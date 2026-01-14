こちらは、「Digital PR Platform」より提供された企業や団体等のプレスリリースを原文のまま掲載しております。内容と削除・修正等のお問い合わせは、「Digital PR Platform」までご連絡をお願い致します。
ソニー教育財団 2025年度「教育助成論文」入選発表−学校・園、教員へ教育助成金とソニー製品を贈呈
65年以上続くソニーの教育・保育現場への助成事業
優れた教育・保育の実践を論文や授業・保育公開を通じ広く発信
公益財団法人 ソニー教育財団（会長 根本章二）は、毎年8月に小学校・中学校、幼稚園・保育所・認定こども園および小学校・中学校の教員から論文を募集し、優れた研究と実践に対して、教育助成金とソニー製品等を贈呈しています。本事業は、1959年にソニー創業者の井深大がはじめた活動で、教育・保育の質の向上と、未来を生きる子どもたちの主体性や感性、創造性の芽である「科学する心」の育みを願い、65年以上継続して行っています。
論文には「教育実践論文」「保育実践論文」「未来へつなぐ教育計画」の3種類あり、2025年度は全国から合わせて297件のご応募をいただきました。厳選なる審査と、上位候補校・園の現地を訪問しての調査を経て、下記の通り入選論文を発表いたします。
全国の学校・園で実際に行われている素晴らしい実践と、熱意溢れる教員・保育者の姿や子どもたちへの思いを、受賞論文を通じて広くご紹介するとともに、2026年度には下記受賞校・園にて、授業・保育公開および研究発表を実施予定です。入選校・園・入選者の一覧、論文PDFや審査講評等は下記URLからご覧いただけます。
◆ソニー教育財団 2025 年度入選発表
入選校・園・入選者の一覧、論文PDFや審査講評等は下記URLからご覧いただけます。
https://www.sony-ef.or.jp/program/
------------------------------------------------------------------
「教育実践論文」＜小・中学校対象＞
テーマ：「科学が好きな子どもを育てる」教育実践と計画
■最優秀校 2 校 各助成金 300万円とソニー製品
〇郡山市立明健小学校（福島県）
自ら自然に働きかけ，自ら科学を学ぶ
意義や価値を創り出すやさしい子どもの育成― Slow Pedagogy ―
〇刈谷市立朝日中学校（愛知県）
科学が好きな生徒を育む朝日中プロジェクト2025
〜生徒と教師がともに主体的に考え、判断・行動し、成長していく学校を目指して〜
※上記の他、優秀校10校、奨励校34校、奨励校教育みらい賞2校を選出
------------------------------------------------------------------
「保育実践論文」＜幼稚園・保育所・認定こども園対象＞
テーマ：「科学する心を育てる」〜豊かな感性と創造性の芽生えを育む〜
■最優秀園 2 園 各助成金 300万円とソニー製品
〇学校法人仙台みどり学園認定こども園みどりの森（宮城県）
自然から生み出す「ものづくり」の喜びがもたらす科学する心の芽生えとは
〜縄文に魅せられた子どもたち〜
〇城崎こども園（兵庫県）
「はじめての発見が生まれるとき」
〜0・1歳児が五感で味わう身近な環境との出会い〜
※上記の他、優秀園9園、奨励園65園、奨励園保育みらい賞3園を選出
------------------------------------------------------------------
「未来へつなぐ教育計画」＜小・中学校の教員対象＞
テーマ：「未来を担う子どもたちに必要な資質・能力を育む」
入選者 10名（敬称略） 教育助成金 10 万円とソニー製品
風間 貴大 さいたま市立大宮国際中等教育学校（埼玉県）
神原 真人 旭市立飯岡中学校（千葉県）
寺尾 志穂 横浜市立本郷特別支援学校（神奈川県）
金子 紅里 国立大学法人新潟大学附属新潟小学校（新潟県）
今井 奈奈 田上町立田上中学校（新潟県）
都築 卓朗 刈谷市立朝日中学校（愛知県）
前田 昌志 松阪市立米ノ庄小学校（三重県）
西澤 寛奈 京都市立朱雀第二小学校（京都府）
藤本 幸弥 国立大学法人熊本大学教育学部附属中学校（熊本県）
杉田 浩子 宮崎市立清武小学校（宮崎県）
------------------------------------------------------------------
2025 年度ソニー教育助成贈呈式開催（予定）
最優秀校・園および優秀校・園の先生方、未来へつなぐ教育計画の入選者、文部科学省、こども家庭庁をはじめとするご来賓のみなさまをお迎えし、贈呈式を開催いたします。取材にお越しいただける場合は、ソニー教育財団までご連絡ください。
※一般の方はご参加いただけません。
◇ 日 時：2026年1月24日（土） 14：30〜17：00
◇ 場 所：ソニーグループ株式会社本社（東京都港区港南1-7-1）
------------------------------------------------------------------
2025年度 論文応募概要
募集期間：2025年8月1日（金）〜9月2日（火）
応募総数： 297件
応募方法等詳しくは、ソニー教育財団ウェブサイトをご覧ください。
https://www.sony-ef.or.jp/program/
------------------------------------------------------------------
公益財団法人ソニー教育財団―65 年以上に亘るソニーの教育助成―
ソニー創業者井深大は、次世代を担う子どもたちの科学教育の充実のため、1959年に学校への「ソニー理科教育振興資金」の助成活動を開始しました。その後、井深の関心は乳幼児期の教育と人の心を育てることの大切さへと拡がり、1969年に「幼児開発協会」を設立しました。井深の志を受け継ぐこれらの事業を継続的に発展させるため「ソニー教育財団」となり、現在はおもに乳幼児期から高校生までの「科学する心を育てる」「科学が好きな子どもを育てる」ことを柱にした教育助成を行っています。不確実な時代を生きる子どもたちが、どのような困難にも好奇心と信念をもって立ち向かい、明るい未来を切り拓いていけるよう、子どもたちの「科学する心」を育む環境づくりを応援しています。
※ソニー教育財団が考える「科学する心」とは
https://www.sony-ef.or.jp/kagakukokoronet/pdf/kagakusurukokoro.pdf
●名称：公益財団法人 ソニー教育財団
●会長：根本 章二
●所在地：東京都品川区北品川4-2-1
●電話番号：TEL:03-3442-1005
本件に関するお問合わせ先
https://www.sony-ef.or.jp/contact.html
