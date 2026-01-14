こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
カラスのストレスから解放！快適な生活空間を取り戻しませんか？
〜『アースガーデン カラス立入禁止 スプレー 480㎖』を新発売〜
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、近年増加傾向にある鳥獣被害対策市場へ本格参入する一環として、ゴミ置き場などでのカラスの被害を軽減し、カラスのストレスから解放されることを目指した新製品『アースガーデン カラス立入禁止 スプレー 480mL』を、2026年1月20日（火）に全国で発売します。
※ご利用イメージ
カラスによるゴミ置き場での被害は、都市部、地方を問わず多くの一般家庭で高いニーズを持つ深刻な悩みです。近年、都市部や住宅地において、生活空間周辺のゴミ置き場におけるカラスによる被害が深刻な問題となっています。カラスがゴミを漁り、散らかすことで、衛生面での懸念や、住民の皆様の日常的なストレスが生じています。アース製薬は、この高まる対策ニーズに応えるため、従来の忌避剤にはないアース独自の技術を投入した本製品を開発しました。本製品は、ゴミ袋やゴミ回収ボックスにスプレーするだけで、カラスを寄せ付けず、荒らされるのを防ぎ、快適な暮らしをサポートします。
【製品特長】
『アースガーデン カラス立入禁止 スプレー』は、カラスが寄せ付けないための嗅覚と視覚の複合的な効果により、高い忌避効果を発揮し、消費者の皆様の利便性を高めます。
1.カラスを寄せ付けないための独自技術
本製品をスプレーしておけば、カラスが逃げる環境を作り出します。
●鼻に刺激を与える：
カラスが嫌がる香料成分が鼻を刺激します。
●視覚をかく乱し警戒心を抱かせる：
視覚かく乱成分を配合。スプレーした箇所を特殊カメラで確認するとカラスには不気味に見え、視覚を混乱させ警戒心を抱かせます。
2. カラスのエサとなる害虫も駆除
害虫駆除成分（ペルメトリン）により、カラスのエサとなるゴミ周りの害虫（カメムシ、ゴミムシ、アリなど）を直接噴射して駆除できます。
3. 約24時間持続する忌避効果
カラスよけ効果は約24時間持続します。（使用環境により異なります）カラスが活動し始める朝にスプレーするとより効果的ですが、夜スプレーしても朝までしっかり効き目を発揮します。
4. 人にやさしい香り
忌避効果を持ちながらも、人にはやさしい香りです。また、カラスを傷つけることなく、よせつけません。屋外専用で、おうち周りのゴミ置き場やマンション・団地のゴミ回収BOXなどでお使いいただけます。
【製品概要】
製品名：アースガーデン カラス立入禁止 スプレー
内容量：480mL
効能効果：カラスよけ、害虫駆除（カメムシ、ゴミムシ、アリ）
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年1月20日（火）／全国
【「アースガーデン」について】
「安心」と「喜び」を約束する、園芸の窓口。野菜と会話しながら、楽しく育てる。花と触れあいながら、心豊かに暮らす。そんなしあわせな毎日を応援したいから。アース製薬は、家庭用品メーカーとしての視点を製品づくりに活かし、園芸用品ブランド「アースガーデン」を展開しています。安心して使えるから、始めやすく、続けやすい。だからこそ、癒しや達成感という喜びにもつながる。私たちはこれからも、園芸を楽しむ一人ひとりの想いに応える「園芸の窓口」のような存在であるために、より安全で、よりわかりやすく、より使いやすい製品をお届けしていきます。
