【ダイキン】2026年版ダイキンAIRカレンダー『AIR−空気に抱かれる惑星（ほし）−』第77回全国カレンダー展　２年連続大臣賞を受賞

ダイキン工業株式会社が制作した 2026 年版ダイキンAIRカレンダー『AIR−空気に抱かれる惑星（ほし）−』が、第 77回全国カレンダー展において「文部科学大臣賞」を受賞しました。特に優れたカレンダーに送られる大臣賞の受賞は前回の「経済産業大臣賞」に続き、2年連続となります。

全国カレンダー展（主催：一般社団法人日本印刷産業連合会、産経新聞社）は、印刷技術や企画・デザイン力、またはその機能性や実用性に優れた作品を表彰するコンクールであり、1950 年から毎年開催されています。ダイキンAIRカレンダーは、一般消費者に配布するカレンダーを評価する第 2 部門において、「金賞」を受賞し、その中から特にデザインと教育性に優れている作品に贈られる「文部科学大臣賞」に選ばれました。本カレンダーは、1月26日から東京、大阪にて順次開催される第77回全国カレンダー展 展示会にて展示されます。





































ダイキンは、「空気の魅力をもっと知ってほしい、もっと空気に関心を持ってほしい」というコンセプトで、1955 年からカレンダーを制作しています。2026年版では、前回に引き続き、地球全体をフィールドに撮影を続けている写真家、高砂淳二氏をパートナーに迎え、「地球を包み込む空気」「空気に生かされる生命」をテーマとした作品を選びました。かけがえのない地球環境を支える空気の無限の可能性、そして作品一枚一枚に込められた生命の力強さと、それを包み込む空気の存在が感じられる仕上がりとなっています。また今回は、作品の空気感を伝えるために、アートと企業活動という垣根を越えて、空気に対する思いについて対談したカレンダーページを特設しました。四季折々に移り変わる気候と上手に付き合って、快適な生活を送っていただきたいとの願いから、ダイキン AIRカレンダーの各日付には全国 8 都市の天気予測を記載しています。気象庁の過去 30 年分の観測データをもとに、一般社団法人日本気象協会が独自技術で解析、作成しました。ダイキンは、これからも「空気で答えを出す会社」として、様々な形で皆様に空気の魅力や新しい価値を届けていきます。【ダイキンAIRカレンダーサイト】2026年版カレンダーの詳細や、地域ごとのお天気予測を見ることができます。【過去の全国カレンダー展受賞歴】2026年 AIR −空気に抱かれる惑星− 金賞・文部科学大臣賞 第２部門2025年 AIR −空気の声を聴く− 金賞・経済産業大臣賞 第２部門2024年 AIR −響きあう空気− 銀賞 第１部門2023年 AIR −よりそう空気− 銀賞・日本マーケティング協会賞 第２部門2022年 AIR −豊かな空気− 金賞・経済産業省商務情報政策局長賞 第２部門2021年 AIR −めぐる空気− 金賞・日本印刷産業連合界会長賞 第１部門2020年 AIR −満ちる空気− 銀賞・日本商工会議所会頭賞 第１部門2019年 AIR −旅する空気− 銀賞・日本マーケティング協会賞 第１部門2018年 AIR −移ろう空気− 銀賞・日本印刷産業連合会会長賞 第２部門2017年 AIR −感じる空気− 金賞・経済産業省商務情報政策局長賞 第２部門2016年 AIR −空気の楽園− 金賞・経済産業大臣賞 第２部門【第77回全国カレンダー展 展示会情報】[東京]2026年1月26日（月）〜1月30日（金）東京サンケイビル B1F、B2Fブリックギャラリー（東京都千代田区大手町1-7-2）[大阪]2026年2月17日（火）〜2月26日（木）平和紙業ペーパーボイス大阪（大阪府大阪市中央区南船場 2-3-23）※展示作品は上位3賞（経済産業大臣賞、文部科学大臣賞、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞）のみ本件に関するお問合わせ先ダイキン工業株式会社 コーポレートコミュニケーション室本社〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号（大阪梅田ツインタワーズ・サウス）TEL (06)6147-9923（ダイヤルイン）東京支社〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号（東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー）TEL (03)3520-3100（ダイヤルイン）E-mailprg@daikin.co.jp関連リンクダイキンAIRカレンダー | ダイキン工業株式会社https://www.daikin.co.jp/otenki/