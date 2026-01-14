【予約開始日決定】シリアルナンバー入り『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』＜特装盤＞部数限定で発売
全国劇場で公開し大反響を呼んだ鬼才・押井守監督のアニメーション作品『天使のたまご』のまったく新しいスタイルのビジュアルブック『天使のたまごTHE VISUAL COLLECTION』に押井守監督の直筆サインが入った部数限定・豪華仕様＜特装盤＞の、SHOSEN ONLINE SHOP先行予約注文を 1 月 16 日（金）18 時より開始いたします。
【通常盤】発売情報プレスリリース： 『天使のたまご』製作40周年 4Kリマスター版公開記念 特別出版『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』発売
『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』特装盤
※画像はイメージです。実際とは異なる可能性がございます。© 押井守・天野喜孝・徳間書店・徳間ジャパンコミュニケーションズ
著者：押井 守
定価：27,500円（本体25,000円+税）
仕様：B5判／横綴じ・横開き／PURハードカバー／120頁（オールカラー）／箔押し・箱入り／日英バイリンガル／特装盤限定しおり2種付（ロゴ部分を箔押し／マットPP加工）
部数：150 部限定 シリアルナンバー入り
先行予約店舗：SHOSEN ONLINE SHOP
予約開始日：2026 年 1 月 16 日（金）18：00～
特装盤限定しおり
特装盤には、特典として箔押し・マットPP加工の特別版しおりを2種お付けいたします。
※素材：紙・箔押し＆マットPP加工／サイズ：148×50mm
※上記画像はイメージです。実際とは異なる可能性がございます。
先行販売店舗
SHOSEN ONLINE SHOPにて、1 月 16 日（金）18 時より先行予約を開始いたします。
本書籍は部数限定での販売となります。
ご予約は先着順にて承り、規定数に達し次第、販売終了とさせていただきます。あらかじめご了承ください。
＜特装盤＞予約ページ（SHOSEN ONLINE SHOPへ遷移します）
書籍情報
真実か？ 虚妄か？ 万華鏡のように読者を幻惑し、魅了する、
美麗画像と押井守監督による新規エピグラム（短詩）のコラボレーション----
日・英バイリンガル仕様、まったく新しいスタイルの書籍、誕生。
2025 年、製作 40 周年を記念して 4K リマスター化されたアニメーション作品『天使のたまご』（85）。第 78 回カンヌ国際映画祭でクラシック部門に選出され、ワールドプレミア上映の好評を経て、先日日本および北米で公開がスタートし、大きな話題を呼んでいます。
監督・脚本・原案は、アニメ界、映像界を常にリードし続けてきた国際的レジェンド、押井守。その若き日の才能が炸裂した同作品に、今、まったく新しいスタイルのヴィジュアルブックが誕生します。
4K リマスター本編から最高画質で収録した厳選 100 カット×
押井守監督書き下ろしエピグラム 100 篇
＋
巻末収録の詳細インタビュー100 項
本書では、4K リマスター本編から最高画質でダイレクト収録した厳選名場面 100 カットに、各絵柄に沿って押井監督自身が新たに書き下ろしたエピグラム（短詩・警句）100 編を、日・英 2 か国語で併載。
映像本編のフレーム（ヴィスタサイズ）を最大限に活かすため、「1 ページ＝1 カット」の横位置レイアウトと、横綴じ・横開きの PUR 製本を採用し、良質な本文用紙にオールカラーで高精細プリントいたします。
さらに巻末には、各カットにまつわる押井監督への詳細なインタビュー100 項も掲載。
美的なアートアニメとして賞賛される一方で、難解とも言われてきた同作品ですが、本書は、動画本編からだけでは見えてきづらい制作当時の作者の深い思念とイマジネーション、目指そうとしたものの一端を、1 カットごと、感覚的に伺い知ることのできる初の書籍と言えるでしょう。
紅い空、緑の球体、少女と少年、廃墟、水路、戦車、草原、そして海……。
作品に埋め込まれた無数のメタファーや謎の解明の一助となるか？ あるいはまた、新たなる幻惑に読者を導くのか……？
あらゆる意味で、押井守作品ファン、アニメ・映像ファン必携の、比類なき一冊です。
＊『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』＜通常盤＞もございます
タイトル：『天使のたまご THE VISUAL COLLECTION』＜通常盤＞
著者：押井 守
定価：3,960 円（本体 3,600 円＋税）
仕様：B5 判・横綴じ（182mm×257mm）・横開き／並製（ソフトカバー）／PUR 製本／120 頁（オールカラー）／日英バイリンガル
ISBN：978-4-86791-064-1
発売日：2025 年 11 月 26 日 （水）
発行：株式会社トゥーヴァージンズ
