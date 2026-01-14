株式会社リブグラフィ(本社：大阪府大阪市中央区、代表取締役：正林 智)は、オフィスやコワーキングスペースで人気の吸音パーテーション「TRANQORD」シリーズに、新サイズ 高さ140cmタイプを追加いたします。従来の160cm・180cmサイズに加え、より開放感とプライバシーのバランスを重視した新サイズをラインアップ。2026年1月14日(水)より公式オンラインショップにて販売開始いたします。





吸音パーテーションに新サイズ追加





■新サイズ追加の背景

現行サイズでは「立った時の目線を遮る高さ」が確保されていましたが、コワーキングスペースやフリーアドレスオフィスなど、空間の広さを保ちたい場所では高さを抑えて欲しいという声を顧客からいただきました。その声をもとに、座った時の視線を遮り、立った時は開放感を保つ高さ140cmタイプを開発。集中できる「こもり感」を演出しながら、空間の抜け感を損なわない設計です。









■製品特徴

・音と視線をやわらげる吸音パーテーション

・WEB会議やオンライン授業などで反響音を軽減し、聞き取りづらさを改善

・軽量・工具不要の簡単設置

・1枚あたり約1.0kgの軽量設計で、連結バンドを留めるだけの簡単組立

・パネルには50％再生樹脂を使用し、環境負荷を低減するサステナブルな設計

・全8色からなる豊富なカラーバリエーション









■新サイズ仕様

高さ ： 140cm × 幅42cm × 厚み3cm(パネル1枚あたり)

重量 ： 約1.0kg／枚

カラー ： 既存8色を展開

販売価格 ： 1枚単品 11,000円(税込)

4枚セット 39,050円(税込)

8枚セット 77,000円(税込)

発売日 ： 2026年1月14日(水)

商品ページ： https://shop.libgraphy.co.jp/products/qon-hf-0002









■株式会社リブグラフィについて

株式会社リブグラフィは創業60年を越える工業用の防振ゴム、吸音材などを販売するグループの新規事業を担う会社として設立されました。60年余りの歴史の中で建設機械や新幹線、風力発電など人目に触れない場面で我々の防音・防振の技術は活躍してきました。その中で培った防音・防振の技術や経験をいかし、デザインを加えた新たな製品を広く社会に発信していきます。









■会社概要

商号 ： 株式会社リブグラフィ

代表者 ： 代表取締役 正林 智

所在地 ： 〒541-0051 大阪府大阪市中央区備後町2-5-8

設立 ： 2014年10月

事業内容： 防音商品製造・販売／インテリア用品販売

資本金 ： 300万円

URL ： https://shop.libgraphy.co.jp/









【本製品に関するお客様からのお問い合わせ先】

株式会社リブグラフィ

Tel ： 06-4707-6055

E-Mail： info@libgraphy.co.jp