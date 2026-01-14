丹後エリアにおけるMaaSアプリの実証実験を開始〜地域特有のモビリティを含む多様な地域交通を「mobiアプリ」に統合し、持続可能な観光モデル構築へ〜

丹後エリアにおけるMaaSアプリの実証実験を開始〜地域特有のモビリティを含む多様な地域交通を「mobiアプリ」に統合し、持続可能な観光モデル構築へ〜