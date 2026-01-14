株式会社マクニカ（本社：神奈川県横浜市、代表取締役社長：原 一将、以下マクニカ）は、株式会社七十七銀行（本店：宮城県仙台市、取締役頭取：小林 英文、以下七十七銀行）へ、ゼロトラストの実現及びDX推進に向けた情報インフラ刷新の一環として、CrowdStrike Falcon® Insight XDR、CrowdStrike Falcon® Prevent、CrowdStrike Falcon® Adversary OverWatchを提供したことを本日発表いたします。AIネイティブなCrowdStrike Falcon®プラットフォームを基盤として提供されるこれらのサイバーセキュリティソリューションにより、七十七銀行はセキュリティ体制を大幅に強化し、長期的なデジタルトランスフォーメーション（DX）の推進を加速しています。1878年に設立された七十七銀行は、仙台に本社を置く東北地方最大の銀行です。2021年5月、同行は「Vision 2030 - 未来を切り拓くリーディングカンパニー」と題した新たな経営計画を掲げました。その実現に向けたキーファクターの1つとして、DXへの取り組みを始めました。これは銀行業務のデジタル改革であり、行員の業務改革やIT基盤の整備を伴う取り組みです。七十七銀行では長年、内部ネットワークと外部ネットワークを分離する境界型分離セキュリティにより安全性を担保していました。ネットワーク内外を明確に区切り境界を置いているため社内は安全であると考え、従来型のウイルス対策のみを使用していました。しかしながら「Vision 2030」の下でDXを進めるためには、最高水準の保護を実現しつつ、行員が最大限のパフォーマンスを発揮できる利便性が必要と考え、ゼロトラストモデルへ移行することになりました。そのためには、クラウドサービスやSaaSアプリケーションの活用が必要であり、さらには、マルウェアの早期検知と封じ込めが可能なエンドポイントセキュリティソリューションの導入が不可欠とされました。七十七銀行は、これらの戦略目標に沿って、従来のアンチウイルスソリューションや静的防御をAIによる保護へと置き換えるため、クラウドストライクを選択しました。Falconプラットフォーム全体で日々数兆件に及ぶイベントと最前線のインテリジェンスによって訓練されたクラウドストライクのAIを活用したリアルタイムの防御は、既知及び未知の脅威の両方に対応し、進化する脅威に継続的に適応し、先んじた防御を実現します。七十七銀行は、2022年12月より新たな情報インフラ構想の検討を開始し、2023年9月にクラウドストライクを核とするセキュリティ基盤の導入を正式決定しました。今回、クラウドストライクが評価された点は以下の通りです。• 金融機関でのCrowdStrike Falconプラットフォームの広範な採用実績と業界内での高い評価• 日本語対応した直感的なUIにより、スムーズな運用が可能• 攻撃経路の可視化や相関分析を強化するためのサードパーティ製品とのシームレスな拡張性• GUIベースによる簡易な実装と安定した運用性クラウドストライクのソリューションを導入することにより、七十七銀行は、セキュリティインフラ及びシステム全体でゼロトラスト基盤を確立することができました。従来の境界分離環境における作業遅延が解消され、行員からは「インターネットが使えるようになり業務効率が向上した」との声も上がっています。 マクニカは、今後も最先端のセキュリティ技術と専門的な知見を活かし、金融機関をはじめとしたお客様の安全・安心な事業運営とDX推進を支援してまいります。【事例の詳細はこちら】https://www.macnica.co.jp/business/security/manufacturers/crowdstrike/case_11.html【製品に関するお問い合せ先はこちら】株式会社マクニカ CrowdStrike担当TEL：045-476-2010E-mail：crowdstrike_info@macnica.co.jp※本文中に記載の社名及び製品名は、株式会社マクニカ及び各社の商標または登録商標です。※ニュースリリースに掲載されている情報（製品価格、仕様等を含む）は、発表日現在の情報です。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご承知ください。

株式会社七十七銀行について

宮城県仙台市に本店を構える金融機関であり、設立は1878（明治11年）と長い歴史と確かな実績を誇る。創業以来、地域に根ざした経営を貫き、東北地方における経済の中核を担ってきた。堅実な財務基盤と広範な店舗網を有し、地元企業や個人顧客へのきめ細やかな金融サービスに定評がある。近年はデジタル化への対応やSDGsへの取り組みも積極的に推進している。七十七銀行は地域社会との共生を理念に掲げ、金融サービスにとどまらず、地元経済の活性化や災害復興支援などを通じて持続可能な地域づくりに貢献し続けている。株式会社七十七銀行について：https://www.77bank.co.jp/

株式会社マクニカについて

マクニカは、半導体、サイバーセキュリティをコアとして、最新のテクノロジーをトータルに取り扱う、サービス・ソリューションカンパニーです。世界28か国/地域91拠点で事業を展開、50年以上の歴史の中で培った技術力とグローバルネットワークを活かし、AIやIoT、自動運転など最先端技術の発掘・提案・実装を手掛けています。マクニカについて：www.macnica.co.jp