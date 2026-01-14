舞浜ビューホテル by HULIC（所在地：千葉県浦安市、総支配人：鈴木裕樹、運営：ヒューリックホテルマネジメント株式会社）は、2026年2月7日（土）・8日（日）の2日間限定で、チョコレートの魅力を堪能できるスイーツビュッフェ「Chocolate Couture（チョコレート クチュール）」を開催いたします。

パティシェこだわりのチョコレートスイーツ

“クチュール”の名にふさわしく、素材・味わい・仕立てにこだわったチョコレートスイーツを、ビュッフェスタイルで心ゆくまでお楽しみいただけます。ホテルパティシェがひとつひとつ丁寧に仕上げた、上質で奥深いチョコレートの世界をご堪能ください。

・生チョコショートケーキ

チョコレートのスポンジ生地にカカオクリームを贅沢にまとわせ、生チョコとくるみをサンドしました。

・ティラミスロールケーキ

コーヒーが香る生地にたっぷりのマスカルポーネチーズクリームを包み込みました。

・エレガントショコラ

コーヒーショコラムースの中にほろ苦いキャラメルブリュレを忍ばせました。

そのほかにも、チョコレートと風味豊かなマロンクリームが織りなす「モンブランショコラマロン」や濃厚なチョコレートが存分に味わえるホテルの人気商品「ショコラリーシュ」など、満足感のあるラインアップをご用意しています。

ランチとしても楽しめる充実の軽食メニュー

スイーツの合間に楽しめる軽食メニューも充実。軽食メニューには、チョコレートとベリーのソースで味わう「ローストポーク」や「いちごと生ハムのカッペリーニ」、「ピッツァマルゲリータ」や「リガトーニ ボロネーズソース」など、ランチにもおすすめのメニューが並びます。

レストラン ファインテラス

会場は、11層吹き抜けのアトリウムに位置するレストラン ファインテラス。自然と調和した雰囲気の中で、お子様から大人までご一緒にお楽しみいただけます。

スイーツビュッフェ「Chocolate Couture」概要

期間：2026年2月7日（土）・8日（日）会場：レストラン ファインテラス（1階）時間：12:30～15:30（最終入店15:00）※120分制料金：大人（13才以上） 6,000円 小学生（7才～12才） 3,000円 未就学児（6才以下） 無料 ソフトドリンクバー 無料※表示料金はサービス料込・税金込です。

https://www.viewhotels.co.jp/maihama/news/2025/sweets_buffet_2602.html

メニュー（一例）

＜スイーツ＞・生チョコショートケーキ・ティラミスロールケーキ・ショコラオランジュ・エレガントショコラ・ショコラリーシュ・モンブランショコラマロン・チョコバナナミルフィーユ・抹茶ショコラテリーヌ・エクレア・キャラメルショコラパウンドケーキ・舞浜プリン・ショコラフィナンシェ・ショコラマカロン・とろけるクッキー ほか＜パン各種＞・ミニショコラフランス・ストロベリークリームパン＜軽食＞・ローストポーク チョコレートとベリーのソース・いちごと生ハムのカッペリーニ・カカオ風味の合鴨スモークのカナッペ・スモークサーモンとアボカドのジャポネソース・鶏肉のホワイトシチュー・エビとブロッコリーのアヒージョ・パテドカンパーニュのカナッペ・キッシュとオリーブのマリネの盛り合わせ・じゃがいものグラタン・ピッツァ マルゲリータ・リガトーニ ボロネーズソース・鶏のから揚げ・フライドポテト・ミネストローネ・鶏肉とごぼうの炊き込みご飯・欧風カレー・サラダバー ほか※メニューは食材の仕入れ状況により予告なく変更する場合があります。※当ホテルのお米は国産米を使用しています。※画像はイメージです。

舞浜ビューホテル by HULIC

舞浜ビューホテル by HULICはJR舞浜駅から無料シャトルバスで約5分の好立地に位置するホテルです。11階まで吹き抜けの開放感たっぷりのアトリウムが非日常感を演出。428室の客室は全室に広々とした洗い場付きのバスルームを完備しております。館内にはレストラン、カフェ、ベーカリーのほか宿泊者専用のスパなど快適なホテルステイに欠かせない便利な施設を備えています。東京ディズニーリゾート®内に位置しており、東京ディズニーランド®や東京ディズニーシー®へのアクセスに大変便利です。