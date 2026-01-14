¡ÚCTV¡¦DOOH¤Ç¤âSNS¹¹ðÂÎ¸³¤ò¡ÛSE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡¢ÊÆAirtory¼Ò¤È¹ñÆâÆÈÀê¥é¥¤¥»¥ó¥¹¤òÄù·ë¤·¡¢SNS¡ßWEB¡¦CTV¡¦DOOH²£ÃÇ¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ò»ÏÆ°
¡Ú¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡Û https://www.airtory-se-digital.com/
¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é±¿ÍÑ¤Þ¤Ç¤ò°ìµ¤ÄÌ´Ó¤Ç»Ù±ç¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSE¥Ç¥¸¥¿¥ë¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÇßËÜ ¾ÍÆó¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯¤Î¹¹ð±¿ÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ½ÅÍ×²ÝÂê¤Ç¤¢¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÎÎÌ»º¤È¼Á¤Î³ÎÊÝ¡×¤ò²ò·è¤¹¤ë¤¿¤á¡¢ÊÆAirtory¼Ò¤ÈÆüËÜ¹ñÆâ¤Ë¤ª¤±¤ëÆÈÀê¥é¥¤¥»¥ó¥¹·ÀÌó¤òÄù·ë¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤ËÈ¼¤¤¡¢Æ±¼Ò¤ÎºÇÀèÃ¼µ»½Ñ¤ò³èÍÑ¤·¡¢ÆüËÜ¤ÎÆþ¹Æµ¬Äê¤Ë´°Á´½àµò¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥³¥Í¥¯¥Æ¥Ã¥ÉTV¡ÊCTV¡Ë¤«¤é¥Ç¥¸¥¿¥ë²°³°¹¹ð¡ÊDOOH¡Ë¡¢¥¤¥ó¥¿ー¥Í¥Ã¥ÈÆ°²è¹¹ð¤Þ¤Ç¤òÌÖÍå¤¹¤ë3¤Ä¤ÎÆÃ²½·¿¹¹ð¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¡ÖADCTV¡×¡ÖSocial Display¡×¡ÖAirtory¡×¤Î¹ñÆâËÜ³ÊÄó¶¡¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥µー¥Ó¥¹¤Ï¡¢Ã±¤Ê¤ë¹¹ðÇÛ¿®¥Äー¥ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Åö¼Ò¤ÎÀìÌç¥Áー¥à¤¬ÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢ÇÛ¿®¤Þ¤Ç¤òÃ´¤¦¡Ö°ì¸µÅª¤Ê¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¤È¤·¤ÆÄó¶¡¡£¹¹ð¼çÍÍ¤Ï¡¢»öÁ°¿³ºº¤ä´°¥Ñ¥±Ç¼ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¹ñÆâÆÃÍ¤ÎÆþ¹Æ¥Õ¥íー¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤â¡¢ºÇ¾®¸Â¤Î¹©¿ô¤ÇºÇÂçµé¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÂÎ¸³¤òÁÏ½Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£ ¡Ú1·î¸ÂÄê¡ÛÆüËÜ½é¾åÎ¦µÇ°¡Ö¿·Ç¯¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü
º£²ó¤ÎÆÈÀê¥é¥¤¥»¥ó¥¹Äó¶¡³«»Ï¤òµÇ°¤·¡¢2026Ç¯1·îÃæ¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÍÍ¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢¥Äー¥ëÍøÍÑÈñ¤òÌµ½þÄó¶¡¤¹¤ë¡Ö¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤ò¼Â»Ü¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£ÆÃÅµÆâÍÆ¡§ ¡ÖADCTV¡×¡ÖSocial Display¡×¡ÖAirtory¡×¤Î¥Äー¥ëÍøÍÑÈñ¤ò´°Á´Ìµ½þ²½ÂÐ¾Ý¡§ 2026Ç¯1·îËöÆü¤Þ¤Ç¤Ë¤ª¿½¤·¹þ¤ß¤¤¤¿¤À¤¤¤¿ÀèÃå5¼ÒÍÍ¾ò·ï¡§ ÇÛ¿®»öÎã¤È¤·¤Æ¡¢ÊÀ¼ÒWeb¥µ¥¤¥È¤ä±Ä¶È»ñÎÁÅù¤Ç¤Î¸ø³«¤ò¤´²÷Âú¤¤¤¿¤À¤±¤ë¤³¤È¢¨¾ÜºÙ¤Ê¾ò·ï¤äÇÛ¿®ÈñÍÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸ÄÊÌ¤Ë¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£ ÇØ·Ê¡§ÆüËÜ¤ÎCTV¡¦DOOH»Ô¾ì¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¥½ー¥·¥ã¥ë³È»¶¡×¤Î¿·Ä¬Î®
¸½ºß¡¢¹ñÆâ¤ÎCTV¹¹ð¤äDOOH¡Ê¥Ç¥¸¥¿¥ë²°³°¹¹ð¡Ë¤Ë¤ª¤¤¤Æ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤Î»öÁ°¿³ºº¤äÆþ¹Æ¥·¥¹¥Æ¥à¤Î»ÅÍÍ¾å¡¢Æ°Åª¤Ê¥¿¥°ÇÛ¿®¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡ÖMP4¥Õ¥¡¥¤¥ë¡Ê´°¥Ñ¥±¡Ë¡×¤Ç¤ÎÇ¼ÉÊ¤¬µá¤á¤é¤ì¤ë¥±ー¥¹¤¬ÂçÈ¾¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¸·³Ê¤Ê±¿ÍÑµ¬Äê¤Ë¤è¤ê¡¢ÇÛ¿®»þ¤ËÆ°Åª¤Ê¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥Æ¥£¥ÖÍ×ÁÇ¤òÉÕ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤¬À¸³è¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¢¤ë¸½Âå¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Âç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤Ï¡Ö°ìÊýÅª¤Ë¸«¤ë¤â¤Î¡×¤«¤é¡Ö¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Ø·Ò¤¬¤ëÆþ¤ê¸ý¡×¤Ø¤È¿Ê²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£SE¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ï¡¢ÊÆAirtory¼Ò¤Îµ»½Ñ¤òÍÑ¤¤¡¢Æþ¹Æµ¬Äê¤Ë½àµò¤·¤¿MP4¥Õ¥¡¥¤¥ëÆâ¤Ë¡¢SNS¤Ø¤ÎÄ¾ÀÜÅª¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤òÂ¥¤¹QR¥³ー¥É¤äÆ°Åª¤Ê±é½Ð¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÁÈ¤ß¹þ¤à¼êË¡¤ò³ÎÎ©¡£¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¡ÊCTV¡Ë¤ä³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¡ÊDOOH¡Ë¤«¤é¡¢Instagram¤Î¥Õ¥©¥íー¡¢TikTok¤Ç¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤Ç¤Î³È»¶¤Ø¤È¥æー¥¶ー¤ò¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÍ¶Æ³¤·¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¤òºÇÂç²½¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¢£ 2026Ç¯¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¸£°ú¤¹¤ë3¤Ä¤Î¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó
①¡ÚADCTV¡ÛÂç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤«¤é¡ÖSNS¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥È¡×¤òÁÏ½Ð
MP4´°¥Ñ¥±Ç¼ÉÊ¤È¤¤¤¦µ¬Äê¤ò¥¯¥ê¥¢¤·¤¿¤Þ¤Þ¡¢Æ°²èÆâ¤ËSNS¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Ø¤ÎÍ¶Æ³¤ä¡¢¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó»²²Ã¤òÂ¥¤¹QR¥³ー¥É¤òÇÛÃÖ¡£CTV¤Ç¤Î³èÍÑ: ¥Æ¥ì¥Ó²èÌÌ¤Î°µÅÝÅª¤Ê¿®ÍêÀ¤ò³èÍÑ¤·¡¢»ëÄ°¼Ô¤ò¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎSNS²èÌÌ¤ØÍ¶Æ³¡£¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¥Õ¥©¥í¥ïー³ÍÆÀ¤ä¡¢UGC¡Ê¥æー¥¶ーÀ¸À®¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¡Ë¤ÎÅê¹Æ¤ò¶¯ÎÏ¤Ë¥×¥Ã¥·¥å¤·¤Þ¤¹¡£DOOH¤Ç¤Î³èÍÑ: ³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¥¤¥ó¥Ñ¥¯¥È¤ò³è¤«¤·¡¢ÄÌ¹Ô¿Í¤ËAR¥Õ¥£¥ë¥¿ーÂÎ¸³¤ä¸ÂÄê¥¯ー¥Ý¥ó¤ÎSNS¥·¥§¥¢¤òÂ¥¤¹¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ë¤Ê¾ì¤òµ¯ÅÀ¤È¤·¤¿¡Ö¥Ð¥º¡×¤òÁÏ½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
②¡ÚSocial Display¡ÛSNS¤Î¡ÖÇ®ÎÌ¡×¤ò1Ê¬¤Ç¹âÀºÅÙ¤ÊÆ°²è¹¹ð¤ØºÇÅ¬²½
Instagram¤äTikTok¤Ç´û¤ËÈ¿¶Á¤Î¤¢¤ëÅê¹Æ¤ò¡¢¼«Æ°¤ÇCTV¤ä³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤Î¹â²òÁüÅÙ¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ØºÇÅ¬²½¡£¥á¥ê¥Ã¥È: SNS¾å¤Î¡Ö½Ü¤ÊÏÃÂê¡×¤ò¡¢¥¿¥¤¥à¥é¥°¤Ê¤·¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¤ä³¹Ãæ¤ÎÂç²èÌÌ¤ØÅ¸³«¡£SNS¤ÎÇ®ÎÌ¤ò¹¹ð¤È¤·¤ÆÁýÉý¤µ¤»¡¢ºÆ¤ÓSNS¤Ø¤È¥æー¥¶ー¤òÌá¤¹¡Ö½Û´Ä·¿¡×¤Î¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
③¡ÚAirtory¡Û¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Öµ»½Ñ¤Ë¤è¤ë¡Ö¥Î¥ó¥¹¥È¥ì¥¹¤Ê¥â¥Ð¥¤¥ëÂÎ¸³¡×
¥æー¥¶ー¤ÎÄÌ¿®´Ä¶¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÆ°²è²è¼Á¤ò¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ËºÇÅ¬²½¤¹¤ë¡Ö¥¢¥À¥×¥Æ¥£¥Ö¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡×µ»½Ñ¤òºÎÍÑ¡ÊWeb/¥â¥Ð¥¤¥ë¸þ¤±¡Ë¡£¹¹ð¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¸þ¾å¤È´Ä¶Éé²Ù·Ú¸º¡Ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¡Ë¤òÎ¾Î©¤µ¤»¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¥á¥ê¥Ã¥È: ²°³°²óÀþ¤Ç¤âÆÉ¤ß¹þ¤ßÃÙ±ä¤òºÇ¾®¸Â¤ËÍÞ¤¨¡¢¹¹ð¤«¤éSNS¤Ø¤ÎÁ«°Ü»þ¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¥Ã¦¤òËÉ»ß¡£»ëÄ°´°Î»Î¨¡ÊVCR¡Ë¤È¥¢¥¯¥·¥ç¥óÎ¨¤òÆ±»þ¤Ë¹â¤á¤Þ¤¹¡£
¢£ SE¥Ç¥¸¥¿¥ë¤¬Äó¶¡¤¹¤ë¡Ö¥Þ¥Íー¥¸¥É¥µー¥Ó¥¹¡×¤Î¶¯¤ß
ËÜ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÎÆ³Æþ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢SE¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ç¤ÏÆüËÜ¤ÎÇÞÂÎµ¬Äê¤È¥½ー¥·¥ã¥ëÀïÎ¬¤ò½ÏÃÎ¤·¤¿ÀìÇ¤¥Áー¥à¤¬¥Õ¥ë¥µ¥Ýー¥È¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¹ñÆâÆþ¹Æµ¬Äê¤Ø¤Î´°Á´ÂÐ±þ: ÇÞÂÎ¼Ò¤´¤È¤Î»öÁ°¿³ºº¤äMP4´°¥Ñ¥±Ç¼ÉÊ»ÅÍÍ¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¡¢SNSÏ¢Æ°·¿¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ¸À®¤òÂå¹Ô¡£SNS½Û´Ä·¿¥¸¥ãー¥ËーÀß·×: ¹¹ð¤ò¸«¤Æ½ª¤ï¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¤É¤ÎSNS¤Ç¡¢¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê¥Õ¥©¥íー¡¦¥·¥§¥¢¡¦Åê¹Æ¡Ë¤ò¤µ¤»¤ë¤«¤ÎÀïÎ¬¤òÀß·×¡£¥¯¥í¥¹¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥àÊ¬ÀÏ: ¹¹ð¤Î»ëÄ°´°Î»Î¨¤Ë²Ã¤¨¡¢SNS¤Ø¤ÎÎ®Æþ¿ô¤ä¡¢¤½¤Î¸å¤Î¥¨¥ó¥²ー¥¸¥á¥ó¥ÈÊÑÍÆ¤ò²Ä»ë²½¡£
¢£ Î¾¼ÒÂåÉ½¤«¤é¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸
³ô¼°²ñ¼ÒSE¥Ç¥¸¥¿¥ë ÂåÉ½¼èÄùÌò ÇßËÜ ¾ÍÆó¡ÖMP4Ç¼ÉÊ¤¬Á°Äó¤È¤Ê¤ëÆüËÜ¤ÎÇÛ¿®´Ä¶¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢²æ¡¹¤¬Æ³¤½Ð¤·¤¿Åú¤¨¤Ï¡ØÂç·¿¥¹¥¯¥êー¥ó¤ÈSNS¤ÎÍ»¹ç¡Ù¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÎÄó·È¤Ë¤è¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä³¹Æ¬¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¡¢SNS¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò³ÈÂç¤µ¤»¤ë¤¿¤á¤Î¶¯ÎÏ¤ÊÁõÃÖ¤Ø¤ÈÊÑËÆ¤µ¤»¤Þ¤¹¡£¤ªÇ¯¶Ì¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢SNS¤ÈÏ¢Æ°¤¹¤ë¿·¤·¤¤¹¹ð¤Î·Á¤ò¤¼¤ÒÂÎ¸³¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¡×
Airtory Inc. CEO Julian Frachtman¡ÖÆüËÜ»Ô¾ì¤Ï¥½ー¥·¥ã¥ë¥á¥Ç¥£¥¢¤Î³èÍÑ¤¬Èó¾ï¤ËÀ¹¤ó¤Ç¤¹¡£ÆÈÀê¥Ñー¥È¥Êー¤Ç¤¢¤ëSE¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¡¢²æ¡¹¤Îµ»½Ñ¤¬ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤µ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤ä²°³°¹¹ð¤Ï¤â¤Ï¤ä¸ÉÎ©¤·¤¿ÇÞÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î°ìÉô¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Ö¥é¥ó¥É¤¬¡¢»ëÄ°¼Ô¤òÇ®¶¸Åª¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÈÊÑ¤¨¤ë¤¿¤á¤Î¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥ó¥Àー¥É¤ò¶¦¤ËÃÛ¤±¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ú³ô¼°²ñ¼ÒSE¥Ç¥¸¥¿¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Û¥¦¥§¥Ö¹¹ð¤ÎÀïÎ¬Î©°Æ¤«¤é¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥ÖÀ©ºî¡¢ÇÛ¿®¡¦±¿ÍÑ¡¢¥Çー¥¿Ê¬ÀÏ¤Þ¤Ç¤ò¥ï¥ó¥¹¥È¥Ã¥×¤ÇÄó¶¡¤¹¤ë¥Ç¥¸¥¿¥ë¥Þー¥±¥Æ¥£¥ó¥°¡¦¥¨ー¥¸¥§¥ó¥·ー¤Ç¤¹¡£URL: https://se-digital.co.jp/¡ÚAirtory Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÛÊÆ¹ñ¥Æ¥¥µ¥¹½£¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯¡¢¥ê¥Ã¥Á¥á¥Ç¥£¥¢¹¹ðµ»½Ñ¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¡£URL: https://www.airtory.com/