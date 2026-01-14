SHIPS¤¬¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤È¤Î½é¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡ª¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êÈ¯Çä
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÃæ±û¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¸¶Íµ¾Ï¡Ë¤¬Å¸³«¤¹¤ëSHIPS¡Ê¥·¥Ã¥×¥¹¡Ë¤Ï¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¿·½É¶è/ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¶ÍÀ¸Î´»Ê¡Ë¤¬2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯Çä¤¹¤ë¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤È¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤·¤¿¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤ò1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤ê¡¢SHIPS ³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈ¯Çä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ¤ËËÜ´ë²è¤ÎÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¸ø³«¡£È¯Çä¤ËÀè¶î¤±¤Æ¡¢Æ±Æü¤è¤ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤Ï¡¢Í½ÌóÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ê ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_dq7r_collaboration_20260114.aspx ¡Ë
ËÜ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤¬¼Â¸½¤·¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢Î¾¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤¹¤ë¥ー¥ïー¥É¤Ç¤¢¤ë¡ÖÁ¥¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡ÖÁ¥¡×¤ÏÊª¸ì¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë½ÅÍ×¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ç¤¹¡£¿·¤·¤¤À¤³¦¤òµá¤á¤ÆÁæ¤®½Ð¤¹¤½¤Î½Ö´Ö¤«¤é¡¢ËÁ¸±¤¬»Ï¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÊý¡¢SHIPS¤Î¥Ö¥é¥ó¥ÉÌ¾¤Ï¡ÖÁ¥¡×¤ËÍ³Íè¤·¡¢À¤³¦³Æ¹ñ¤«¤é¸·Áª¤·¤¿¡ÖËÜÊª¡×¤òÆÏ¤±Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£»þÂå¤òÄ¶¤¨¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤ä²ÁÃÍ¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¡¢¿·¤·¤¤Ä©Àï¤ò½Å¤Í¤Ê¤¬¤é¿Ê²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Á¥¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢¿·¤·¤¤À¤³¦¤ä²ÄÇ½À¤òµá¤á¤Æ¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤ÈSHIPS¤¬³¤¤ò±Û¤¨¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¹Ò³¤¡Ê¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¡Ë¤¬¼Â¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¾ÝÄ§Åª¤Ê¥â¥Áー¥Õ¤ä¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ò¡¢SHIPS¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÉ½¸½¤·¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ï¡¢¥²ー¥à¥Õ¥¡¥ó¤â¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¹¥¤¤â¡¢Æü¾ï¤ËËÁ¸±¿´¤ò¤Þ¤È¤¨¤ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¤¹¡£
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù ¡ß ¥·¥Ã¥×¥¹ ¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡Ê°ìÉôÈ´¿è¡Ë
¥¦¥§¥¢¤«¤é¾®Êª¤Þ¤Ç¡¢Á´22¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£
¡¦G-SHOCK
G-SHOCK¤ÎÌ¾ºî¡ÖDW-5600¡×¤ò¥Ùー¥¹¤ËSHIPS¤¬¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ò¼ê¤¬¤±¤¿¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È Ⅶ Reimagined¡Ù ¡ß G-SHOCK¤ÎÂÔË¾¤Î¥³¥é¥Ü¤¬ÅÐ¾ì¡£SHIPS¥Í¥¤¥Óー¤Î¥Ü¥Ç¥£¤Ë¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È Ⅶ Reimagined¡Ù¤Î¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ç¤¢¤ë¥Ö¥ëー¤È¥ª¥ì¥ó¥¸¤ò¸ú¤«¤»¡¢Ê¸»úÈ×¤Ë¤Ï¹Ò³¤¤òÁÛµ¯¤µ¤»¤ë³¤¤ÈÁ¥¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÇÛ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¥Ã¥¯¥é¥¤¥È¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¤Ë¤Á¤Ê¤ó¤À¥Ö¥ëー¤òºÎÍÑ¤·¡¢¥é¥¤¥È¤ò¾È¤é¤¹¤ÈÃæ±û¤Ë¤Ï°¦¤é¤·¤¤¥¹¥é¥¤¥à¤¬Éâ¤¾å¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£»Í¶ù¤Î¥Õ¥¡¥ó¥¯¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥³¥ó¤Ë¤â¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¥¹¥é¥¤¥à¤Î¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÀø¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£Î¢³¸¤Ë¤Ï¡¢¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¤Î¾Ú¤È¤·¤Æ¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤Î¥í¥´¤È¡ÈDESIGNED by SHIPS¡É¤Î¹ï°õ¤¬Æþ¤ê¡¢ÀìÍÑ¤Î´Ì¥±ー¥¹¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¡¢¿ôÎÌ¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë»ÅÍÍ¤Ï¡È¥È¥ì¥¸¥ãーBOX¡É¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°ìËÜ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§\18,700¢¨G-SHOCK¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀèÃåÍ½ÌóÈÎÇäµÚ¤ÓÃêÁªÈÎÇä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨ËÜ¾¦ÉÊ¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined ¡ß G-SHOCK ¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¡×¤Ï¡¢¥¹¥¯¥¦¥§¥¢¡¦¥¨¥Ë¥Ã¥¯¥¹¤Î¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¡Öe-STORE¡×¤Ç¤â¼è¤ê°·¤¤¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£¾Ü¤·¤¯¤Ïhttps://sqex.to/xiZ9r¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¦T¥·¥ã¥Ä
º£²ó¤Î¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥¢¥¤¥³¥ó¤È¤Ê¤ë¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù ¡ß SHIPS¤Î¥í¥´T¥·¥ã¥Ä¡£SHIPS¥í¥´¤Ë¡¢¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥¥ó¥°¥¹¥é¥¤¥à¡¢¤Ï¤°¤ì¥á¥¿¥ë¤ò¤¢¤·¤é¤Ã¤¿ÆÃÊÌ»ÅÍÍ¤Ç¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ë¤Ï¡¢¡Ö³¤¤Î¤à¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¡¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¡¡¡Ä¡Ä¥ª¥ì¤¿¤Á¤¬¡¡¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×¤Î¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È¤ò¥ì¥¿ー¥É¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÇÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¤·¤Þ¤·¤¿¡£²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§³Æ\6,600 [S～XL]¡¿¡ÊKIDS¡Ë³Æ\5,500 [100～140cm]
¡¦T¥·¥ã¥Ä
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤ÎÈ¯Çä¤òµÇ°¤·¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿¥á¥Ã¥»ー¥¸T¥·¥ã¥Ä¡£ºÆ¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¡ØDQⅦ¡Ù¤Î¿·Á¯¤ÊÂÎ¸³¤Ë¿¨¤ì¡¢¤¢¤é¤¿¤á¤Æ¡È¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¹¥¤¡É¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤òÆ²¡¹¤È¼¨¤·¤¿¤¯¤Ê¤ëµ¤»ý¤Á¤ò¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤ë¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÉ½¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Õ¥í¥ó¥È¤Î¥¥ã¥Ã¥Áー¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¯¤âÂ¸ºß´¶¤¬È´·²¡£¥«¥éー¤Ï¥¹¥é¥¤¥à¡¢¥¹¥é¥¤¥à¥Ù¥¹¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿Á´3¿§¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡£¥Õ¥¡¥ó¿´¤ò¤¯¤¹¤°¤ëÆÃÊÌ´¶¤Î¤¢¤ë»Å¾å¤¬¤ê¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§³Æ\6,600
¡¦¥·¥ç¥Ã¥×¥Èー¥È
¥¹¥é¥¤¥à¥Õ¥§¥¤¥¹¤òÂçÃÀ¤ËÇÛ¤·¤¿¡¢Í·¤Ó¿´¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥×¥Èー¥È¡£¥Í¥¤¥Óー¤Ë²Ã¤¨¡¢¥¹¥é¥¤¥à¥Ù¥¹¡¢¥á¥¿¥ë¥¹¥é¥¤¥à¤ò¥¤¥áー¥¸¤·¤¿¥«¥éー¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿ーÀ¤ò´¶¤¸¤ëÀäÌ¯¤Ê¿§¹ç¤¤¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£Î¢ÌÌ¤Ë¤Ï¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥¹¥Æー¥È¥á¥ó¥È--¡Ö³¤¤Î¤à¤³¤¦¤Ë¤Ï¡¡¤â¤Ã¤È¹¤¤À¤³¦¤¬¤¢¤ë¡¡¡Ä¡Ä¥ª¥ì¤¿¤Á¤¬¡¡¾ÚÌÀ¤¹¤ë¤ó¤À¡ª¡×--¤ò¥ì¥¿ー¥É¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£A4¥µ¥¤¥º¤Î²ÙÊª¤¬¤·¤Ã¤«¤êÆþ¤ë¼ÂÍÑÅª¤Ê¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢ÉáÃÊ»È¤¤¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥µ¥Ö¥Ð¥Ã¥°¤È¤·¤Æ¤â½ÅÊõ¤¹¤ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§³Æ\5,500
¡¦¥¹¥±ー¥È¥Ç¥Ã¥
¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯Áª¼ê¤â»ÈÍÑ¤¹¤ë¥×¥í»ÅÍÍ¤Î¥á¥¥·¥³À½¥¹¥±ー¥È¥Ç¥Ã¥¡£¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥â¥ó¥¹¥¿ー¤¬¡¢Ç÷ÎÏ¤¢¤ë3D¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ÇÀªÂ·¤¤¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Îー¥ºÉôÊ¬¤Ë¤Ï¡ØDQ7R¡Ù¡¢¥Æー¥ëÉôÊ¬¤Ë¤Ï¥³¥é¥Ü¥í¥´¤òÇÛ¤·¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¹©¾ì¤Ç¥×¥ê¥ó¥È¤ò»Ü¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥µ¥¤¥º¤Ï¤ä¤äÉý¹¤Î8.25¡ß¥ì¥ó¥°¥¹32¥¤¥ó¥Á¤Ç¡¢¥¹¥±ー¥È¥Üー¥É¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤È¤·¤Æ¤âÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¥×¥í¥À¥¯¥È¤Ï¡¢´õ¾¯²ÁÃÍ¤Î¹â¤¤°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£²Á³Ê¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡§\16,500https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_dq7r_collaboration_20260114.aspx
ÈÎÇä¤Ë´Ø¤·¤Æ
Í½ÌóÈÎÇä¡§1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ～26Æü¡Ê·î¡Ë10»þ¤Þ¤Ç¡¢¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÍ½Ìó¼õÉÕÄÌ¾ïÈÎÇä¡§1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤è¤êSHIPS ³ÆÅ¹ÊÞ¤ª¤è¤Ó¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ë¤ÆÈÎÇä¢¨G-SHOCK¤Î°ìÈÌÈÎÇä¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ª¤è¤Ó¡¢Å¹Æ¬¼õ¤±¼è¤ê¤È¤Ê¤ëÃêÁªÈÎÇä¤Î¤ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£¡ãG-SHOCK ¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ä¡¦SHIPS ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥ó¥·¥ç¥Ã¥× Í½ÌóÈÎÇä¡§1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë10»þ～1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ¤Þ¤Ç¡¦Å¹Æ¬¼õ¼èÃêÁªÈÎÇä ±þÊç¥¨¥ó¥È¥êー¼õÉÕ¡§1·î15Æü¡ÊÌÚ¡Ë10»þ～1·î19Æü¡Ê·î¡Ë10»þ¤Þ¤Ç¢¨¤ª1¿ÍÍÍ¤Ë¤Ä¤1ÅÀ¤Þ¤Ç¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤¹¡£https://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_dq7r_collaboration_rule_20260114.aspx
¡ãÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡äSHIPS ³ÆÅ¹SHIPS WOMEN'S ³ÆÅ¹SHIPS KIDS ³ÆÅ¹SHIPS OUTLET ·Ú°æÂôÅ¹¡¦SHIPS OUTLET Ê¡²¬Å¹¢¨SHIPS Primary Navy Label¡¢SHIPS any ³ÆÅ¹¡¢SHIPS OUTLET ³ÆÅ¹¡Ê¾åµ2Å¹ÊÞ¤Ï½ü¤¯¡Ë¤ÏÂÐ¾Ý³°¡£¾°¡¢SHIPS ¥¢¥ß¥å¥×¥é¥¶ÇîÂ¿Å¹¤Ï²þÁõÃæ¤Î¤¿¤á¡¢¤ª¼è¤ê°·¤¤¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¢¨Å¹ÊÞ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢°ìÉôÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¾¦ÉÊ¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¡ß SHIPS ¥«¥×¥»¥ë¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤òÅ¹Æ¬¤Ç1²ñ·×¤Ë¤Ä¤5,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë°Ê¾å¤ªÇã¤¤¾å¤²¤¤¤¿¤À¤¤¤¿¤ªµÒÍÍ¤Ë¡¢ÆÃÀ½¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡£Á´6¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¡¢Ãæ¿È¤Ï³«¤±¤Æ¤«¤é¤Î¤ª³Ú¤·¤ß¡ª¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÏÌµ¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Í½¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤ÏÅ¹ÊÞ¹ØÆþ¸ÂÄê¤ÎÆÃÅµ¤Ç¤¹¡£¡Ê¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÇÛÉÛ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡Ë
¢£¿ôÎÌ¸ÂÄê! ¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤òÇÛÉÛ
ËÜ´ë²è¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢1·î28Æü¡Ê¿å¡Ë¤«¤éSHIPS ³ÆÅ¹ÊÞ¤Ç¤Ï¡¢SHIPS¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤¬¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¸ÂÄê¥í¥´»ÅÍÍ¤Ë¡ª³¤¤ò±Û¤¨¡¢»þ¤òÄ¶¤¨¡¢¿·¤¿¤Ê¹Ò³¤¤Ç¼Â¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥Ð¥Ã¥°¤ÎÄì¤Ë¤Ï¼ê¤Ë¼è¤Ã¤¿¿Í¤À¤±¤¬¤ï¤«¤ë¡¢¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¤é¤·¤¤»Å³Ý¤±¤â¡£
¢£¥³¥é¥Ü¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥Þ¥ÛÍÑÊÉ»æ¥×¥ì¥¼¥ó¥È
ËÜ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿ÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤è¤ê¡¢Í·¤ó¤Ç¼ê¤ËÆþ¤ì¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥óÍÑÆÃÀ½¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÊÉ»æ¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ªÊÉ»æ¤ÏÁ´Éô¤Ç3¼ïÎà¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¢£Å¹ÊÞ¸ÂÄê¡ª¥²ー¥à¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤òÂÎ´¶¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Öー¥¹¤¬ÅÐ¾ì
SHIPS ½ÂÃ«Å¹¡¢¹ÅçÅ¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤ÎÀ¤³¦´¶¤òÉ½¸½¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Öー¥¹¤ò´ü´Ö¸ÂÄê¤ÇÀßÃÖ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤ª¤Ê¤¸¤ß¤Î¥â¥ó¥¹¥¿ー¤ä¥â¥Áー¥Õ¤ò¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤·¤¿¶õ´Ö¤Ç¡¢ºîÉÊ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë±é½Ð¤òÅ¸³«¤·¤Þ¤¹¡£¥³¥é¥Ü¥ìー¥·¥ç¥ó¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤¢¤ï¤»¤Æ¡¢ËÜºî¤ÎÀ¤³¦¤Ë¿¨¤ì¤é¤ì¤ëÆÃÊÌ¤Ê¤Ò¤È¤È¤¤ò¡¢¤¼¤ÒÅ¹Æ¬¤Ë¤Æ¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¢£¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¸ø³«Ãæ
ËÜ¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥àー¥Óー¤ò¸ø³«Ãæ¡ªYouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=pXdJ-5PRbRQ
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ù¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¡Ê¥ê¥¤¥Þ¥¸¥ó¥É¡Ë¡Ù¤Ï¡¢2026Ç¯2·î5Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤ËÈ¯ÇäÍ½Äê¤Î¡Ö¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¡×¥·¥êー¥ººÇ¿·ºî¡£2000Ç¯¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¤¿¡Ø¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ¡¡¥¨¥Ç¥ó¤ÎÀï»Î¤¿¤Á¡Ù¤ò¿Í·Á¤Î¤è¤¦¤Ê²¹¤«¤ß¤Î¤¢¤ë¥¢ー¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î3DCG¡Ô¥Éー¥ë¥ë¥Ã¥¯¡Õ¤ÇÉÁ¤¤¤¿¥ê¥á¥¤¥¯ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£¸ÉÅç¤Ë½»¤à¾¯Ç¯¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¾®¤µ¤Ê¹¥´ñ¿´¤«¤é»Ï¤Þ¤ëÂçËÁ¸±¤ò¡¢¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥·¥Ê¥ê¥ª¡¢¥Ð¥È¥ë¡¢´ó¤êÆ»Í×ÁÇ¡¢¥·¥¹¥Æ¥àÌÌ¡¢Á´¤Æ¤ò°ì¤«¤éºÆ¹½ÃÛ¡ÊReimagined¡Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡¡¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥ÈⅦ Reimagined¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.dragonquest.jp/dq7r/ ¥É¥é¥´¥ó¥¯¥¨¥¹¥È¸ø¼°X¡§@DQ_PR¡Êhttps://x.com/DQ_PR¡Ë
SHIPS¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡ÖStylish Standard¡× ¤È¤¤¤¦¥³¥ó¥»¥×¥È¤Î¤â¤È¡¢¹ñÆâ³°¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥»¥ì¥¯¥È¤È¥·¥Ã¥×¥¹¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¾¦ÉÊ¤Ç¡¢¥È¥ì¥ó¥É¤È¥Ùー¥·¥Ã¥¯¤ò¥ß¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥·¥Ã¥×¥¹¤Ï1975Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¤¿¡¢ÆüËÜ¤ÇÎò»Ë¤Î¤¢¤ëÏ·ÊÞ¤Î¥»¥ì¥¯¥È¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÎò»Ë¤Ï¡¢1952Ç¯ÁÏ¶È¤ÎÅìµþ¡¦¾åÌî¤Î¥¢¥á²£¤Ç³«Å¹¤·¤¿¡Ö»°±º¾¦Å¹¡×¤Ë¤Ï¤¸¤Þ¤ê¡¢1970Ç¯¤Ë²°¹æ¤ò¡Ö¥ß¥¦¥é¡×¤È²þ¤á¡¢Í¢Æþ¥«¥¸¥å¥¢¥ë°áÎÁÉÊ¤ÎÈÎÇä¤ò³«»Ï¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢1975Ç¯¤Ë¡ÖÍ¸Â²ñ¼Ò¥ß¥¦¥é¡×¤òÀßÎ©¤·¡¢SHIPS¤ÎÁ°¿È¤Ç¤¢¤ë¡ÖMIURA & SONS ½ÂÃ«Å¹¡×¤ò¥ªー¥×¥ó¡£1977Ç¯¤Ë¤ÏÂè°ì¹æÅ¹¤È¤Ê¤ë¡ÖSHIPS ¶äºÂÅ¹¡×¤ò³«Å¹¤·¡¢1987Ç¯¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò¥·¥Ã¥×¥¹¡×¤Ø¤ÈÁÈ¿¥¤ª¤è¤Ó¾¦¹æ¤òÊÑ¹¹¡¢2025Ç¯¤ËÀßÎ©50¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£SHIPS¡¢SHIPS any¤Î2¤Ä¤Î¥ìー¥Ù¥ë¤ò¼´¤Ë¡¢¥á¥ó¥º¡¢¥¦¥£¥á¥ó¥º¡¢¥¥Ã¥º¤Î¥¢¥Ñ¥ì¥ë¤ÈÉþ¾þ»¨²ß¤òÃæ¿´¤ËÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Á´¹ñ¤ËÅ¹ÊÞ¤ò¹½¤¨¡¢SHIPS ¸ø¼°¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¥·¥ç¥Ã¥×¤Ê¤É¤ÎÄÌÈÎ¥µ¥¤¥È¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë´ë¶È¤Ç¤¹¡£¡¦SHIPS ¸ø¼°¥µ¥¤¥Èhttps://www.shipsltd.co.jp/¡¦50¼þÇ¯ÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://www.shipsltd.co.jp/pages/sp_50th_anniversary.aspx