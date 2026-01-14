¥À¥ó¥¹¸ø±é¤È²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î¡Ö¥Üー¥Àー¡×¤ò¼è¤êÊ§¤¦¡¡A.P.I.¿·ºî¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ødecr.¡Ù¡¡1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë¥Á¥±¥Ã¥ÈÈ¯Çä³«»Ï
A.P.I.¡ÊÂåÉ½¡§ÀÐ»³Íº»°¡Ë¼çºÅ¡¢¡Ødecr.¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥£ー¥¤ー¥·ー¥¢ー¥ë¡Ë¤¬2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡¢3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë¤ËR¡Ç s ¥¢ー¥È¥³ー¥È¡ÊÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ 1-9-10¡Ë¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡Ê±¿±Ä¡§¥í¥ó¥°¥é¥ó¥×¥é¥ó¥Ë¥ó¥°³ô¼°²ñ¼Ò¡¢ÅìµþÅÔ¿·½É¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÜÔ¾¾ Âç¹ä¡Ë¤Ë¤Æ1·î14Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¤è¤êÈ¯Çä³«»Ï¤Ç¤¹¡£
Î©¤Á¿Ô¤¯¤¹¡Ö¥À¥ó¥¹¡×↔ "NO FUTURE"
¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö "A.P.I." ¤Ï¡¢2026Ç¯3·î¡¢¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¿¶ÉÕ²È¡¦ÀÐ»³Íº»°¤Î¿·ºî¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡Ødecr.¡Ù¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥£ー¥¤ー¥·ー¥¢ー¥ë¡Ë¤ò¡¢¡ÖR's ¥¢ー¥È¥³ー¥È¡×¡Ê¿·Âçµ×ÊÝ¡Ë¤ÇÈ¯É½¤¹¤ë¡£
¥À¥ó¥¹¸ø±é¤È²»³Ú¥é¥¤¥Ö¤Î¡Ö¥Üー¥Àー¡×¤ò¼è¤êÊ§¤¦¡¢À¤³¦¤Ç¤âÎà¤ò¸«¤Ê¤¤¥¢ー¥È¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹
½Ð±é¼Ô¤Ï¥ï¥¤¥ä¥ì¥¹¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤òÁõÃå¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎºîÉÊ¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¤³¤Î¥Ç¥Ð¥¤¥¹¤ò»È¤Ã¤Æ¡¢¼«¿È¤Î¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤Ç¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¤òÀ¸¤ß½Ð¤·¡¢±éÁÕ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¥¹¥Æー¥¸¤ÇÍÙ¤ë¤Î¤À¡£½Ð±é¼Ô¤¬¥À¥ó¥µー¤Ç¤¢¤ê¡¢¤«¤Ä¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Ç¤â¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤Î¹½Â¤¤Ï¡¢À¤³¦¤Î¥Ñ¥Õ¥©ー¥ß¥ó¥°¥¢ー¥Ä³¦¤ò¸«ÅÏ¤·¤Æ¤â¡¢Í£°ìÌµÆó¤Î¤â¤Î¤À¤í¤¦¡£¤Þ¤¿¡¢¤³¤ÎÆÈ¼«¤Î¥¢ー¥È¼êË¡¤ò³«Âó¤·¿Ê¤ßÂ³¤±¤ëÍÍ¤Ï¡¢ÅÅ»Ò²»³Ú³¦¤Î¡¢WARP ¤ä Modern Love¡¢¤½¤·¤Æ Basic Channel ¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢Àè±ÔÅª¤«¤Ä¸É¹â¤Î¥¤¥ó¥Ç¥£¥Ú¥ó¥Ç¥ó¥È¡¦¥ìー¥Ù¥ë¤Î»ÑÀª¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¡£º£¡¢À¤¤Ë¤¢¤Õ¤ì¤ë¡¢¤É¤Î¡Ö¥¨¥¯¥¹¥Ú¥ê¥á¥ó¥¿¥ë¡×¤è¤ê¤â¡¢¥¯¥ì¥¤¥¸ー¤ÇåÌÌ©¤Ê¥é¥¤¥ÖºîÉÊ¤¬¡Ødecr.¡Ù¤Ê¤Î¤À¡£
ËÜºîÉÊ¤Ç¸÷¤òÅö¤Æ¤é¤ì¤ë¡¢2020Ç¯Âå¤Î¡ÖÄäÂÚ´¶¡¿¿êÂà´¶¡×
¡Ö²¿¤ò¤·¤Æ¤â¡¢¾õ¶·¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡×¤È»×¤¤¹þ¤à¡Ö¤¢¤¤é¤á¡×ーーー¤³¤ì¤Ï¡¢¸½ºßÌ¢±ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶¾ð¤À¤í¤¦¡£ ËÜºîÉÊ¡Ødecr.¡Ù¤Ï¤½¤³¤«¤éÌÜ¤ò¤½¤é¤µ¤º¡¢ÀºåÌ¤Ë¤½¤Î¾ð·Ê¤ò¥¹¥Æー¥¸¾å¤ËÉÁ¤½Ð¤¹¡£¡ÖÎ©¤Á¿Ô¤¯¤¹¤³¤È¤·¤«½ÐÍè¤Ê¤¤½Ð±é¼Ô¤Î»Ñ¡×¤¬¡¢ºîÉÊ¤Î¥ー¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ºîÉÊ¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¡Ødecr.¡Ù¤Ï¡¢²»³ÚÍÑ¸ì¤Î¡Ö¥Ç¥¯¥ì¥Ã¥·¥§¥ó¥É¡×¤«¤é¤È¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ ²»¤ò½ù¡¹¤Ë¼å¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤ò°ÕÌ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤Û¤É¡Ö¤¤¤Þ¡×¤Ë¥Õ¥£¥Ã¥È¤¹¤ë¥ïー¥É¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
¸ø±é³µÍ×
ÃÄÂÎÌ¾¡§ÀÐ»³Íº»°¡¿ A.P.I.ºîÉÊÌ¾¡§¡Ødecr.¡Ù¡¡¡ÊÆÉ¤ß¡§¥Ç¥£ー¥¤ー¥·ー¥¢ー¥ë¡Ë¸ø±éÆü»þ¡§2026Ç¯3·î14Æü¡ÊÅÚ¡Ë18:00 ³«±é3·î15Æü¡ÊÆü¡Ë15:00 ³«±é¡Ü18:00 ³«±é²ñ¾ì¡§R¡Ç s ¥¢ー¥È¥³ー¥È¡¿ÅìµþÅÔ¿·½É¶èÂçµ×ÊÝ 1-9-10JR ¿·Âçµ×ÊÝ±Ø¤è¤êÅÌÊâ8Ê¬¡¿ https://ro-on.tokyo/rsartcourt¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡§Á°Çä¡¦Í½Ìó 4,000 ±ß¡¿ÅöÆü 4,500 ±ß¡ÊÁ´ÀÊ¼«Í³¡Ë¡öÁ´ÀÊ¼«Í³¡¿À°ÍýÈÖ¹æ½çÆþ¾ì¡¿À°Íý·ô¤Ï³«±é 30 Ê¬Á°¤«¤éÇÛÉÕÍ½ÄêÁ°Çä³«»Ï¡§2026Ç¯1·î14 Æü¡Ê¿å¡Ë10:00¡¡Í½Ìó¡§www.info-api.com¥Á¥±¥Ã¥È¼è°·¡§¥¤ー¥×¥é¥¹¡¿¥Á¥±¥Ã¥È¤Ô¤¢¡¿¥«¥ó¥Õ¥§¥Æ¥£¡¿ A.P.I.¼çºÅ¡§A.P.I.¥³¥ó¥»¥×¥È¡¿¥Ç¥£¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡§ÀÐ»³Íº»°¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥µ¥¦¥ó¥É¥È¥é¥Ã¥¯¡§CRZKNY¥é¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¡§È«ÃæÂÙÀµ¡ÊLighting ETHNOS¡Ë¥µ¥¦¥ó¥É¡§±óÆ£¹¬¿Î¡ÊLSD Engineering¡Ë¥³¥¹¥Á¥åー¥à¡¦¥Ç¥¶¥¤¥ó¡§¤ë¤¦¡ÊROCCA WORKS¡Ë¶¦Æ±±é½Ð¡§ºäËÜ´ÓÂÀÉñÂæ´ÆÆÄ¡§²¼Ã«¹âÇ·¥×¥í¥Ç¥åー¥µー¡§ÅÄÈª "10" ÌÔ¡Ê¤â¤é¤¹¤È¤·¤º¤à¡Ë½Ð±é¡¿¶¦Æ±¿¶ÉÕ¡§ÀÐ»³Íº»°¡¢Ê¿Â¿Íý·Ã»Ò
A.P.I. ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¡¦¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¿¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤ÎÀÐ»³Íº»°¤òÃæ¿´¤È¤¹¤ë¡¢¥¢ー¥Æ¥£¥¹¥È¡¦¥³¥ì¥¯¥Æ¥£¥Ö¡£¥À¥ó¥¹ºîÉÊ¡ØQWERTY¡Ù¤Ï¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥¢ー¥È¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë"Bains Numériques" ¤ä¡¢ÆîÊÆºÇÂçµé¤Î¥À¥ó¥¹¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¡¢¥ê¥ª¥Ç¥¸¥ã¥Í¥¤¥í¤Î "Panorama Festival" Åù¤Ë¾·æÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£2016 Ç¯¤«¤é¡¢¡Ø0dB¡Ù¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¥¹¥¿ー¥È¡£½Ð±é¼Ô¤â´ÑµÒ¤â¥Ø¥Ã¥É¥Û¥ó¤ò¤Ä¤±¤ë¡ÖÌµ²»¡×¥À¥ó¥¹ºîÉÊ¤òÏ¢Â³È¯É½¡£¡ÖÎ×¾ì´¶¤È¤Ï¡¢°ìÂÎ²¿¤Ê¤Î¤«¡©¡×¤È´Ñ¤ëÂ¦¤ËÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¥·¥êー¥º¡¦¥¯¥ê¥¨ー¥·¥ç¥ó¡Ø./ [dot slash]¡Ù¤Ç¤Ï¡¢2020 Ç¯¤Ë¥É¥íー¥ó¤ò¡¢ÍâÇ¯¤Ë¤Ï¥àー¥Ó¥ó¥°¥é¥¤¥È¤Î¿¶ÉÕ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤ë¡£2024 Ç¯¤Ë¤Ï¥é¥¤¥Ö¥¢ー¥ÈºîÉÊ¡Ø(NO W)AVE¡Ù¤òÈ¯É½¡£¥À¥ó¥µー¤È¥ß¥åー¥¸¥·¥ã¥ó¤Î¶³¦¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤ë¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤È¤Ê¤ê¡¢ÍâÇ¯¡¢¹á¹Á¥¤¥ó¥¿ー¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¡¦¥À¥ó¥¹¥ïー¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡¦¥Õ¥§¥¹¥Æ¥£¥Ð¥ë¤Ë¾·æÛ¤µ¤ì¤ë¡£¤Þ¤¿ÀÐ»³¤Ï¡¢Æâ³°Ìä¤ï¤ºÍÍ¡¹¤Ê¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¥¯¥ê¥¨¥¤¥¿ー¤È¤·¤Æ»²²Ã¤·¤Æ¤¤Æ¤ª¤ê¡¢¿·¹ñÎ©·à¾ì¥Ð¥ì¥¨ÃÄ¤Ë¤â¥²¥¹¥È¡¦¥³¥ì¥ª¥°¥é¥Õ¥¡ー¤È¤·¤Æ¾·æÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£http://www.info-api.com/https://www.facebook.com/YuzoIshiyama.API/
