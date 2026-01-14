日本アニメーション株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：石川和子）がアニメーション制作・ライセンス展開を行う「ちびまる子ちゃん」と、株式会社F・O・インターナショナル（本社：兵庫県神戸市、代表取締役社長 ：秦 英貴）が展開するキッズブランド「BREEZE（ブリーズ）」から、アニメ「ちびまる子ちゃん」のコラボアイテムが登場します。BREEZE店舗とオンラインストアにて、2026年1月14日(水)より販売を開始致します。

今回のコラボは、イラストレーター・イソガイ ヒトヒサさんによる描き起こしデザイン。作品のあたたかさと柔らかいタッチを生かしつつ、「ちびまる子ちゃん」の世界観を楽しめる特別なアートになっています。まるちゃんをはじめとする人気キャラクターのほか、甘味処「みつや」などファンがうれしいアートがBREEZEらしいオリジナルデザインになって登場します。BREEZEが展開する人気シリーズ「DAISUKIパンツ」のコラボアイテムを中心に、親子でお揃いができるTシャツやトートバッグなど計6型を販売予定。「DAISUKIパンツ」が掲げる、”子どもを大切に想う気持ち”というコンセプトは、作品が持つ優しさとも相性が良く、親子で楽しめる心温まるコレクションに。日常に取り入れやすいデザインながら、コラボならではの特別感を味わえるラインナップとなっています。

▪️販売概要特設ページ：https://tinyurl.com/5x3fp3832026年1月14日(水)12時販売開始※各店舗については、OPEN時間より販売開始店舗一覧：https://www.fo-kids.co.jp/shop-search/?sp=&br=12&fw=

▪️商品ラインナップ・ちびまる子ちゃんコラボ 総柄DAISUKI PANTSブラックとサックスにはまるちゃんの家族が、グリーンとオレンジにはまるちゃんのクラスメイトが入った総柄パンツ。DAISUKIパンツと同じ仕様でしっかりストレッチがきいているので、動きやすく、お子さまひとりでもお着替えがらくちんです。Color：ブラック/グリーン/オレンジ/サックス Price：税込1,320円Size：70cm/80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm

・ちびまる子ちゃんコラボ どっちも正解DAISUKI ロンTグリーンはパンツとおそろいのデザイン、オフホワイトはさまざまなキャラクターモチーフをぎゅっと詰め込んだ贅沢なデザイン。どちらを前にしても着られる2WAYタイプなので、その日の気分やコーデに合わせて楽しめます。Color：グリーン/オフホワイトPrice：税込1,320円Size：80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm

・ちびまる子ちゃんコラボ 袖モチーフロンT胸元は、手描き風の“まるちゃんモチーフ”やポップな英字ロゴを散りばめたネオン風デザイン。袖にはクラスメイトをモチーフにしたイラストをあしらい、ストリートライクな雰囲気で着こなせる1枚です。Color：ブラック/ライムPrice：税込3,190円Size：80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm

・ちびまる子ちゃんコラボ グラフィックTシャツグレーは「ちびまる子ちゃん」の初期のオープニングに登場する電車、オフホワイトは作中の甘味処「みつや」をモチーフにしたデザイン。どちらも柔らかいタッチのイラストで、思わず手に取りたくなる可愛さの1枚です。Color：グレー/オフホワイトPrice：税込2,750円Size：80cm/90cm/100cm/110cm/120cm/130cm

・ちびまる子ちゃんコラボ グラフィックTシャツ(大人)大人用は、胸元にさりげないワンポイント、背中にはモチーフを大きくあしらったバックプリントデザイン。シンプルながら存在感があり、普段のスタイリングにも取り入れやすい1枚です。Color：グレー/オフホワイトPrice：税込3,850円Size：S/M

・ちびまる子ちゃんコラボ バリエーショントートBAG大人も子どもも使える、デイリーに便利なトートバッグ。Tシャツやパンツのアートを採用しており、お出かけやお買い物、レッスンバッグとしてなど、幅広いシーンで活躍するアイテムです。Color：グリーン/キナリ/サックスPrice：税込2,750円Size：FREE

「ちびまる子ちゃん」について

さくらももこ原作の「ちびまる子ちゃん」は、静岡県清水市（現・静岡県静岡市清水区）を舞台に、そこに暮らす一家・さくら家の次女である小学3年生のまる子（さくら ももこ）と、家族や友だちとの日常を、楽しく面白く、時に切なく描いた心温まる作品です。1986年に『りぼん』（集英社）で連載を開始し、2021年に原作35周年を迎えました。原作コミックスは全18巻が発売中。発行部数は累計3,500万部を突破（デジタル版を含む）、海外版はアジア各国、フランスでも出版されました。1990年からはテレビアニメ放送もスタートし、フジテレビ系列で毎週日曜日夕方6時より放送中。中華圏をはじめとする海外でも放送され、世界中の老若男女を魅了し、長きに亘り愛され続けています。Webサイト： https://www.chibimaru.tv/公式X（旧Twitter）： @tweet_maruko（https://x.com/tweet_maruko）Instagram： @chibimaruko_official/（https://www.instagram.com/chibimaruko_official/）Facebook： https://www.facebook.com/chibimaruko.official/YouTube：https://www.youtube.com/@ChibiMarukoChannel

『BREEZE』について

『世界中の子供たちに驚きと感動を与えるファッションを提供し、家族を笑顔にする』全国に約140店舗を展開している子供服ブランド。”こだわりと遊び心のつまったオシャレな子供服”というコンセプトをもとに、お母さんの視点・想いに寄り添うことを大切に、日々あたらしいチャレンジを続けています。・WEBページhttps://fo-online.jp/brand/breeze・BREEZE公式Instagramhttps://www.instagram.com/breeze__official/・BREEZE公式Xhttps://x.com/BREEZE

＜本件に関するお問い合わせ先＞

【BREEZEに関するお問い合わせ先】株式会社F・O・インターナショナル 担当：西本 奈央電話：078-252-5603／E-mail：n-nishimoto@fo-kids.co.jp

【「ちびまる子ちゃん」に関するお問い合わせ先】日本アニメーション株式会社 広報・宣伝担当：西方電話：03-3545-2202／E-mail：pr-NA@nippon-animation.co.jp

画像掲載の際は以下のコピーライトを記載いただきますようお願い申し上げます。「©さくらプロダクション/日本アニメーション」