【ダイキン】2026年版ダイキンAIRカレンダー『AIR−空気に抱かれる惑星（ほし）−』第77回全国カレンダー展　２年連続大臣賞を受賞

ダイキン工業株式会社が制作した 2026 年版ダイキンAIRカレンダー『AIR−空気に抱かれる惑星（ほし）−』が、第 77回全国カレンダー展において「文部科学大臣賞」を受賞しました。特に優れたカレンダーに送られる大臣賞の受賞は前回の「経済産業大臣賞」に続き、2年連続となります。


全国カレンダー展（主催：一般社団法人日本印刷産業連合会、産経新聞社）は、印刷技術や企画・デザイン力、またはその機能性や実用性に優れた作品を表彰するコンクールであり、1950 年から毎年開催されています。ダイキンAIRカレンダーは、一般消費者に配布するカレンダーを評価する第 2 部門において、「金賞」を受賞し、その中から特にデザインと教育性に優れている作品に贈られる「文部科学大臣賞」に選ばれました。本カレンダーは、1月26日から東京、大阪にて順次開催される第77回全国カレンダー展　展示会にて展示されます。

　　　　　

　　　　　　　　　　　　　

　　　　　　　　　　　　　　





　　　　　　　　　








ダイキンは、「空気の魅力をもっと知ってほしい、もっと空気に関心を持ってほしい」というコンセプトで、1955 年からカレンダーを制作しています。

2026年版では、前回に引き続き、地球全体をフィールドに撮影を続けている写真家、高砂淳二氏をパートナーに迎え、「地球を包み込む空気」「空気に生かされる生命」をテーマとした作品を選びました。

かけがえのない地球環境を支える空気の無限の可能性、そして作品一枚一枚に込められた生命の力強さと、それを包み込む空気の存在が感じられる仕上がりとなっています。

また今回は、作品の空気感を伝えるために、アートと企業活動という垣根を越えて、空気に対する思いについて対談したカレンダーページを特設しました。







四季折々に移り変わる気候と上手に付き合って、快適な

生活を送っていただきたいとの願いから、ダイキン AIR

カレンダーの各日付には全国 8 都市の天気予測を記載し

ています。気象庁の過去 30 年分の観測データをもとに、

一般社団法人日本気象協会が独自技術で解析、作成しました。

ダイキンは、これからも「空気で答えを出す会社」として、様々な形で皆様に空気の魅力や新しい価値を届けていきます。

【ダイキンAIRカレンダーサイト】

　2026年版カレンダーの詳細や、地域ごとのお天気予測を見ることができます。

http://www.daikin.co.jp/otenki/

【過去の全国カレンダー展受賞歴】

2026年　AIR　−空気に抱かれる惑星− 金賞・文部科学大臣賞　第２部門

2025年　AIR −空気の声を聴く−　　　金賞・経済産業大臣賞　第２部門

2024年　AIR −響きあう空気−　　　　銀賞　第１部門　　　

2023年　AIR −よりそう空気−　　　　銀賞・日本マーケティング協会賞　第２部門

2022年　AIR −豊かな空気−　　　　 金賞・経済産業省商務情報政策局長賞　第２部門

2021年　AIR −めぐる空気−　　　　 金賞・日本印刷産業連合界会長賞　第１部門

2020年　AIR −満ちる空気− 　　　　 銀賞・日本商工会議所会頭賞　第１部門

2019年　AIR −旅する空気−　　　　　銀賞・日本マーケティング協会賞　第１部門

2018年　AIR −移ろう空気−　　　　　銀賞・日本印刷産業連合会会長賞　第２部門

2017年　AIR −感じる空気−　　　　　金賞・経済産業省商務情報政策局長賞　第２部門

2016年　AIR −空気の楽園−　　　　　金賞・経済産業大臣賞　第２部門

【第77回全国カレンダー展　展示会情報】

[東京]

　2026年1月26日（月）〜1月30日（金）

　東京サンケイビル　B1F、B2Fブリックギャラリー

　（東京都千代田区大手町1-7-2）

[大阪]

　2026年2月17日（火）〜2月26日（木）

　平和紙業ペーパーボイス大阪

　（大阪府大阪市中央区南船場 2-3-23）

※展示作品は上位3賞（経済産業大臣賞、文部科学大臣賞、経済産業省大臣官房商務・サービス審議官賞）のみ

　

本件に関するお問合わせ先

ダイキン工業株式会社　コーポレートコミュニケーション室

本社

〒530-0001 大阪市北区梅田一丁目13番1号（大阪梅田ツインタワーズ・サウス）

TEL (06)6147-9923（ダイヤルイン）

東京支社

〒104-0028 東京都中央区八重洲二丁目2番1号（東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー）

TEL (03)3520-3100（ダイヤルイン）

E-mail

prg@daikin.co.jp

