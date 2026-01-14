こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
「初めてのスーツ購入」についての意識調査を実施 親も子も“入学式や入社式のスーツは一緒に買いに行きたい”が77％
〜理想とする価格と、実際の購入価格とのギャップが明らかに〜
青山商事株式会社（本社：広島県福山市／代表取締役社長：遠藤 泰三）が展開する「洋服の青山」や「スーツスクエア」では、卒業・入学・入社を控え、新生活への準備が本格化する2月、3月において、子どもの新たな門出を応援したい親と、初めてのスーツ購入に期待と不安を抱く子どもが一緒にご来店されるケースが増加します。当社では、バリエーション豊富な既製スーツや自分の体に合ったオーダースーツなど、お客様が安心して選んでいただけるスーツを多数ご用意しております。
そしてこの度、全国1,423名の新社会人・新入生となる子どもを持つ親世代と子世代を対象に「初めてのスーツ購入」についてのアンケート調査を実施。その結果、親子での買い物に対する思いや価格における理想と現実のギャップなどが明らかになりました。
・スーツ購入時に親に相談したい、一緒に行ってほしいと考えている子世代は77.2％
・子どものスーツ購入には、一緒に行きたいと望んでいる親世代は87.9％
・親世代が理想とするスーツの金額は2〜3万円であるのに対し、実際の購入金額は3〜5万円と
理想と現実のギャップが判明
・スーツ購入時に子が相談したい、親がアドバイスしたいのは「デザインやサイズ」といった
見た目に関するものがともに1位、2位を占めている
・62.3％の親世代が、子どもは正しいスーツのメンテナンスができていないと感じている
■アンケート調査実施概要
調査方法 インターネット調査
有効回答数 1,423名（全国47都道府県）
調査対象条件 新社会人・新入生となる子どもを持つ親世代と子世代
データ集計期間 2025年11月20日〜11月25日
※調査結果を引用いただく際は「青山商事調べ」を引用元として記載ください。
■子世代も親世代も初めてのスーツ購入は「一緒に買いに行く」ことを望んでいる
子どもが中学生、高校生、大学生などと成長していくと、部活動やサークル、バイトなど家族以外のコミュニティが増え、親子で一緒に体験するコト消費の頻度が減少してきます。そのような中でもスーツ購入の際、「親に相談したい」「親と一緒に行きたい」と考えている子世代は、全体の77.2％という結果になりました。特に初めてのスーツ購入において、子どもたちは親の意見やサポートを重要視しているようです。
また親世代においても、87.9％が子どものファーストスーツ購入に一緒に行きたいと回答。親が子どもの人生の節目となる大切な買い物を、一緒に体験し、サポートしたいという強い思いがあることが浮き彫りになりました。
＜子世代＞
＜親世代＞
■理想のスーツ金額と実際の購入金額にギャップ
理想のスーツ金額は「2〜3万円」で最も割合が高く46％を占めました。これに対し、実際のスーツの購入金額は「3〜5万円」が最も高く41％となりました。理想と実際の金額のギャップが判明しました。
■アドバイスが欲しい・したいポイントは「デザインやサイズ」
子世代は、スーツの購入において「親からのアドバイスが欲しい項目」は、「デザイン・シルエット」が最多となっており、見た目の印象や自分に合ったスタイルへの関心が高いことが明らかになりました。
同様に、親世代が自分の子どものスーツを選ぶ際にアドバイスしたいポイントは、「デザイン・シルエット」で、次いで「サイズや着こなし」も多くを占めました。
＜子世代＞
＜親世代＞
■約62％の親が、子どものメンテナンス不足を懸念
回答者の62.3％の親が、子どもが正しくメンテナンスができていないことへの懸念を示しており、子どもがスーツを傷めずに長く着用できるかについて不安を抱えていることが明らかになりました。子世代も、イージーケアの重要性は理解しているものの、スーツ購入時の重視するポイントとして、「メンテナンスのしやすさ」は低い結果となっています。日々の手入れの重要性を理解しながらも、「サイズ感」「デザイン」といった自分らしさを表現できる見た目に関する項目が上位にあがっています。
＜子世代＞
＜親世代＞
■参考資料
フレッシャーズにおすすめ商品を一部抜粋
親世代による回答：スーツ購入の理想の金額と実際に購入した金額
親世代が購入した金額、理想とする金額は2〜5万円に集中していることが明らかになりました。
このボリュームゾーンに対して、「洋服の青山」では、メンズスタイルで「PT-9」、レディーススタイルで「＆ress（アンドレス）」を用意しています。また、オーダースーツの「SHITATE」では、1着税込31,900円〜で、自分だけの1着を仕立てることができます。その他、フレッシャーズに向けたおすすめ商品を、
メンズスタイル、レディーススタイルともに種類豊富に取りそろえています。
「理想の価格帯」で「理想の1着を仕立てる」
メンズスタイルおすすめ商品
【PT-9】スーツ×スポーツ
お客様の声をかたちにした、機能満載のオリジナル商品を展開。外見はスーツ、中身はスポーツをコンセプトとして、機能面や着心地の良さにこだわり、毎シーズン改良を行っています。その着やすさからスーツを着慣れない方からも人気で、これから新生活を迎えるフレッシャーズの皆様にもおすすめのスタイリッシュスーツです。
レディーススタイルおすすめ商品
【&ress】こなれスウィート
スーツでも“可愛い”印象を残したいなら「こなれスウィート」。ネイビーのフレアスカートにフリルブラウスの組み合わせは、圧倒的な品格と愛らしさを両立します。
ウエストをさりげなくシェイプしたジャケットと、軽やかに広がるフレアスカートのシルエットは、スタイルアップを叶えるだけでなく、スーツ初心者の方でも自信を持って着こなせる一着です。
【Quality Order SHITATE（クオリティオーダー・シタテ）】
自分だけの1着
「クオリティオーダー・シタテ」は、スーツ入門者はもちろん、普段は既製スーツを着用する方、スーツにこだわりを持つ方でも身近に感じていただけるオーダースーツを目指して2019年10月に立ち上げました。「1着：税込31,900円〜」という既製スーツと変わらない手ごろな価格帯、２〜３週間程度の短納期、いつもの店舗で気軽に注文できること、またサイズやフィット感に満足できないお客様の選択肢としても好評いただいております。
本件に関するお問合わせ先
青山商事株式会社 東京オフィス 広報部 濱野、高橋
〒110-0005東京都台東区上野4-5-10 青山上野ビル 7Ｆ
TEL:03（5846）5656 MAIL: pr@aoyama-syouji.co.jp
