クラシエ株式会社（フーズカンパニー）は、世界140カ国以上で愛されているロングセラーのソフトキャンディ「メントス」のアンバサダーに、人気動画クリエイターのはじめしゃちょーをお迎えすることを決定いたしました。2026年１月14日（水）から、日本一「メントスコーラ」を知り尽くしたはじめしゃちょーが、全く新しいメントスの楽しみ方を追求して「メントスコーラ」を超えようと奮闘する様子を追った動画を順次公開してまいります。新たなメントス動画の流行が生まれるかもしれない瞬間を目撃していただきながら、メントスの魅力をご体感ください。

■企画背景

メントスは、じっくり楽しめる濃厚な甘さのグレープ味や、口に入れた瞬間から広がる爽快なラムネ味で、仕事や勉強の合間にぴったりなお菓子です。しかし、子供の頃はよく食べていたのに最近は食べる機会が減ってしまった方や、メントスコーラを動画で観たのが最後という方も少なくない状況です。そんな方たちに、もう一度メントスを美味しく、そして楽しく食べてもらいたいという想いから、日本一メントスと縁のある動画クリエイターのはじめしゃちょーによる「メントスコーラ超えたい」キャンペーンを実施することとなりました。プロモーション動画では、はじめしゃちょーがアンバサダーに就任するときの様子や、メントスコーラを超えるような新しい楽しみ方を追求する内容をお届けします。ブランドが掲げる「ココロ踊るメントス」を感じられる動画をぜひご覧ください。

■プロモーション動画概要

・「はじめしゃちょー1年間メントスコーラ禁止」篇・公開日時 ：2026年１月14日（水）・【URL】https://www.youtube.com/shorts/RzgUHHAlI3E 1年間メントスのアンバサダーに任命されたはじめしゃちょー。意気揚々と得意のメントスコーラ企画を提案するが、なんとメントスコーラは禁止に！ 濃密な脳内会議を経て、動画クリエイターのプライドをかけてメントスコーラを超えることを決意。次回予告でネタバレしている「わたあメントス」を皮切りに、今後の展開から目が離せません。

■クリエイター情報

はじめしゃちょー「自由」をモットーにしている超フリーダムな動画クリエイター。実験系をメインにオールジャンルでなんでもしたいことを動画にしており、体を張ったネタや、誰もしないような斬新で手の込んだ動画で、若年層より圧倒的な支持を得ている。

■メントスに関して

「メントス」は、1932年にオランダで発売され、オリジナルな食感とジューシーな味わい、バラエティ豊かなフレーバー展開で、世界140か国以上で愛されているソフトキャンディです。日本では1978年に発売され、その不思議な食感と噛むたびに口の中で広がるおいしさで、子どもから大人まで幅広い世代に支持されています。「メントス」のおいしさのひみつは糖衣層、ハードキャンディ、ソフトキャンディの独自の３層構造。外側のカリッとした食感と、内側のジューシーな味わいをお楽しみください。

■関連リンク

・ブランドサイト：http://www.mentos.jp/・公式X：https://x.com/mentos_Japan・公式Facebook：https://www.facebook.com/MentosJapan/・公式Instagram：https://www.instagram.com/mentos_jp/※「mentos」及び「メントス」は、Perfetti Van Melle 社の登録商標です。