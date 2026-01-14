【高島屋】高島屋ネオバンク限定「高島屋ネオバンクアプリで決済すると〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉のチョコレートが抽せんで当たる！キャンペーン」実施





対象期間



2026年１月14日（水）〜２月14日（土）



対象支店



タカシマヤ支店（高島屋ネオバンク）



特典



期間中の高島屋各店・JU米子高島屋・タカシマヤフードメゾン おおたかの森店、高島屋オンラインストア、高島屋コスメサイト「TBEAUT」（ティービューティー）、タカシマヤ通信販売（WEB注文）にて、期間中合計5,000円（税込）以上お買上げのお客さまの中から抽せんで100名様に＜ル・ショコラ・アラン・デュカス＞「アソルティモン・デリス5種」をプレゼントする。



※ジェイアール名古屋タカシマヤ、いよてつ高島屋、タカシマヤ通信販売（電話注文）、ローズキッチン、タカシマヤファッションスクエア、高島屋グループのS.C.専門店は対象外。



※一部対象外となる商品、売場あり。



条件



以下の条件をいずれも満たしたお客さま





プレゼントの進呈について

高島屋ネオバンクにログインした状態で下記キャンペーン詳細から本キャンペーンのエントリーすること。対象店舗・オンラインショッピングで高島屋ネオバンクのバーコード決済（「銀行口座払い」もしくは「スゴ積み払い」）を利用し、期間中に合計5,000円（税込）以上お買上げいただくこと。プレゼントは高島屋ネオバンクに登録の住所宛に３月初旬頃発送予定です。当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。株式会社高島屋友の会が提供する「高島屋のスゴイ積立」のことです。（住信SBIネット銀行のサービスではございません。）毎月一定額を12カ月（半年コースの場合は６カ月）積み立てるとボーナスをプラスした「お買物残高」がアプリにチャージされ、高島屋のお買物にお使いいただける積立サービスです。[スゴ積み]のお積立は、銀行等金融機関への預金と異なります。お預かりした積立金に利息は発生いたしません。積み立ての満期後は、国内の高島屋や高島屋オンラインストア、高島屋コスメサイト「TBEAUT」などでのお買物にご利用いただけます。