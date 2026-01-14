マレーシア航空は、新たな始まりとその先に続く旅をテーマにしたグローバルキャンペーン **「Time for New Chapters」** を発表しました。2026年の幕開けにあたり、レジャー旅行や家族旅行、人生の節目となる旅からビジネス出張まで、1年を通じた意義ある旅の計画を提案します。本キャンペーンは **2026年1月20日まで** 予約・購入可能で、 **旅行開始期間は** **2026年11月30日まで** 。2026年の旅を早期に確保できる特別運賃として、 **往復総額** **52,630円から** ご用意しています。Enrich会員は **2026年1月6日** より一部特別運賃への先行アクセスが可能となり、プロモーション運賃から **さらに** **5％割引** が適用されます。Enrich未入会のお客様も、キャンペーン期間中に新規登録することで、同等の特別運賃および付加価値のある特典をご利用いただけます。

**Time for New Chapters** は、拡大を続けるマレーシア航空のネットワークを通じて、新たな目的地から定番の人気都市まで、多彩な旅の可能性を広げます。ロンドン、パリ、プーケット、バリ、ジャカルタといった国際都市に加え、クアラルンプール国際空港第1ターミナルからは、姉妹航空会社ファイアフライ（Firefly）を利用してセブ、シェムリアップ、クラビなどのリゾート地へもスムーズに接続可能です。さらに、 **ボーナス・サイド・トリップ（Bonus Side Trip：BST）** プログラムにより、乗り継ぎ時間をマレーシア発見の旅へと変えることができます。文化的魅力あふれるペナンから、手つかずの自然が残るランカウイまで、 **Visit Malaysia 2026** の一環として、クアラルンプールをアジアおよび世界への温かなゲートウェイとして位置づけています。マレーシア航空は、充実したネットワークに加え、快適で心地よく、マレーシアらしさを感じられる機内体験を提供します。東京、バリ、メルボルン、シドニー、オークランドなどの路線に投入されている次世代機 **A330neo** では、快適性と細やかな配慮を重視した機内設計を採用。人間工学に基づいた座席や大型高精細の機内エンターテインメントスクリーンにより、よりスムーズで快適な空の旅を実現し、機材の近代化を推進しています。一部機材では **MHstudio** による機内エンターテインメントを提供し、 **MHconnect** を通じて全クラスで無料Wi-Fiをご利用いただけるため、フライト中も快適にお過ごしいただけます。またダイニング体験は、 **Best of Malaysia 2026** および **Best of Asia 2026** プログラムによりさらに充実したものに。 **2026年1月1日から1月31日** まで実施される *Best of Malaysia* では、各州の食文化をテーマにしたローテーション・メニューを展開。第一弾として、セランゴール州の代表料理 **ダギン・スムール（Daging Semur）**、 **アヤム・スムール（Ayam Semur）** を、香り豊かな **ナシ・ミニャッ（Nasi Minyak）** とともに、クアラルンプール発サバ州・サラワク州行きの一部便で提供します。一方、 **2026年1月1日から4月30日** まで提供される *Best of Asia* では、 **Spicy Gogi Jorim、ダッ・ポックムタン（Dak Bokkeum Tang）、パッ・ペット・チキン、マッサマンカレー** など、韓国およびタイをイメージした料理をラインアップ。クアラルンプールとサバ州、サラワク州、ソウル、ならびに一部地域路線を結ぶフライトにて、 **ビジネススイート、ビジネスクラス、エコノミークラス** で提供し、機内食の多様性と魅力を高めます。マレーシア航空とともに、冒険、癒し、そして発見に満ちた2026年の旅を計画してみませんか。次の旅は**マレーシア航空公式ウェブサイトhttps://www.malaysiaairlines.com/jp/ja/promotions/memorable-journeys-awaits.html** ご予約いただき、心温まる **マレーシアン・ホスピタリティ** をご体験ください。**マレーシア航空について**マレーシア航空はマレーシアのナショナル・キャリアとして、国内外を結ぶプレミアムかつフルサービスの旅行体験を提供しています。多様な文化遺産に着想を得た "マレーシアン・ホスピタリティ" を体現し、毎日最大40,000名のお客様をお迎えしています。2015年9月以降、同社は Malaysia Airlines Berhad の所有・運営下にあり、航空・ライフスタイル領域の多様なポートフォリオを有するマレーシア・アビエーション・グループ（MAG）の一員です。また oneworld® アライアンスのメンバーとして、世界170の地域・900以上の都市へ拡張されたネットワークを提供しています。詳細は **www.malaysiaairlines.com**、またはモバイルアプリをご利用ください。