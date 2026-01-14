こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
お客様の「不快」を解消し、快適な暮らしをサポート！ヤモリを滑らせてのぼらせない新提案
〜『アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー 480ｍL』を新発売〜
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、ヤモリの屋内への侵入経路対策を求めるお客様のニーズに応え、新製品『アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー 480ｍL』を2026年1月20日（火）より全国で発売いたします。
ヤモリは一般的に「家守り」として益獣とされることもありますが、家の中に侵入したり、そのフンで家を汚したりするなど、お客様にとっては不快感や不安の原因となることがあります。特にヤモリの主な発生時期である4月から10月にかけてヤモリの生息確認率が高い南関東から西の地域を中心に、毎年ヤモリが家に入ってきて困っているというお客様からのご相談は多く、店頭でのイベントや相談会においても、ヤモリ対策専用の商品を求める声が定期的に寄せられていました。これまでは、専用の商品がないため、一時的な駆除や捕獲による対策に留まっていました。
そこで、「殺生はしたくないが家には入れたくない」というお客様の潜在的なニーズに応えるため、アース製薬は、ヤモリの侵入経路を物理的にガードする製品を開発しました。
本製品は、ヤモリの侵入が抑えられることで、お客様に不快感のない快適な暮らしをお届けします。
【製品特長】
スプレーするだけで、ヤモリの侵入を長期間ブロックします。
1.ヤモリを滑らせて簡単ガード
窓や窓枠、外壁などのヤモリの侵入経路の周りにスプレーすることで、ヤモリが滑って登れなくなります。
有効成分として「すべり成分（シリコーン系）」を配合しており、ヤモリを寄せ付けたくないお客様に最適です。
ただし、凹凸のある外壁には効果がありませんのでご注意ください。
2.効果約3ヵ月持続
一度のスプレーで、窓ガラスに噴射した場合、約3ヵ月間効果が持続します。（使用環境により異なります）屋外専用です。ヤモリが入ってきてほしくない窓を囲うように処理することを、より効果的な使い方として推奨しています。
3.雨に強い処方
本製品は雨に強く、長期間にわたり効果を発揮し、お客様の快適な暮らしをサポートします。
【製品概要】
製品名：アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー
内容量：480ｍL
効能効果：ヤモリ忌避
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年1月20日（火）／全国
【「アースガーデン」について】
「安心」と「喜び」を約束する、園芸の窓口。野菜と会話しながら、楽しく育てる。花と触れあいながら、心豊かに暮らす。そんなしあわせな毎日を応援したいから。アース製薬は、家庭用品メーカーとしての視点を製品づくりに活かし、園芸用品ブランド「アースガーデン」を展開しています。安心して使えるから、始めやすく、続けやすい。だからこそ、癒しや達成感という喜びにもつながる。私たちはこれからも、園芸を楽しむ一人ひとりの想いに応える「園芸の窓口」のような存在であるために、より安全で、よりわかりやすく、より使いやすい製品をお届けしていきます。
アース製薬株式会社（本社：東京都千代田区、社長：川端克宜、以下「アース製薬」）は、ヤモリの屋内への侵入経路対策を求めるお客様のニーズに応え、新製品『アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー 480ｍL』を2026年1月20日（火）より全国で発売いたします。
※ご利用イメージ
ヤモリは一般的に「家守り」として益獣とされることもありますが、家の中に侵入したり、そのフンで家を汚したりするなど、お客様にとっては不快感や不安の原因となることがあります。特にヤモリの主な発生時期である4月から10月にかけてヤモリの生息確認率が高い南関東から西の地域を中心に、毎年ヤモリが家に入ってきて困っているというお客様からのご相談は多く、店頭でのイベントや相談会においても、ヤモリ対策専用の商品を求める声が定期的に寄せられていました。これまでは、専用の商品がないため、一時的な駆除や捕獲による対策に留まっていました。
そこで、「殺生はしたくないが家には入れたくない」というお客様の潜在的なニーズに応えるため、アース製薬は、ヤモリの侵入経路を物理的にガードする製品を開発しました。
本製品は、ヤモリの侵入が抑えられることで、お客様に不快感のない快適な暮らしをお届けします。
【製品特長】
スプレーするだけで、ヤモリの侵入を長期間ブロックします。
1.ヤモリを滑らせて簡単ガード
窓や窓枠、外壁などのヤモリの侵入経路の周りにスプレーすることで、ヤモリが滑って登れなくなります。
有効成分として「すべり成分（シリコーン系）」を配合しており、ヤモリを寄せ付けたくないお客様に最適です。
ただし、凹凸のある外壁には効果がありませんのでご注意ください。
2.効果約3ヵ月持続
一度のスプレーで、窓ガラスに噴射した場合、約3ヵ月間効果が持続します。（使用環境により異なります）屋外専用です。ヤモリが入ってきてほしくない窓を囲うように処理することを、より効果的な使い方として推奨しています。
3.雨に強い処方
本製品は雨に強く、長期間にわたり効果を発揮し、お客様の快適な暮らしをサポートします。
【製品概要】
製品名：アースガーデン ヤモリ立入禁止 スプレー
内容量：480ｍL
効能効果：ヤモリ忌避
価格：オープン
発売日（メーカー出荷日）／場所：2026年1月20日（火）／全国
【「アースガーデン」について】
「安心」と「喜び」を約束する、園芸の窓口。野菜と会話しながら、楽しく育てる。花と触れあいながら、心豊かに暮らす。そんなしあわせな毎日を応援したいから。アース製薬は、家庭用品メーカーとしての視点を製品づくりに活かし、園芸用品ブランド「アースガーデン」を展開しています。安心して使えるから、始めやすく、続けやすい。だからこそ、癒しや達成感という喜びにもつながる。私たちはこれからも、園芸を楽しむ一人ひとりの想いに応える「園芸の窓口」のような存在であるために、より安全で、よりわかりやすく、より使いやすい製品をお届けしていきます。