザー - 特別版

希望小売価格：59米ドル。

シンチメッセンジャー - 特別版

希望小売価格：99米ドル。

現在、apple.comおよび一部店舗で販売中です。

製品画像はここでご覧いただけます。

Bellroyについて

Bellroy オーストラリア発のBコーポレーション認証企業であり、2010年より日常の持ち物を革新し続けています。デザインにこだわる当ブランドは、持続可能な素材と緻密な設計により現実の課題を解決する財布、バッグ、テックアクセサリーを創造します。100か国以上で販売される製品で、Bellroyは品質やデザインを損なうことなく、ビジネスが善の力となり得ることを示しています。

