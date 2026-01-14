大阪・天満の樋屋製薬株式会社(代表取締役社長：坂上 聡太)は、このたび「樋屋奇応丸(ひやきおーがん)」の提供によるラジオコーナーを、ラジオ局 AIR-G' FM北海道(80.4MHz)の人気番組にて2026年1月9日(金)よりスタートしたことをお知らせいたします。





夜泣きのお薬「ひやきおーがん」





■放送概要

コーナー名：子育てママパパ情報ポケット

番組名 ：キンヨウアパートメント内のコーナー

https://www.air-g.co.jp/kinyouapartment/

放送局 ：AIR-G' FM北海道(80.4MHz)

放送開始日：2026年1月9日(金)

放送日時 ：毎週金曜日16:45頃～

放送期間 ：2026年1月9日～2026年3月27日(全12回)





本コーナーでは、赤ちゃんを育てるママ・パパの身近なお悩みを、助産師の専門視点で解決していく相談コーナー。全12回にわたり、子育てを前向きに楽しむためのヒントをお届けします。





子育てママパパ情報ポケット





■出演者

助産師：浅野 和代(あさの かずよ)さん

4,000人以上の赤ちゃんを見守ってきた経験豊富な助産師。育児中の悩みや不安に寄り添う実践的なアドバイスが好評です。





MC：鈴木 彩可(すずき あやか)さん

2児の母であり、ラジオ番組「キンヨウアパートメント」の人気パーソナリティ。育児の日常に寄り添った軽妙なトークでリスナーに親しまれています。





収録の様子





■コーナーの狙い

本企画は、「育児に笑顔を。」という樋屋奇応丸ブランドの理念のもと、育児中に抱えがちなお悩みに対して、専門家の視点から具体的なヒントを発信することを目的としています。放送を通じて、ブランド自体も育児中のママ・パパにとって「寄り添える存在」でありたいと考えています。









□樋屋奇応丸(ひやきおーがん)の樋屋製薬 概要

創業1622年(江戸時代・元和8年)以来、人類最大の願いである「身体と心の健康」に貢献し、人々の幸せに役立つことを願いとして、400年以上研鑽を積み重ねてまいりました。





夜泣きのお薬「樋屋奇応丸(ひやきおーがん)」［第2類医薬品］の製造販売を大阪にて続けています。





いつの時代も子どもたちは最も大切な宝物です。その宝物＝お子様の健康を守るために、「育児に笑顔を。」をモットーに今後も努力を重ねてまいります。





・会社名 ： 樋屋製薬株式会社

・所在地 ： 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満1丁目4-11

・代表者 ： 坂上 聡太

・創業 ： 1622年(元和8年)

・設立 ： 1943年11月24日(株式改組)

・資本金 ： 49,500,000円

・事業内容： 一般用医薬品等の製造・販売

主力製品／特撰金粒樋屋奇応丸・小児薬樋屋奇応丸(銀粒)ほか

・URL ： https://hiyakiogan.co.jp/