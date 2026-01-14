関西文化学術研究都市(けいはんな学研都市)は、京都府・大阪府・奈良県にまたがる木津川左岸の京阪奈丘陵域に建設が進められているサイエンスシティです。公益財団法人関西文化学術研究都市推進機構では、大学や研究機関の集積を活かし、世界トップクラスの研究開発型オープンイノベーション拠点の形成を目指し取組を進めています。

けいはんな学研都市(京都府精華町)に立地するソフトウェア開発企業、株式会社Coolware(所在地：京都府相楽郡精華町、代表取締役：古城戸 新吾)は、投稿型サイトに蓄積された情報をRAG(検索拡張生成)として活用し、AIが案内・要約・回答を行うAIチャットプラットフォーム「SHARE info AI」の正式提供を開始しました。

企業のFAQ・Q&Aサイトをはじめ、人が投稿して育つWebサイトの情報をAIが読み取り、問い合わせ対応や情報探索を支援することを目的としたサービスです。





サービスURL： https://theshare.info/ai/





SHARE info AI





■提供背景

生成AIを活用したチャットボットの導入が進む一方で、「FAQの更新が追いつかない」「情報が古くなる」「現場で運用されない」といった課題も多く聞かれます。

SHARE info AIは、誰でも投稿・更新できる投稿型サイトと、その情報をRAGとして活用するAIチャットを組み合わせ、人が更新する情報をそのままAIの回答に活用できる運用を実現しました。









■SHARE info AIの特徴

1. 投稿型サイトの情報をRAGとしてAIが回答

サイト内情報を検索して回答するため、ハルシネーションを抑えた実用的な応答が可能です。





2. エンジニアでなくても情報追加・更新が可能

専門知識やシステム改修を必要とせず、現場担当者自身が情報の追加・更新が可能です。





3. 企業のFAQ運用からコミュニティ活用まで対応

投稿が増えるほどAIの案内精度が高まる構造になっています。









■活用例

・企業向けFAQ／Q&Aサイト

製品・サービスに関するFAQを投稿型サイトで管理し、AIチャットが一次対応を担当。試験運用においても、実際の業務環境で充分に活用できる精度の自動応答を確認しています。





・地域・コミュニティ向け投稿型サイト

地域活性化を目的とした投稿型サイトにおいて、AIが投稿内容を要約・整理するAIモデレーターとしての導入が進められています。









■サービス概要

サービス名： SHARE info AI(シェアインフォエーアイ)

提供開始日： 2026年1月14日

提供形態 ： クラウドサービス

主な用途 ： FAQ／Q&Aサイト、問い合わせ対応、投稿型コミュニティ

URL ： https://theshare.info/ai/









■会社概要

商号 ： 株式会社Coolware

代表者 ： 代表取締役 古城戸 新吾

所在地 ： 京都府相楽郡精華町精華台7-5-1

けいはんなオープンイノベーションセンター210

設立 ： 2006年12月

事業内容： ソフトウェア開発

URL ： https://coolware.jp