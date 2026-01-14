西明石駅近くのホテルキャッスルプラザでは、2026年3月1日（日）、テレビや舞台で活躍する魅惑のドラァグクイーン4名による一夜限りのディナーショーを開催します。出演は、ドリアン・ロロブリジーダ、枝豆順子、フェミニーナ、ペティ・ビッチョリーナ。この4人がそろうことで、笑いも色気も毒っ気も、そして優しさまでもが重なり合い、ドラァグクイーンの魅力が会場いっぱいに広がります。

■ 4人だから生まれる、この夜だけのステージ

ステージでは、歌やトークに加えて、きらびやかな衣装や印象的なまなざし、少し挑発的な言葉が重なり、会場はドラァグクイーンならではの高揚感に包まれます。笑いが起きたかと思えば、ふと空気が張りつめる瞬間もある。そんな振れ幅が、この夜をいっそう刺激的にします。4人が順に登場することで、ステージの表情も自然に変わり、その日その時だけの空気が生まれます。

■ ドラァグクイーンの世界を、もっと近くで

ディナーショーの魅力は、ステージと客席の距離の近さにあります。華やかな衣装や表情、言葉のひとつひとつがすぐ目の前に届き、ドラァグクイーンの存在感を、より身近に感じられます。ただ観ているというより、その場の空気の一部になっていくような感覚が生まれるのも、このディナーショーならではです。

■ ホテルのディナーとともに味わう、特別な夜

ショーの前にはホテル特製のコースディナーがあり、落ち着いた空間で料理の香りや味わいを楽しむうちに、自然と気分はこの夜のステージへと向かいます。一皿ごとに会話が弾み、グラスが進み、華やかなショーへの期待が少しずつ高まる。ゆったりとしたディナーの時間と、きらめくステージのひとときが重なり合い、この夜ならではの雰囲気が生まれます。

■ 初めてでも、ひとりでも。気負わず楽しめる夜

ドラァグクイーンのショーが初めての方でも、自然に楽しめる内容です。特別な知識がなくても、目の前で繰り広げられるステージに、いつの間にか引き込まれていきます。ご友人やパートナーと一緒に、あるいは自分へのご褒美として。日常から少し離れ、心のままに過ごしたい方におすすめの夜です。

■開催概要と料金

《開催日》2026年3月1日（日）《時間》18時開演（17時受付開始）《会場》ホテルキャッスルプラザ（JR西明石駅より徒歩約5分）《料金》大人 18,000円（税込）※小学生以下のお客様はご遠慮ください。

■お申込みはWEBサイト予約限定！

ご予約は、2026年1月14日（水）午前10時より、ホテルキャッスルプラザの公式Webサイトにて受け付けます。予約ページは、リリース配信と同時に公開予定です。

https://www.castlehotel.co.jp/events/details/302/

ホテルキャッスルプラザへのアクセス

〒673-0016 兵庫県明石市松の内2-2JR西明石駅より徒歩約5分

https://www.google.co.jp/maps/place/%E5%85%B5%E5%BA%AB%E7%9C%8C%E6%98%8E%E7%9F%B3%E5%B8%82%E6%9D%BE%E3%81%AE%E5%86%852-2

【本件に関するお問い合わせ先】

株式会社キャッスルホテル〒673‐0016 兵庫県明石市松の内2-2 https://www.castlehotel.co.jp/宴会予約課：078-927-1700（受付時間10:00～18：00）