「初めてのスーツ購入」についての意識調査を実施　親も子も“入学式や入社式のスーツは一緒に買いに行きたい”が77％

＜親世代＞■約62％の親が、子どものメンテナンス不足を懸念回答者の62.3％の親が、子どもが正しくメンテナンスができていないことへの懸念を示しており、子どもがスーツを傷めずに長く着用できるかについて不安を抱えていることが明らかになりました。子世代も、イージーケアの重要性は理解しているものの、スーツ購入時の重視するポイントとして、「メンテナンスのしやすさ」は低い結果となっています。日々の手入れの重要性を理解しながらも、「サイズ感」「デザイン」といった自分らしさを表現できる見た目に関する項目が上位にあがっています。＜子世代＞■参考資料フレッシャーズにおすすめ商品を一部抜粋親世代による回答：スーツ購入の理想の金額と実際に購入した金額親世代が購入した金額、理想とする金額は2〜5万円に集中していることが明らかになりました。このボリュームゾーンに対して、「洋服の青山」では、メンズスタイルで「PT-9」、レディーススタイルで「＆ress（アンドレス）」を用意しています。また、オーダースーツの「SHITATE」では、1着税込31,900円〜で、自分だけの1着を仕立てることができます。その他、フレッシャーズに向けたおすすめ商品を、メンズスタイル、レディーススタイルともに種類豊富に取りそろえています。「理想の価格帯」で「理想の1着を仕立てる」メンズスタイルおすすめ商品【PT-9】スーツ×スポーツお客様の声をかたちにした、機能満載のオリジナル商品を展開。外見はスーツ、中身はスポーツをコンセプトとして、機能面や着心地の良さにこだわり、毎シーズン改良を行っています。その着やすさからスーツを着慣れない方からも人気で、これから新生活を迎えるフレッシャーズの皆様にもおすすめのスタイリッシュスーツです。レディーススタイルおすすめ商品【&ress】こなれスウィートスーツでも“可愛い”印象を残したいなら「こなれスウィート」。ネイビーのフレアスカートにフリルブラウスの組み合わせは、圧倒的な品格と愛らしさを両立します。ウエストをさりげなくシェイプしたジャケットと、軽やかに広がるフレアスカートのシルエットは、スタイルアップを叶えるだけでなく、スーツ初心者の方でも自信を持って着こなせる一着です。【Quality Order SHITATE（クオリティオーダー・シタテ）】自分だけの1着「クオリティオーダー・シタテ」は、スーツ入門者はもちろん、普段は既製スーツを着用する方、スーツにこだわりを持つ方でも身近に感じていただけるオーダースーツを目指して2019年10月に立ち上げました。「1着：税込31,900円〜」という既製スーツと変わらない手ごろな価格帯、２〜３週間程度の短納期、いつもの店舗で気軽に注文できること、またサイズやフィット感に満足できないお客様の選択肢としても好評いただいております。