【1/27-29】　東芝Webセミナー「過熱監視ソリューション！Thermoflagger（TM）の応用例をご紹介」開催のお知らせ

川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、1月27日（火）から29日（木）の3日間、「過熱監視ソリューション！Thermoflagger™ の応用例をご紹介」 と題し、無料Webセミナー（ウェビナー）を開催します。

東芝Webセミナー「過熱監視ソリューション！Thermoflagger™ の応用例をご紹介」

電子機器の高密度化・高機能化により、電子部品の発熱量が増加しており、信頼性や安全面の観点から温度上昇を検知する過熱監視ソリューションの重要性が高まっています。

当社のThermoflagger™は、温度によって抵抗値が変化するPTCサーミスターと組み合わせて、シンプルに広範囲の過熱監視ソリューションを構築できます。

本セミナーではThermoflagger™とPTCサーミスターを用いた過熱検知温度のシミュレーションをご紹介します。

過熱監視ソリューション！Thermoflagger™ の応用例をご紹介 - 申し込み | 東芝デバイス＆ストレージ株式会社

【実施概要】

タイトル ：過熱監視ソリューション！Thermoflagger™ の応用例をご紹介

配信日時 ：2026年1月27日（火）～29日（木） 各日10:00～、14:00～（予定）

※セミナーは６回とも同じ内容ですので、ご都合の良い日時にご参加ください。

主催 ：東芝デバイス＆ストレージ株式会社

参加費 ：無料（事前登録制）

【プログラム】

1. Thermoflagger™について

2. 製品の使い方・特長

3. 製品のご紹介

4. Thermoflagger™とPTCサーミスターの組み合わせ紹介

5. アプリケーション例

