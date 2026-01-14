橋梁用伸縮装置メーカー・株式会社クリテック工業（代表：若林勇二／本社：東京都港区）は、「圧雪」に対応した東北地方向けの橋梁用伸縮装置『ハイブリッドジョイント TCFタイプ』を新たにリリースいたしました。本製品は、当社既存の橋梁用伸縮装置をベースに、国土交通省 東北地方整備局が定める仕様に準拠した製品です。

「圧雪」に対応。止水性にも優れた橋梁用伸縮装置

橋梁用伸縮装置は、気温の変化や交通荷重による橋の伸び縮みを吸収する重要な役割を担っています。積雪地域では、降雪後の車両通行によって踏み固められる「圧雪」の影響により、通常とは異なる負荷が生じるため、止水材の耐久性に優れた製品が不可欠です。

『ハイブリッドジョイント TCFタイプ』は、東北地方整備局が定める10kNの圧雪荷重をクリア。また、止水材が表面に露出することのない「フェースプレートタイプ」と呼ばれる構造の伸縮装置を採用し、「二次止水材」を標準装備しています。二重構造にすることで、繰り返される「圧雪」によって生じる漏水リスクを低減し、より高い止水性を実現しました。そして、除雪車の刃が伸縮装置に引っかかることを防ぐため、「除雪誘導板」も標準装備。製品本体を守るだけではなく、除雪作業時の安全性にも配慮しています。積雪地域では必須の仕様です。

ライフサイクルコストを削減する、耐久性50年

一般的に、橋梁用伸縮装置には30年程度の耐久性能が求められますが、『ハイブリッドジョイント TCFタイプ』は50年相当の耐久性を実証しており、交換頻度を減らすことによりライフサイクルコストの削減に貢献します。また、NEXCO（高速道路・自動車専用道路）の要件に則った試験（第三者機関による疲労耐久性試験及び止水試験）もクリアしており、インフラの老朽化が課題とされるなか、長期的な視点での橋梁維持管理を支える製品です。※『ハイブリッドジョイント TCFタイプ』は、東北地方整備局の仕様に準拠した製品ですが、東北地方以外の積雪地域においても導入いただけます。

充実した製品ラインナップで社会インフラに貢献

クリテック工業では、積雪地域をはじめとする厳しい環境条件にも対応した製品ラインアップの充実を図りながら、橋梁の長寿命化に貢献し、持続可能な社会インフラの構築を支えてまいります。

株式会社クリテック工業 広報担当：水野TEL：03-5403-7373E-mail：info@cretec.jp

会社概要

株式会社クリテック工業

株式会社クリテック工業は、誠実な社員・協力会社・顧客との信頼関係を築き、社会に貢献し続ける企業を目指す橋梁用伸縮装置メーカーです。国土交通省、NEXCO、都市高速、地方自治体等の公共団体を中心に全国で採用実績があります。調査・設計・製造・販売・施工を一気通貫で請負い、超長期耐久性100年の「ハイブリッドジョイント 3LⅡタイプ」をはじめ、高い耐久性と止水性で橋の長寿命化に貢献します。

●会社名：株式会社クリテック工業●所在地：東京都港区新橋5-27-1 パークプレイス6F●代表者：代表取締役社長 若林勇二●設立： 1996年12月●事業内容： 土木・建設業 橋梁用伸縮装置のメーカー（製造業）、 橋梁用伸縮装置の調査、設計、製造、販売、施工●HP：https://cretec.jp/

