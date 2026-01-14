ÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¡¢¼Ò°÷¤Ø½ã¶â¥×¥ìー¥È¤òÇÛÉÛ¡£Ä¹Ìî¸ÞÎØ¤Î¸½¾ì¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿Ä©Àï¤ÎÊâ¤ß¤È¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î·è°Õ
¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÈ¯Ãí¼Ô»Ù±ç¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°(ËÜ¼Ò¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ºäÅÄ¸÷½©¡¢°Ê²¼Åö¼Ò)¤Ï¡¢2025Ç¯12·î¤ËÁÏ¶È20¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Æüº¢¤è¤ê¸½¾ì¤ÇÎÏ¤ò¿Ô¤¯¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤ë¼Ò°÷¤Ø¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¡¢20¼þÇ¯µÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ½ã¶â¥×¥ìー¥È¤òÇÛÉÛ¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤ÏÎ¥¿¦Î¨2.5%¤È¤¤¤¦Æ¯¤¤ä¤¹¤¤´Ä¶¤Î¤â¤È¡¢¡ÖÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Öµ»½Ñ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ëÁÈ¿¥¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£²ó¤ÎµÇ°ÉÊÇÛÉÛ¤Ï¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¸þ¤±¤¿¿·¤¿¤Ê·è°Õ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£URL¡§https://mainline.co.jp/
³µÍ×
Åö¼ÒÂåÉ½¡¦ºäÅÄ¤¬¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÈ¯Ãí¼Ô»Ù±ç¶ÈÌ³¤Ë´Ø¤ï¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢Ä¹Ìî¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ë¸þ¤±¤¿¹âÂ®Æ»Ï©·úÀß¤Ç¤·¤¿¡£¹ñ²ÈÅª¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤¤¤¦¸·¤·¤¤´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î»Å»ö¤Ë¿¿Ùõ¤Ë¸þ¤¹ç¤¤Â³¤±¤¿·ë²Ì¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»Å»ö¤òÇ¤¤»¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢¡Ö·¯¤Ë»Å»ö¤òÇ¤¤»¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦É¾²Á¤òÆÀ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Î¸å¡¢²£ÉÍ¤Ç¤Î»Å»ö¤ÎÀ¼¤¬¤«¤«¤ê¡¢ÃÏ¸µ¤ËÌá¤Ã¤ÆÈ¯Ãí¼Ô»Ù±ç¶ÈÌ³¤ò³«»Ï¡£Æ±¤¸»Ö¤ò»ý¤ÄÃç´Ö¤ò2Ì¾¸Û¤¤¡¢¥Áー¥à¤È¤·¤Æ¸½¾ì¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Åö»þ¡Ö¸ø¶¦»ö¶È¡×¤Ï¼Ù¸«¤Ë¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢ºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Æ»Ï©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡£¤½¤Î»ÈÌ¿¤ò¡¢ËöÃ¼¤«¤é¤Ç¤â»Ù¤¨¤ë¤³¤È¤Ë¸Ø¤ê¤ò´¶¤¸¤Ê¤¬¤é¡¢Àß·×¡¦»Ü¹©¡¦´ÉÍý¤Î¸½¾ì¤ÇÎÉ¤¤Æ»Ï©¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¤À¤±¤ò¹Í¤¨Â³¤±¤Þ¤·¤¿¡£Ç¤¤»¤é¤ì¤ë»Å»ö¤¬Áý¤¨¡¢Ìò³ä¤Î½ÅÍ×ÅÙ¤â¹â¤Þ¤ëÃæ¤Ç¡Ö³Ð¸ç¤ò»ý¤Ã¤ÆÁÈ¿¥¤È¤·¤ÆÀÕÇ¤¤òÉé¤¦¤Ù¤¤À¡×¤È¤¤¤¦¶¯¤¤»×¤¤¤«¤é¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤òÀßÎ©¡£ÁÏ¶ÈÅö½é¤Ï¡¢µ»½Ñ¼Ô¤ò½¸¤á¤ë¤³¤È¤ËÂç¤¤Ê¶ìÏ«¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼Ò°÷¤¬ºîÀ®¤·¤¿À®²ÌÊª¤Î³ÎÇ§¤ä½¤Àµ¤ËÂ¿¤¯¤Î»þ´Ö¤ò³ä¤«¤ì¡¢·Ð±Ä¤ËÃíÎÏ¤Ç¤¤Ê¤¤»þ´ü¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢°ìÅÙÎ©¤Á»ß¤Þ¤ê¡¢¼«Ê¬¤Î¹Í¤¨Êý¤ä²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¤¤«¤ËÀµ¤·¤¯ÅÁ¤¨¤ë¤«¡¢¤½¤·¤ÆÆ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ¤¯¤ì¤ëµ»½Ñ¼Ô¤È¤Ï¤É¤ó¤Ê¿Í¤«¤òºÆ¹½ÃÛ¡£¤½¤Î·ë²Ì¡¢¿Í¿ô¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö¶¦´¶¡×¤ò½Å»ë¤¹¤ëºÎÍÑ¤Ø¤ÈÂÉ¤òÀÚ¤ê¤Þ¤¹¡£²ÁÃÍ´Ñ¤òÌÀ³Î¤Ë¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¡ÖÎÉ¤¤»Å»ö¤ò¤·¤¿¤¤¡×¡Öµ»½Ñ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¤¿¤¤¡×¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤ò»ý¤Äµ»½Ñ¼Ô¤¬¾¯¤·¤º¤Ä½¸¤Þ¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¸½ºß¡¢Åö¼Ò¤Ïµ»½Ñ¤È»ÑÀª¤ÎÎ¾Êý¤òÂçÀÚ¤Ë¤¹¤ë¡¢Ãæ¿È¤òÈ¼¤Ã¤¿½¸ÃÄ¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤Î20Ç¯¤ÎÊâ¤ß¤Ï¡¢Æü¡¹¸½¾ì¤ÇÀÕÇ¤¤ò»ý¤Ã¤Æ»Å»ö¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÅØÎÏ¤ÎÀÑ¤ß½Å¤Í¤Ë¤è¤Ã¤Æ»Ù¤¨¤é¤ì¤Æ¤¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¸·¤·¤¤¾õ¶·¤ÎÃæ¤Ç¤â¼ê¤òÈ´¤«¤º¡¢ºÇ¸å¤Þ¤Ç¤ä¤êÀÚ¤ë»ÑÀª¤¬¡¢²ñ¼Ò¤Î¿®ÍÑ¤Èµ»½Ñ¤òÃÛ¤¤¤Æ¤¤¿¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤Î´¶¼Õ¤Îµ¤»ý¤Á¤ò·Á¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¡¢20¼þÇ¯¤ÎµÇ°ÉÊ¤È¤·¤Æ½ã¶â¥×¥ìー¥È¤òÇÛÉÛ¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£»þ´Ö¤¬·Ð¤Ã¤Æ¤â²ÁÃÍ¤ò¼º¤ï¤Ê¤¤½ã¶â¤Ë¤Ï¡¢¼Ò°÷¤Î³§¤µ¤ó¤¬ÀÑ¤ß¾å¤²¤Æ¤¤¿»Å»ö¤Ø¤Î¸Ø¤ê¤È½Å¤ß¤ò¤«¤µ¤Í¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥×¥ìー¥È¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ÎÊâ¤ß¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¼¡¤Î¸½¾ì¤Ø¸þ¤«¤¦ÎÏ¤È¼«¿®¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ì¤Ð´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¸å¤ÎÅ¸Ë¾
20¼þÇ¯¤ÏÄÌ²áÅÀ¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¡¢ÎÉ¤¤¤â¤Î¤ò¤Ä¤¯¤ë¤³¤È¡¢µ»½Ñ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Ä¤³¤È¡¢¼Ò²ñ¤ËÉ¬Í×¤È¤µ¤ì¤ë»Å»ö¤òÂ³¤±¤ë¤³¤È¤È¤¤¤¦¸¶ÅÀ¤òËº¤ì¤º¡¢¼Ò°÷¤È¤È¤â¤Ë¼¡¤Î¥¹¥Æー¥¸¤Ø¿Ê¤ó¤Ç¤¤¤¤Þ¤¹¡£Åö¼Ò¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡Ö¶¦´¶¡×¤ò½Å»ë¤·¤¿ºÎÍÑ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±¤¸Êý¸þ¤ò¸þ¤¤¤Æ»Å»ö¤Ë¼è¤êÁÈ¤á¤ëµ»½Ñ¼Ô¤ò·Þ¤¨Æþ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£º£¸å¤â»ö¶È³ÈÂç¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¿ÍºàÅê»ñ¤ò·ÑÂ³¤·¡¢¡ÖºÎÍÑ¡×¡ÖÀ®Ä¹¡×¡ÖÄêÃå¡×¤Î3¼´¤òÃ£À®¤¹¤ë¤¿¤á¤Î´Ä¶À°È÷¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¼Ò°÷°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤¬µ»½Ñ¤Ë¸Ø¤ê¤ò»ý¤Á¡¢°Â¿´¤·¤ÆÆ¯¤Â³¤±¤é¤ì¤ë´Ä¶¤Å¤¯¤ê¤È¡¢ÁÈ¿¥ÎÏ¤Î¶¯²½¤Ë·ÑÂ³¤·¤Æ¼è¤êÁÈ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¤ªµÒÍÍ¤ä¼Ò²ñ¤«¤é¤Î¿®Íê¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£100Ç¯Àè¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤Ë°é¤à´ë¶È¤È¤·¤Æ¡¢¤³¤ì¤«¤é¤â°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¹âÂ®Æ»Ï©¤ÎÈ¯Ãí¼Ô»Ù±ç¶ÈÌ³¤òÃ´¤¦´ë¶È¤Ç¤¹¡£¹âÂ®Æ»Ï©¤Ï¡¢»ä¤¿¤Á¤¬À¸¤¤ë¼Ò²ñ¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÉ¬Í×ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¹¡£¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤ÏÁÏ¶È¤«¤éÈ¯Ãí¼Ô¤ÎÊý¡¹¤È¶¦¤ËÊâ¤ßÂ³¤±ÀÑ»»Êä½õ¡¦¹©Äø´ÉÍý¡¦ÉÊ¼Á´ÉÍý¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¿®Íê¤òÀÑ¤ß½Å¤Í¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤ªµÒÍÍ¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼Ò°÷¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¤½¤·¤Æ¼Ò²ñ¤Î¿Í¡¹¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Î¿®Íê¤È¤Ï¤Ê¤ó¤À¤í¤¦¤«¡©¿®Íê¤Ë±þ¤¨¤ë¤È¤Ï¤É¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤À¤í¤¦¤«¡©¤½¤ÎÅú¤¨¤ò¹Í¤¨È´¤¡¢¹ñ¤Î¸òÄÌÌÖ¤ò»Ù¤¨¤ë´ã¤È¤·¤Æ¡¢Ä©Àï¤·Â³¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤Ï¿®Íê¤Ë±þ¤¨Â³¤±¤Þ¤¹¡£100Ç¯Àè¤ÎÌ¤Íè¤ò¶¦¤Ë°é¤à´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¤¿¤¤¡£¤½¤ÎÁÛ¤¤¤ò¶»¤Ë¡¢°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ë¸þ¤¹ç¤¤¡¢²ÝÂê²ò·è¤Ë¹×¸¥¤·¤Þ¤¹¡¢¤½¤·¤ÆÌ¤Íè¤òÀ¸¤¤ë¿Í¡¹¤Î¤¿¤á¤Ë¡¢Ë¤«¤Ê¼Ò²ñ¤òÀÚ¤êÂó¤¤¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£https://mainline.co.jp/service/client-support-services
²ñ¼Ò³µÍ×
²ñ¼ÒÌ¾¡¡¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥á¥¤¥ó¥é¥¤¥ó¡¦¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°ÂåÉ½¼Ô¡¡¡§ÂåÉ½¼èÄùÌò¡¡ºäÅÄ ¸÷½©½êºßÃÏ¡¡¡§¿ÀÆàÀî¸©²£ÉÍ»Ô¹ÁÆî¶è¹ÁÆî6ÃúÌÜ2ÈÖ23¹æÁÏ¶ÈÇ¯¡¡¡§1998Ç¯5·î¡Ê³ô¼°°Ü¹Ô2005Ç¯12·î¡Ë»ñËÜ¶â¡¡¡§1000Ëü±ß½¾¶È°÷¡¡¡§40Ì¾°Ê¾å»ö¶ÈÆâÍÆ¡§NEXCO³Æ¼Ò¤ÎÈ¯Ãí¼Ô»Ù±ç¶ÈÌ³