こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
【高島屋】高島屋ネオバンク限定「高島屋ネオバンクアプリで決済すると〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉のチョコレートが抽せんで当たる！キャンペーン」実施
住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長（CEO)：円山 法昭、以下「住信SBIネット銀行」）と株式会社高島屋（本社：大阪市中央区、代表取締役社長：村田 善郎、以下「高島屋」）は、より多くのお客さまに高島屋ネオバンクをご利用いただくために、2026年１月14日（水）から「高島屋ネオバンクアプリで決済すると人気ブランド〈ル・ショコラ・アラン・デュカス〉のチョコレートが抽せんで当たる！キャンペーン」を実施します。
対象期間
2026年１月14日（水）〜２月14日（土）
対象支店
タカシマヤ支店（高島屋ネオバンク）
特典
期間中の高島屋各店・JU米子高島屋・タカシマヤフードメゾン おおたかの森店、高島屋オンラインストア、高島屋コスメサイト「TBEAUT」（ティービューティー）、タカシマヤ通信販売（WEB注文）にて、期間中合計5,000円（税込）以上お買上げのお客さまの中から抽せんで100名様に＜ル・ショコラ・アラン・デュカス＞「アソルティモン・デリス5種」をプレゼントする。
※ジェイアール名古屋タカシマヤ、いよてつ高島屋、タカシマヤ通信販売（電話注文）、ローズキッチン、タカシマヤファッションスクエア、高島屋グループのS.C.専門店は対象外。
※一部対象外となる商品、売場あり。
条件
以下の条件をいずれも満たしたお客さま
高島屋ネオバンクにログインした状態で下記キャンペーン詳細から本キャンペーンのエントリーすること。
対象店舗・オンラインショッピングで高島屋ネオバンクのバーコード決済（「銀行口座払い」もしくは「スゴ積み払い」）を利用し、期間中に合計5,000円（税込）以上お買上げいただくこと。
プレゼントの進呈について
プレゼントは高島屋ネオバンクに登録の住所宛に３月初旬頃発送予定です。
当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。
株式会社高島屋友の会が提供する「高島屋のスゴイ積立」のことです。（住信SBIネット銀行のサービスではございません。）
毎月一定額を12カ月（半年コースの場合は６カ月）積み立てるとボーナスをプラスした「お買物残高」がアプリにチャージされ、高島屋のお買物にお使いいただける積立サービスです。
[スゴ積み]のお積立は、銀行等金融機関への預金と異なります。お預かりした積立金に利息は発生いたしません。
積み立ての満期後は、国内の高島屋や高島屋オンラインストア、高島屋コスメサイト「TBEAUT」などでのお買物にご利用いただけます。
高島屋ネオバンクの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/126187/126187_web_1.png
アプリダウンロード
【App Store・Google Play】https://app.adjust.com/7uabbxc
ご注意事項
本キャンペーンの参加には、高島屋ネオバンクアプリをダウンロードしていただき、「住信SBIネット銀行タカシマヤ支店」の代表口座開設が必要となります。
［銀行口座払い］でのお支払いは原則、口座の残高の範囲となります。［スゴ積み払い］でのお支払いは原則、［スゴ積み］お買物残高の範囲となります。
スマホデビットでの決済は対象外となります。
特典提供までに「住信SBIネット銀行タカシマヤ支店」口座を解約された場合対象外となります。
次の商品等は利用除外となります。
商品券、各種ギフト券類、金・銀・白金等の地金類、各種チケット類の購入、その他郄島屋が指定するもの。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問い合わせ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：03-6779-5495
：kouhou_pr@netbk.co.jp
対象期間
2026年１月14日（水）〜２月14日（土）
対象支店
タカシマヤ支店（高島屋ネオバンク）
特典
期間中の高島屋各店・JU米子高島屋・タカシマヤフードメゾン おおたかの森店、高島屋オンラインストア、高島屋コスメサイト「TBEAUT」（ティービューティー）、タカシマヤ通信販売（WEB注文）にて、期間中合計5,000円（税込）以上お買上げのお客さまの中から抽せんで100名様に＜ル・ショコラ・アラン・デュカス＞「アソルティモン・デリス5種」をプレゼントする。
※ジェイアール名古屋タカシマヤ、いよてつ高島屋、タカシマヤ通信販売（電話注文）、ローズキッチン、タカシマヤファッションスクエア、高島屋グループのS.C.専門店は対象外。
※一部対象外となる商品、売場あり。
条件
以下の条件をいずれも満たしたお客さま
高島屋ネオバンクにログインした状態で下記キャンペーン詳細から本キャンペーンのエントリーすること。
対象店舗・オンラインショッピングで高島屋ネオバンクのバーコード決済（「銀行口座払い」もしくは「スゴ積み払い」）を利用し、期間中に合計5,000円（税込）以上お買上げいただくこと。
プレゼントの進呈について
プレゼントは高島屋ネオバンクに登録の住所宛に３月初旬頃発送予定です。
当選の発表は発送をもってかえさせていただきます。
＞キャンペーン詳細は下記URLをご覧ください。
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260114_004718/index.html
＞高島屋ネオバンクについては下記URLをご覧ください。
https://www.takashimaya.co.jp/neobank/
＞銀行口座払い・スゴ積み払いについては下記URLをご覧ください。
https://www.takashimaya.co.jp/neobank/pay/
■［スゴ積み］とは
https://www.netbk.co.jp/contents/cmp/20260114_004718/index.html
＞高島屋ネオバンクについては下記URLをご覧ください。
https://www.takashimaya.co.jp/neobank/
＞銀行口座払い・スゴ積み払いについては下記URLをご覧ください。
https://www.takashimaya.co.jp/neobank/pay/
■［スゴ積み］とは
株式会社高島屋友の会が提供する「高島屋のスゴイ積立」のことです。（住信SBIネット銀行のサービスではございません。）
毎月一定額を12カ月（半年コースの場合は６カ月）積み立てるとボーナスをプラスした「お買物残高」がアプリにチャージされ、高島屋のお買物にお使いいただける積立サービスです。
[スゴ積み]のお積立は、銀行等金融機関への預金と異なります。お預かりした積立金に利息は発生いたしません。
積み立ての満期後は、国内の高島屋や高島屋オンラインストア、高島屋コスメサイト「TBEAUT」などでのお買物にご利用いただけます。
高島屋ネオバンクの概要
https://digitalpr.jp/table_img/2617/126187/126187_web_1.png
アプリダウンロード
【App Store・Google Play】https://app.adjust.com/7uabbxc
ご注意事項
本キャンペーンの参加には、高島屋ネオバンクアプリをダウンロードしていただき、「住信SBIネット銀行タカシマヤ支店」の代表口座開設が必要となります。
［銀行口座払い］でのお支払いは原則、口座の残高の範囲となります。［スゴ積み払い］でのお支払いは原則、［スゴ積み］お買物残高の範囲となります。
スマホデビットでの決済は対象外となります。
特典提供までに「住信SBIネット銀行タカシマヤ支店」口座を解約された場合対象外となります。
次の商品等は利用除外となります。
商品券、各種ギフト券類、金・銀・白金等の地金類、各種チケット類の購入、その他郄島屋が指定するもの。
本キャンペーンの内容は、予告なく変更または中止する場合があります。
以上
本件に関するお問合わせ先
本プレスリリースに関するお問い合わせ先：住信SBIネット銀行 広報・IR部：03-6779-5495
：kouhou_pr@netbk.co.jp