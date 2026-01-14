クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、発売から40周年を迎える「ねるねるねるね」を記念し、その味と楽しさをイメージした「ねるねるねるねアイスバー」を2026年2月23日（月）より全国のコンビニエンスストアにて先行発売いたします。さらに、3月16日（月）からは全国のスーパーマーケット、ドラッグストア等に販売を拡大いたします。

1986年の発売以来、“つくる楽しさ”を届けてきた「ねるねるねるね」が、40周年を記念してアイスバーとして登場します。味も楽しさも見た目も、「ねるねるねるね」らしさを詰め込んだアイスバーです。開発にあたり、何度も味を調整し、人気の“ぶどう味”をベースに、アイスとしてのおいしさを追求しました。赤・青・黄のキャンディチップをアイスに混ぜ込み、トッピングをつけたねるねるねるねの見た目も再現しています。さらに、食べ終わるまでワクワク感が続くよう、「あたりつきスティック」を採用しました。“あたり”が出た方には、知育菓子®の詰め合わせセットをプレゼント。40周年の節目に、冷たいアイスでも「ねるねるねるね」の楽しさをぜひ体験してください。

【商品概要】

■商品名：ねるねるねるねアイスバー■発売日：2026年2月23日(月)コンビニエンスストア先行発売 2026年3月16日(月)スーパーマーケット、ドラッグストア等発売■容量：70ml■特長：・「ねるねるねるね ぶどう味」をアイスバーで楽しめる・味だけでなく見た目もこだわったキラキラトッピングいり・食べ終わるまでワクワク感が続く「あたりつきスティック」・40周年ロゴ入りパッケージ

2026年に発売40周年を迎え、進化と挑戦を続ける「ねるねるねるね」！

「ねるねるねるね」は、1986年に「子どもの泥んこ遊び」から発想を得て誕生したロングセラー商品であり、現在では「おいしくて楽しいワクワク体験ができる」知育菓子®として、お子さまから大人まで多くの方に愛されています。40周年の今年、お客様によりハッピーになっていただけるよう、感謝の気持ちと一緒にさらなるワクワクと楽しさをお届けします。進化し続ける「ねるねるねるね」にご期待ください！◆ねるねるねるね 40周年スペシャルサイトhttps://www.kracie.co.jp/foods/okashi/chiiku/neruneru40th/

知育菓子®は「子どもの自信を育むお菓子」へ知育菓子®は「らしく、のびていく。」をキーワードに、「個性を伸ばす」「失敗を楽しむ」「違いを尊重する」という 3つの価値を提供し、「子どもの自信を育むお菓子」として進化していきます。