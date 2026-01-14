¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ò¼Â¹Ô¤·Ê£¿ô²¹Àô½É¤Ç¡È½ÅÌý¥¼¥í¡É¤òÃ£À® ～¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¼õ¾Þ¸å¤â¡¢CO2ºï¸º¤ò¤µ¤é¤ËÁ°¿Ê～
¥«ー¥Ü¥ó¥Ë¥åー¥È¥é¥ë¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¡¢¡ÖÂè°ìÊâ¤Ï¾Ê¥¨¥Í¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢¤¤¤Þ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹ÃÊ³¬¤Ø¤È°Ü¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£µÜ¾ë¸©¤Ç4¤Ä¤Î²¹Àô½É¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò°ì¤ÎË·¤Ï¡¢²¹ÀôÇÑÇ®ÍøÍÑ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ëCO2ÇÓ½ÐÎÌ42¡óºï¸º¤Ç¡Ö2023Ç¯ÅÙ¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×¤Ê¤É¤ò¼õ¾Þ¸å¡¢¼¡¤Î¥Õ¥§ー¥º¤È¤·¤Æ½ÅÌý¤«¤é¥¬¥¹¡¦ÅÅµ¤¤Ø¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¡ÊÇ³Å¾¡Ë¤Ë¤è¤ëÃ¦½ÅÌý¤òËÜ³Ê²½¤µ¤»¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£2024～2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤ÆÊ£¿ô²¹Àô½É¤Ç½ÅÌý¥¼¥í¤òÃ£À®¤·¡¢2026Ç¯1·î14Æü»þÅÀ¤Ë¤ª¤±¤ë°ì¤ÎË·¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¿ÊÄ½¾õ¶·¤È¤·¤Æ¸øÉ½¤·¤Þ¤¹¡£
²¹ÀôÇÑÇ®¤ò¡Ö»È¤¤ÀÚ¤ë¡×¡¢²¹Àô½É¤ÎÃ¦ÃºÁÇ
³ô¼°²ñ¼Ò°ì¤ÎË·¤Ï¡¢²¹Àô½É¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Ç¤¢¤ë²¹Àô¤ÎÇ®¤ò²ó¼ý¡¦ºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¡Ö²¹ÀôÇÑÇ®ÍøÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¡×¤òËÜ³Ê±¿ÍÑ¤·¡¢µëÅò¤äÃÈË¼¤Ë³èÍÑ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÑ´þ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿²¹Àô¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºÆÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²½ÀÐÇ³ÎÁ¤Ø¤Î°ÍÂ¸¤òÍÞÀ©¡£¤¢¤ï¤»¤ÆÀßÈ÷¹¹¿·¤ä±¿ÍÑ²þÁ±¤ò¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ37¡óºï¸º¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ42¡óºï¸º¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿¼è¤êÁÈ¤ß¤¬É¾²Á¤µ¤ì¡¢°ìÈÌºâÃÄË¡¿Í ¾Ê¥¨¥Í¥ë¥®ー¥»¥ó¥¿ー¼çºÅ¡Ö2023Ç¯ÅÙ¾Ê¥¨¥ÍÂç¾Þ¡×¤Ë²Ã¤¨¡¢´Ä¶¾Ê¼çºÅ¡ÖÎáÏÂ6Ç¯ÅÙµ¤¸õÊÑÆ°¥¢¥¯¥·¥ç¥óÂç¾Þ¡×¤ò¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼¡¥Õ¥§ー¥º¤Ï¡ÖÇ³Å¾¡×¨¡¨¡¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤½¤Î¤â¤Î¤òÊÑ¤¨¤ë
¼õ¾Þ¸å¤â¼è¤êÁÈ¤ß¤ò»ß¤á¤ë¤³¤È¤Ê¤¯¡¢°ì¤ÎË·¥°¥ëー¥×¤Ç¤Ï2024Ç¯¤«¤é2025Ç¯¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢Ã¦ÃºÁÇ¤Î¼¡¤ÎÃÊ³¬¤È¤·¤Æ¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«Ä¾¤¹¡ÖÇ³Å¾¡ÊÇ³ÎÁÅ¾´¹¡Ë¡×¤òËÜ³Ê²½¤·¤Þ¤·¤¿¡£µëÅò¡¦¶õÄ´¡¦¾²ÃÈË¼¤È¤¤¤Ã¤¿½É¤Î´ð´´ÀßÈ÷¤òÂÐ¾Ý¤Ë¡¢½ÅÌý¥Ü¥¤¥é¤«¤é¥¬¥¹ÂÐ±þ·¿¥Ü¥¤¥é¤äÅÅµ¤¼°¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¤Ø¤ÈÃÊ³¬Åª¤ËÀÚ¤êÂØ¤¨¡¢ÀßÈ÷¹¹¿·¤ÈÇ³Å¾¤òÆ±»þ¤Ë¿Ê¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²¹ÀôÇÑÇ®ÍøÍÑ¤Ë¤è¤ëºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー³èÍÑ¤òÅÚÂæ¤È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢CO2ÇÓ½ÐÎÌ¤ÎÂ¿¤¤½ÅÌý¤Î»ÈÍÑ¤ò¡Ö¸º¤é¤¹¡×¤è¤ê¤â¡Ö»È¤ï¤Ê¤¤¡×ÁªÂò¤Ø¤ÈÆ§¤ß¹þ¤ß¡¢¸úÎ¨²þÁ±¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤Ê¤¤Ã¦ÃºÁÇ¤ò¼Â¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Ê£¿ô²¹Àô½É¤Ç¡Ö½ÅÌý¥¼¥í¡×¤òÃ£À®
¤³¤¦¤·¤¿Ç³Å¾¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤è¤ê¡¢Ê£¿ô¤Î²¹Àô½É¤Ç½ÅÌý»ÈÍÑ¤ò´°Á´¤ËÄä»ß¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¾¾Åç°ì¤ÎË·¡Ã2024Ç¯12·î¤Ë½ÅÌý¥¼¥í¡¢Ç¯´ÖÌó176¥È¥ó¤ÎCO2ºï¸º
ÆüËÜ»°·Ê¡¦¾¾Åç²¹Àô¡Ö¾¾Åç°ì¤ÎË·¡×¤Ç¤Ï¡¢2024Ç¯12·î¤ËÀßÈ÷¹¹¿·¤È¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤ò¹Ô¤¤¡¢½ÅÌý¥¼¥í¤ò¼Â¸½¡£Ç¯´ÖÌó176¥È¥ó¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ÎÀ®²Ì¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
²¹Àô»³Áñ¤À¤¤¤³¤ó¤Î²Ö¡Ã²¹ÀôÇ®¡ßÅÅ²½¤Ç½ÉÁ´ÂÎ¤Î½ÅÌý¥¼¥í¤ò¼Â¸½
¤ß¤ä¤®Â¢²¦¡¦±ó´¢ÅÄ²¹Àô¡Ö²¹Àô»³Áñ¤À¤¤¤³¤ó¤Î²Ö¡×¤Ç¤Ï¡¢2023Ç¯¤Ë²¹ÀôÉÕµÒ¼¼¤ØÆ³Æþ¤·¤¿²¹ÀôÇÑÇ®ÍøÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ë²Ã¤¨¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¿©»ö²ñ¾ì¤Î¾²ÃÈË¼¤Ê¤É¤Î¥¨¥Í¥ë¥®ー¸»¤ò½ÅÌý¤«¤éÅÅµ¤¼°¥Òー¥È¥Ý¥ó¥×¤ØÅ¾´¹¡£µÒ¼¼¤ä¶¦ÍÑÉô¤ò´Þ¤á½ÉÁ´ÂÎ¤Ç¤Î½ÅÌý¥¼¥í¤òÃ£À®¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤æ¤Å¤¯¤·Salon°ì¤ÎË·¡¦¤æ¤È¿¹¶æ³ÚÉô¡ÃÇ³Å¾¤ÇÇ¯´ÖÌó30¥È¥ó¤ÎCO2ºï¸º¤Ø
¡ÖÀçÂæ¡¦ºîÊÂ²¹Àô ¤æ¤Å¤¯¤·Salon°ì¤ÎË·¡×¤È¡¢¤ß¤ä¤®Â¢²¦¡¦±ó´¢ÅÄ²¹Àô¡Ö¤æ¤È¿¹¶æ³ÚÉô¡×¤Ç¤Ï¡¢²¹ÀôÇÑÇ®ÍøÍÑ¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¥¨¥Í¥ë¥®ー»ÈÍÑÎÌ¡¦CO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¿Ãæ¡¢2025Ç¯12·î15Æü¤Ë½ÅÌý¥Ü¥¤¥é¤ò¥¬¥¹ÂÐ±þ·¿¥Ü¥¤¥é¤Ø¹¹¿·¤¹¤ëÇ³Å¾¤ò¼Â»Ü¡£Ç¯´ÖÌó30¥È¥ó¤ÎCO2ÇÓ½ÐÎÌºï¸º¤ò¸«¹þ¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö2¤Ä¤Î²÷Å¬¡×¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¡È²÷Å¬¥¨¥³³èÆ°¡É¤ÇÃ¦ÃºÁÇ¤Ë¹×¸¥
¤ªµÒÍÍ¤Î²÷Å¬À¤È¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¤òÆ±»þ¤Ë
°ì¤ÎË·¥°¥ëー¥×¤¬¾Ê¥¨¥Í¤äÃ¦ÃºÁÇ¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö²÷Å¬¥¨¥³³èÆ°¡×¤Ï¡¢¡Ö¤ªµÒÍÍ¤Î²÷Å¬À¡×¤È¡Ö¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ÎÉéÃ´·Ú¸º¡×¤È¤¤¤¦2¤Ä¤Î²÷Å¬¤òÎ¾Î©¤¹¤ë¤³¤È¤òÁ°Äó¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾²ÃÈË¼¤äµëÅòÀßÈ÷¤Î¹â¸úÎ¨²½¤Ë¤è¤ê¡¢´ÛÆâ¤Î²¹Ç®´Ä¶¤ò°ÂÄê¤µ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢±¿Å¾´ÉÍý¤Î¾ÊÎÏ²½¤â¼Â¸½¡£´Ä¶ÇÛÎ¸¤È²÷Å¬À¡¢¸½¾ìÉéÃ´¤Î·Ú¸º¤òÆ±»þ¤Ë¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°ì¤ÎË·¥°¥ëー¥×¤Î¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î¹Í¤¨Êý¤Ç¤¹¡£
²¹Àô½É¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼ÂÁ©Îã
²¹Àô¤ÎÇ®¥¨¥Í¥ë¥®ー¤òºÇÂç¸Â¤Ë³è¤«¤·¡¢¥¨¥Í¥ë¥®ーÅ¾´¹¤òÃÊ³¬Åª¤Ë¿Ê¤á¤¿·ë²Ì¡¢2025Ç¯»þÅÀ¤ÇÊ£¿ô²¹Àô½É¤Ç¡Ö½ÅÌý¥¼¥í¡×¤òÃ£À®¡£²¹Àô½É¤Ë¤ª¤±¤ëÃ¦ÃºÁÇ¤Î¼ÂÁ©Îã¤È¤·¤Æ¡¢º£¸å¤âÃÏ°è¤Î¼«Á³´Ä¶¤È¶¦À¸¤·¤Ê¤¬¤é¡¢CO2ºï¸º¤ÈºÆÀ¸²ÄÇ½¥¨¥Í¥ë¥®ー¤Î³èÍÑ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢Ã¦ÃºÁÇ¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò°ì¤ÎË·¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
株式会社一の坊は、宮城県内で4つの温泉リゾートを運営。「理想の日常に出会う」をテーマに、温泉リトリートを提案しています。地産地消や環境配慮型の運営を推進し、オーダービュッフェによるフードロス削減や産地訪問を通じた食材選定など、地域とともに持続可能な観光を実践。これらの取り組みは、環境省主催「令和6年度気候変動アクション大賞」でも高く評価されました。
