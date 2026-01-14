ÆîÊÆ¤«¤éÃæ¹ñ¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Þ¤Ç¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤ÎÁÀ¤¤¤ò»²ËÅÆó¿Í¤¬·ãÇò¡£¡Ø¥È¥é¥ó¥×¡¦¹â»ÔÆ±ÌÁ¤ÇÆüÊÆ¤ÏÈË±É¤¹¤ë¡Ù1/16È¯Çä¡£
³ô¼°²ñ¼ÒPHP¸¦µæ½ê¡ÊµþÅÔ»ÔÆî¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹ À¥ÄÅÍ×¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î16Æü¤Ë¡Ø¥È¥é¥ó¥×¡¦¹â»ÔÆ±ÌÁ¤ÇÆüÊÆ¤ÏÈË±É¤¹¤ë¡Ù¡Ê¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ä¡¢¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¤¥¨ー¥Ä¡¢ÅÏÀ¥ÍµºÈ ¶¦Ãø/ÀÇ¹þ1,320±ß¡Ë¤òÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ½ñ¤Ï¡¢¥È¥é¥ó¥×³°¸ò¤Ë¤ª¤±¤ë»²ËÅÆó¿Í¤¬¡¢¹ñºÝÀ¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ëÅÏÀ¥ÍµºÈ»á¤È¶¦¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¤Î¿¿¤ÎÁÀ¤¤¤òÌÀ¤«¤¹°ìºý¡£Ç¯Æ¬¤Î¥Ù¥Í¥º¥¨¥éÂçÅýÎÎ¤Î¹´Â«¤äÂÐÃæ´ØÀÇ¡¢¥¤¥é¥ó¹¶·â¤Ê¤É¡¢°ì¸«²á·ã¤Ë¸«¤¨¤ë¤½¤Î³°¸ò»ÑÀª¤Î¿¿°Õ¤òÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Î¹ÔÊý¤â´Þ¤á¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Î½êÍ¡×È¯¸À¤ÏÂÐÃæÀïÎ¬
Ãø¼Ô¤Î°ì¿Í¤Ç¤¢¤ë¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ä»á¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇCIA¡¢¹ñËÉ¾ðÊó¶É¡¢¹ñÌ³¾Ê¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¡¢ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹ü³Ê¤È¤Ê¤ëÀ¯ºö¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ò¤Ä¤¯¤ë¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£ËÜ½ñ¤ÎÃæ¤Ç¥Õ¥é¥¤¥Ä»á¤Ï¡¢¡Ö¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ï¡¢À¾È¾µå¤ÇÄã²¼¤·¤¿ÊÆ¹ñ¤Î¼çÆ³¸¢²óÉü¤òÌÜ»Ø¤·¡¢º£¸å¤â¿·¤¿¤ÊÀ¯ºö¤ò¿Ê¤á¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÃæÅì¤ä¥í¥·¥¢¤Ø¤ÎÊÐ½Å¤ÇÀ¸¤¸¤¿±Æ¶ÁÎÏÄã²¼¤Î·ë²Ì¡¢¥Ù¥Í¥º¥¨¥é¤Ê¤É¤Ç²á·ãÇÉÀ¯¸¢¤¬ÃÂÀ¸¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ç¥¤¥é¥ó¤Î±Æ¶ÁÎÏ¤¹¤é¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÆ¹ñ¤ÏÃæ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ°ìÄêÄøÅÙ¥í¥·¥¢¤¬¡¢¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤ÎÀïÎ¬Åª¹ÛÊª»ñ¸»¤òºñ¼è¤·¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò·üÇ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¡Ö¥°¥êー¥ó¥é¥ó¥É¤Î½êÍ¡×È¯¸À¤ÏÂÐÃæÀïÎ¬¤Ç¤¢¤ë¤È¤ÎÇ§¼±¤ò¼¨¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¶á¤¤¾Íè¡¢ÂæÏÑÀ¯ºö¤òÄ´À°¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë
¤â¤¦°ì¿Í¤ÎÃø¼Ô¤Ç¤¢¤ë¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¤¥¨ー¥Ä»á¤Ï¡¢Àë¶µ»Õ¤È¤·¤ÆÂæÏÑ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤¿·Ð¸³¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Á¥§¥¤¥ËーÉûÂçÅýÎÎ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂêÃ´ÅöÉûÊäº´´±¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿Ãæ¹ñÀ¯ºö¤ÎÀìÌç²È¤Ç¤¹¡£¸½ºß¤Ï¡¢ÊÆ¹ñ¶¦ÏÂÅÞ¤ËºÇ¤â¶á¤¤¥·¥ó¥¯¥¿¥ó¥¯¤Ç¤¢¤ë¥Ø¥ê¥Æー¥¸ºâÃÄ¤Î¥·¥Ë¥¢¥Õ¥§¥íー¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤ÎÂÐÃæÀ¯ºö¤òÎ©°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¤¥¨ー¥Ä»á¤ÏÂæÏÑÌäÂê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÖÂæÏÑ¤¬Ãæ¹ñ¤Î°ìÉô¤Ç¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Ãæ¹ñ¤Î¼çÄ¥¤ÏÌÀ¤é¤«¤Ê±³¤Ç¤¢¤ê¡¢Ãæ²Ú¿ÍÌ±¶¦ÏÂ¹ñ¤Ï¡¢ÂæÏÑ¤ò»ÙÇÛ¤·¤¿¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡×¤ÈÌÀ¸À¡£¡Ö²æ¡¹¤ÎÂ¦¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Î¹ñ¤¬±ó¤¯¤Ê¤¤¾Íè¡¢ÂæÏÑ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¸ø¼°¤ÎÀ¯ºö¤òÄ´À°¤»¤¶¤ë¤ò¤¨¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏËÌµþ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÈó¾ï¤ËÄ©È¯Åª¤Ê¤â¤Î¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÊÆ¹ñ¤ÈÃæ¹ñ¡¢¤½¤·¤Æ¤ª¤½¤é¤¯Æ±ÌÁ¹ñ¤â´¬¤¹þ¤ó¤ÀÀµ¼°¤Ê·³»ö¾×ÆÍ¤è¤ê¤â¡¢²æ¡¹¤ÎÉ½ÌÀ¤·¤¿À¯ºö¤ò¤á¤°¤ë¾×ÆÍ¤ÎÊý¤¬Àè¤Ëµ¯¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤¤¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡×¤ÈÂæÏÑÌäÂê¤Î¹ÔÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¥È¥é¥ó¥×¤ÏÆüËÜ¤È¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ±×¤Ê¿ÍÊª
2025Ç¯10·î¤Î¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎË¬Æü¤Ç¤Ï¡¢¹â»Ô¼óÁê¤È¤Î²ñÃÌ¤¬À®¸ù¤·¡¢ËÇ°×¤ä¥ì¥¢¥¢ー¥¹¤ò½ä¤ë½ÅÍ×¤Ê¹ç°Õ¤¬À®Î©¤·¤Þ¤·¤¿¡£¹â»Ô¼óÁê¤Ï¡ÖÆüËÜ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¡×¤ò·Ç¤²¤ëÊÝ¼éÅª»ØÆ³¼Ô¤È¤·¤Æ¡¢¥È¥é¥ó¥×ÂçÅýÎÎ¤È²ÁÃÍ´Ñ¤ò¶¦Í¤·¡¢ÊÆ¹ñ¹ñÌ±¤Ë¤â¶¯ÎÏ¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¤È¼õ¤±»ß¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Õ¥é¥¤¥Ä¡¢¥¤¥¨ー¥ÄÎ¾»á¤â¡¢¡ÖÆüÊÆÆ±ÌÁ¤Ï¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇ¤â½ÅÍ×¤ÊÍ§¹¥´Ø·¸¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢ºÇ¤â½ÅÍ×¤Ê°ÂÁ´ÊÝ¾ã´Ø·¸¤Ç¡¢Î¾¹ñ¤ÎÌ¤Íè¤Ë¤È¤Ã¤Æ¶Ë¤á¤Æ½ÅÍ×¤À¡×¤È¶¯Ä´¡£¡ÖÆüËÜ¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¡¢¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀµ¤·¤¯Íý²ò¤·¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤Î»×¤¤¤Ç¡¢º£²ó¤«¤Ê¤ê¶ñÂÎÅª¤Ë¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¡×¤È·ë¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ø¥È¥é¥ó¥×¡¦¹â»ÔÆ±ÌÁ¤ÇÆüÊÆ¤ÏÈË±É¤¹¤ë¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ü¡Ö¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤òÅ°ÄìÅª¤ËÉðÁõ¤µ¤»¤ë¤Ù¤¤À¡×¡¡¡ü£Ã£Ó£É£Ó¤Ï´ûÆÀ¸¢±×Â¦¤Î¿Í¡¹¡üÆüËÜ¤ËÇÉ¸¯¤µ¤ì¤ëÀìÌç²È¤Ï¿®Íê¤Ç¤¤Ê¤¤¡ü¡ÖÆîÊý¤ÎÁäºîÀï¡×¤Î·è°Õ¡üÃæ¹ñ¤Ç¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¤¬³«²Ö¤·¤Ê¤¤ÍýÍ³¡ü¥èー¥í¥Ã¥Ñ½ô¹ñ¤ÎÊ¸²½¤¬À©¸æÉÔÇ½¤Ê°ÜÌ±¤ËÇË²õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡üËÌÄ«Á¯¤«¤é¼õ¤±¤¿µ½âÖ¤äµõµ¶¤òÊÆ¹ñ¤ÏÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ü¼«Í³¤òÂ»¤Ê¤¦¤ª²ÖÈª¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¼çµÁ¼Ô¡ü°ÂÇÜ¸µ¼óÁê¤¬ÆüËÜ¤ò¡ÖÄÌ¾ï¤Î¹ñ²È¡×¤Ë¤·¤¿¡üÃæ¹ñ¤Ø¤Î´²Âç¤ÊÅê»ñ¤È¤¤¤¦¼ºÇÔ¡üÃæ¹ñ¤ËÁàºî¤µ¤ì¤¿£×£È£Ï¤Î»ØÆ³Éô¡ü»Ö¤òÆ±¤¸¤¯¤¹¤ëÆ±ÌÁ¹ñ´Ö¤ÎÂ¿¶Ë²½¤ÇÊ¿ÏÂ¤ÈÈË±É¤Ø¤ÎÆ»¤¬¹¤¬¤ë¡ü¿êË´¤¹¤ëÃæ¹ñ¶¦»ºÅÞÀ¯¸¢¤ËÀ¸Ì¿¤ò¿á¤¹þ¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤¿¡üÂæÏÑ¤Î¸½¼Â¤òº¬ËÜ¤«¤éÊÑ¤¨¤¿È¾Æ³ÂÎ¥Á¥Ã¥×¡üÍ¸¢¼Ô¤ËÌóÂ«¤¬¤Ç¤¤ëÏ¢Î©À¯¸¢¤ò
¡ÚÃø¼Ô¾Ò²ð¡Û
¥Õ¥ì¥Ã¥É¡¦¥Õ¥é¥¤¥Ä¡ÎFred Fleitz¡Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¦¥Õ¥¡ー¥¹¥ÈÀ¯ºö¸¦µæ½ê¡ÊAFPI¡ËÉû½êÄ¹¡£Ãæ±û¾ðÊó¶É¡ÊCIA¡Ë¡¢¹ñËÉ¾ðÊó¶É¡ÊDIA¡Ë¡¢¹ñÌ³¾Ê¡¢ÊÆ²¼±¡ÄµÊóÆÃÊÌ°Ñ°÷¤ò·Ð¤Æ¡¢Âè°ì¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Ç¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ»²ËÅÄ¹¡¢ÂèÆó¼¡¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤Î¹ü³Ê¤È¤Ê¤ëÀ¯ºö¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤ò¤Ä¤¯¤ë¡£
¥¹¥Æ¥£ー¥Ö¡¦¥¤¥¨ー¥Ä¡ÎSteve Yates¡Ï¥Ø¥ê¥Æー¥¸ºâÃÄ¥·¥Ë¥¢¡¦¥Õ¥§¥íー¡£¥é¥¸¥ª¡¦¥Õ¥êー¡¦¥¢¥¸¥¢¼ÒÄ¹¡¢¥Ü¥¤¥·½£Î©Âç³Ø¶µ¼ø¤òÌ³¤á¡¢¥Ç¥£¥Ã¥¯¡¦¥Á¥§¥¤¥ËーÉûÂçÅýÎÎ¤Î¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÌäÂêÃ´ÅöÉûÊäº´´±¤È¤·¤Æ³èÌö¡£AFPI¡¢¥¢¥¤¥À¥Û½£¶¦ÏÂÅÞ°Ñ°÷Ä¹¤Ê¤É¤ò·Ð¤Æ¸½¿¦¡£
ÅÏÀ¥ÍµºÈ¡Î¤ï¤¿¤»¡¦¤æ¤¦¤ä¡Ï¥Ñ¥·¥Õ¥£¥Ã¥¯¡¦¥¢¥é¥¤¥¢¥ó¥¹Áí¸¦½êÄ¹¡¦¹ñºÝÀ¯¼£¥¢¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢Áá°ðÅÄÂç³Ø¾·æÛ¸¦µæ°÷¡£Áá°ðÅÄÂç³ØÂç³Ø±¡¸ø¶¦·Ð±Ä¸¦µæ²Ê½¤Î»¡£ÊÆ¹ñ¶¦ÏÂÅÞ¤È¶¯¤¤¿ÍÌ®¤ò»ý¤Á¡¢µ¡´ØÅê»ñ²È¡¦¥Ø¥Ã¥¸¥Õ¥¡¥ó¥É¤Ê¤É¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿¹Ö»Õ¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¡£
書名:トランプ・高市同盟で日米は繁栄する――第二次トランプ政権の新世界構想共著者:フレッド・フライツ、スティーブ・イエーツ、渡瀬裕哉定価:1,320円(税込)判型・製本・頁数:新書判・並製・240ページ発売日:2026年1月16日