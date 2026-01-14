【1/27-29】 東芝Webセミナー「過熱監視ソリューション！Thermoflagger（TM）の応用例をご紹介」開催のお知らせ
川崎--(BUSINESS WIRE)-- （ビジネスワイヤ） -- 東芝デバイス＆ストレージ株式会社は、1月27日（火）から29日（木）の3日間、「過熱監視ソリューション！Thermoflagger™ の応用例をご紹介」 と題し、無料Webセミナー（ウェビナー）を開催します。
東芝Webセミナー「過熱監視ソリューション！Thermoflagger™ の応用例をご紹介」
電子機器の高密度化・高機能化により、電子部品の発熱量が増加しており、信頼性や安全面の観点から温度上昇を検知する過熱監視ソリューションの重要性が高まっています。
当社のThermoflagger™は、温度によって抵抗値が変化するPTCサーミスターと組み合わせて、シンプルに広範囲の過熱監視ソリューションを構築できます。
本セミナーではThermoflagger™とPTCサーミスターを用いた過熱検知温度のシミュレーションをご紹介します。
【実施概要】
タイトル ：過熱監視ソリューション！Thermoflagger™ の応用例をご紹介
配信日時 ：2026年1月27日（火）～29日（木） 各日10:00～、14:00～（予定）
※セミナーは６回とも同じ内容ですので、ご都合の良い日時にご参加ください。
主催 ：東芝デバイス＆ストレージ株式会社
参加費 ：無料（事前登録制）
【プログラム】
1. Thermoflagger™について
2. 製品の使い方・特長
3. 製品のご紹介
4. Thermoflagger™とPTCサーミスターの組み合わせ紹介
5. アプリケーション例
【お申込みはこちら】
過熱監視ソリューション！Thermoflagger™ の応用例をご紹介 - 申し込み | 東芝デバイス＆ストレージ株式会社
お客様からのWebセミナーに関するお問い合せ先：
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
e-mail：semicon-event@ml.toshiba.co.jp
報道関係の本資料に関するお問い合わせ先：
東芝デバイス＆ストレージ株式会社
半導体広報・予測調査部
長沢
e-mail: semicon-NR-mailbox@ml.toshiba.co.jp
Source: Toshiba Electronic Devices & Storage Corporation