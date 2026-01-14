このたび、額縁メーカーの株式会社アルナ(本社：埼玉県川口市／代表取締役社長：雪山 大)は、2026年2月4日(水)に東京ビッグサイトで開催される「第19回 LIFE×DESIGN in TOKYO INTERNATIONAL Gift Show Spring 2026」のトークショーにおいて、代表取締役社長の雪山 大がゲストスピーカーとして登壇することをお知らせいたします。





雪山ｘ北条 対談





■登壇概要(トークショー)

登壇日時・タイトル

日時 ：2026年2月4日(水)11：00～12：00

場所 ：東京ビッグサイト 西展示棟 西4ホール 奥 トークショーステージ

テーマ：企業とデザイナーの協業は続けるほど面白い

― 素材と関係の進化が生み出す、新しいものづくりのかたち





本セッションでは、雪山 大(株式会社アルナ 代表取締役社長)をはじめ、プロダクトデザイナー・北條 英氏、株式会社江北ゴム製作所 代表取締役社長・菅原 健太氏、デザイナー・土井 智喜氏を迎え、企業とデザイナーの協業によるものづくりの現在と今後の可能性について語ります。企業とデザイナーが共に歩むことで生まれる価値創造や取り組みの実例、協業を「始める」・「続ける」から見えてくる発見まで、多角的な視点からお届けします。









■イベントについて

「LIFE×DESIGN」は、暮らし方や住まいのデザインに関する最新の提案・製品・アイデアが集まる国際見本市です。TOKYO INTERNATIONAL Gift Show の中核プログラムとして、デザイン・プロダクト・素材・ライフスタイルに関心を持つ多くの企業・バイヤーが来場します。

https://www.giftshow.co.jp/tigs/life19/index.htm





トークショーは聴講無料で、先着順による事前申込制です。参加をご希望の方は早めのご登録をおすすめします。

https://www.giftshow.co.jp/tigs/life19/seminar.htm#talkshow









■雪山 大 プロフィール

株式会社アルナ 代表取締役社長。素材×デザインの掛け合わせによる新しい表現価値の創出に情熱を注ぎ、質の高い額装・空間提案を通じてアート・デザインシーンに貢献している。国内外のプロジェクトに参画し、多様なデザイナー・クリエイターとの協業にも積極的に取り組んでいる。

2025年は北条英氏との協業で制作した照明器具「Lumiframe/ルミフレーム」をミラノサローネに出品。





ALUMIUMシリーズ





ミラノサローネ 展示





■株式会社アルナ 会社プロフィール

株式会社アルナは、アルミを中心とした額縁・フレーム製品の企画・製造・販売を手がける創業59年目を迎える老舗メーカーです。「作品を引き立て、空間の質を高めるフレーム」をコンセプトに、素材選定から断面設計、表面仕上げに至るまで、細部にこだわったものづくりを行っています。





美術館・ギャラリー・商業施設・ホテル・スポーツ施設など、多様な空間での採用実績を持ち、近年はデザイナーや建築家との協業によるプロダクト開発にも注力。額縁を単なる脇役ではなく、「空間や体験を構成する重要な要素」と捉え、新たな価値創出に挑戦し続けています。





国内生産を強みとし、小ロット・短納期・柔軟なカスタマイズ対応を可能にすることで、プロフェッショナルの高度な要求に応えています。









■イベント詳細

名称：第19回 LIFE×DESIGN in TOKYO INTERNATIONAL Gift Show Spring 2026

会期：2026年2月4日(水)～6日(金)

会場：東京ビッグサイト(東京都江東区)

主催：株式会社ビジネスガイド社









■会社概要

会社名 ： 株式会社アルナ

代表者 ： 代表取締役社長 雪山 大

所在地 ： ＜本社＞

〒333-0801 埼玉県川口市東川口2-2-2 シマネビル22 7号室

＜工場＞

〒895-0053 鹿児島県薩摩川内市冷水町上床551-7

設立 ： 1967年7月1日

事業内容： 額縁の企画、製造、販売

URL ： https://aluna.co.jp/





アルナ 鹿児島工場