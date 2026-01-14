株式会社アトレ(本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：高橋 弘行※)が運営するアトレ新浦安(所在地：千葉県浦安市)では、2026年1月16日(金)～1月25日(日)の期間、浦安市と東京藝術大学が連携したアートプロジェクト「浦安藝大」とタイアップし、「浦安藝大アートウィーク」のアトレ新浦安エリア展示を開催します。





浦安藝大アートウィーク





■概要

市民とアーティストが一年かけて取り組んだアートプロジェクトの成果を、新浦安駅周辺で一堂に展示する「浦安藝大アートウィーク」は、「まちをのぞけば、なにが見える？」をテーマに掲げ、見慣れた風景に新しい視点を与える多彩な表現を紹介します。

アトレ新浦安では、1Fガーデンテラスおよび館内にて、浦安のまちをアートの視点で見つめ直す3つのプロジェクトの作品を展示します。





日程：2026年1月16日(金)～1月25日(日)

時間：10:00～21:00

場所：1Fガーデンテラス、その他館内









■ 「アトレ新浦安」展示プロジェクト紹介

1. Field of Feast 樫村芙実＋蓮溪芳仁＋樫村研究室

ふだんは見過ごしている風景を建築的な視点でじっくり観察し、新たな意味を発見していくプロジェクトです 。まちを観察し対話するための空間装置「ダイニングストラクチャー」を展示します。





Field of Feast 樫村芙実＋蓮溪芳仁＋樫村研究室





2. イス to ベンチプロジェクト

自分の現在地を知るためにイスをつくり、居心地の良い「場所」へ置いてみるプロジェクトです 。アトレ新浦安やその他市内の各所で実施したワークショップで制作されたイスを展示します。





イス to ベンチプロジェクト





3. みんなのうみ

かつて海だった場所に「想像の海」を出現させるプロジェクトです 。浦安藝大が多くの市民の皆さんと作った作品をアトレ新浦安館内に展示します。





「みんなのうみ」





■浦安藝大について

【浦安藝大とは】

浦安アートプロジェクト「浦安藝大」は、浦安市と東京藝術大学が連携し、市民とともにアートによって新たな価値の創出やまちの魅力向上、地域や社会の課題解決のきっかけづくりをしていくプロジェクトです。浦安藝大は一人ひとりの中にある「？」を大切に、わからないこと、分かり合えないことをありのままに共有できる。そしてそれらを抱えながら未来を創る場でありたいと考えています。

本プロジェクト展では、2025年に実施した浦安市の課題に対するアプローチの成果を市内各所で発表し、市民の皆様と課題について考える場とします。





【浦安藝大アートウィーク 全体概要】

イベント名： 浦安藝大アートウィーク 「まちをのぞけば、なにが見える？」

期間 ： 2026年1月16日(金)～1月25日(日)

会場 ： 新浦安駅周辺の各エリア

(アトレ新浦安、新浦安駅前広場、MONA新浦安、イオン新浦安など)

詳細URL ： https://urayasu.geidai.ac.jp/projects/urayasugeidai_artweek_2025/





＜協力＞

浦安藝大事務局

TEL ： 080-7356-1906(10:00-17:00)

※土・日・祝日を除く主催：浦安市、東京藝術大学、共生社会をつくるアートコミュニケーション共創拠点









■株式会社アトレのSDGsの取り組み株式会社アトレは国連が提唱する「持続可能な開発目標（SDGs）」に賛同し、持続可能な社会の実現に向けた積極的な取組を行っています。





アトレ サスティナビリティマーク

11_住み続けられるまちづくりを





■「アトレ新浦安」施設概要

施設名 ： アトレ新浦安

所在地 ： 千葉県浦安市入船1-1-1

営業時間： 10:00～21:00

※一部、営業時間の異なるショップがございます。

※最新の営業時間はアトレ新浦安のホームページをご確認ください。

構造 ： 鉄骨造、鉄筋コンクリート造

階数 ： 地上2階

延床面積： 14,802平方メートル

店舗面積： 7,154平方メートル

店舗数 ： 60ショップ(2026年1月14日現在)

URL ： https://www.atre.co.jp/shin_urayasu/









■SC運営会社概要

名称 ：株式会社アトレ

所在地 ：東京都渋谷区恵比寿4丁目1番18号 恵比寿ネオナート6Ｆ

会社設立 ：1990年4月2日

資本金 ：16億3千万円

代表取締役社長：高橋 弘行※

事業内 ：駅ビルの管理および運営等

運営施設 ：アトレ恵比寿、アトレ品川、アトレ吉祥寺、アトレ上野 他





※高は、正式には「はしごだか」