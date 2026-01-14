¡Ö¿¶ÂµTEENS supported by¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡×Âè8´ü¡¢¸¶½É¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»ÏÆ°¡ª
³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥Æ¥ë¡Ê½êºßÃÏ¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢¶¦Æ±ÂåÉ½¡§´äÞ¼¡¢´ÝËÜ¡Ë¤È¡¢¿¶ÂµÀìÌçÅ¹¡Ö¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡×¤ò±¿±Ä¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ³ë¾þ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§ÌøÀ¸ Å¯Ïº¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î13Æü¤Ë¸¶½É¤Ç¡ÖÂè8´ü¡Ø¿¶ÂµTEENS supported by ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡Ù ¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
²ñ¾ì¤Ë¤Ï½÷»ÒÃæ¹âÀ¸¤òÃæ¿´¤Ë100Ì¾°Ê¾å¤¬Íè¾ì¡£YouTube Live¤Ç¤âÆ±»þÇÛ¿®¤µ¤ì¡¢²ñ¾ì¤È¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤¬°ì¤Ä¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡¢Ç®µ¤¤¢¤Õ¤ì¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿¶ÂµTEENS supported by ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¤È¤Ï
¥Ï¥¿¥Á¤òºÇ¹â¤Î»×¤¤½Ð¤Ë¡×¤ò¥Æー¥Þ¤Ë¡¢10Âå¤Ë¿Íµ¤¤Î¥â¥Ç¥ë¤¿¤Á¤¬¿¶Âµ¤ÎÌ¥ÎÏ¤ä¥È¥ì¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥Æ¥£ー¥ó¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê´¶À¤òÈ¯¿®¤¹¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¡£º£Ç¯¤Ç8´üÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢1Ç¯´Ö¤«¤±¤Æ¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¥È¥ì¥ó¥ÉÈ¯¿®¤ä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸´ë²è¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ê¤É¤ËÄ©Àï¤·¤Þ¤¹¡£
Âè8´ü ¿¶ÂµTEENS supported by ¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø ¥á¥ó¥Ðー
¿·CM¤Î¤ªÈäÏªÌÜ¾å±Ç¤â³«ºÅ‼
¥¤¥Ù¥ó¥ÈMC¤Ï¿¶ÂµTEENS OG¤ÎÀÐÀîæÆÎë¤ÈËÜË¾¤¢¤ä¤«¤¬Ã´Åö¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎËÁÆ¬¤Ç¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¬½Ð±é¤¹¤ë¿·CM¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¤ªÂæ¾ì¤òÉñÂæ¤Ë¡¢À®¿Í¤ÎÆü¤È¤¤¤¦¿ÍÀ¸°ìÅÙ¤¤ê¤Î½Ö´Ö¤ò»×¤¦Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¡¢Åù¿ÈÂç¤Î½÷À¤¿¤Á¤Îµ¤»ý¤Á¤òÉ½¸½¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¤¹¡£CM¤Î²»³Ú¤Ï¡¢ºòÇ¯¤ÎTIF2025¥á¥¤¥ó¥¹¥Æー¥¸¤Ç³èÌö¤·¤¿¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ëー¥×¡Öselfish¡×¤¬Ã´Åö¤·¤Þ¤·¤¿¡£YouTubeÆ°²è :https://www.youtube.com/watch?v=KlXbWHoXvk0
¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍøÀßÎ©40¼þÇ¯µÇ°¥¥ã¥ó¥Úー¥ó
³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¤Ï1986Ç¯4·î¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¡¢2026Ç¯¤ËÀßÎ©40¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö40¼þÇ¯µÇ° ¿¶ÂµTEENSÃåÍÑ¿¶Âµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¡×¤òÈ¯É½¡£¿¶ÂµTEENS8´üÀ¸¤ÎÃåÍÑ¿¶Âµ¥ì¥ó¥¿¥ë¤ÈÁ°»£¤êµÇ°»£±Æ¤¬¡¢ÃêÁª¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤µ¤ì¤ë¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤È¤Ê¤ê¡¢Íè¾ì¼Ô¤«¤é´î¤Ó¤ÎÀ¼¤¬¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
2026Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÈäÏª¡ª
ËèÇ¯¹±Îã¤Î¡Ö½ñ¤½é¤áÈ¯É½¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Æー¥Þ¤ò**¡Ö2026Ç¯¤ÎÊúÉé¡×**¤È¤·¤Æ¡¢6Ì¾¤¬¤½¤ì¤¾¤ì½ñ½é¤òÈäÏª¡£¡¦ÌðÌîÅ©¡¡¡ÖÀáÌó¡×¢¨¡ÖÀá¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï1²èÂ¤ê¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢¤½¤³¤âÀáÌó¤·¤¿¤È¤Î¤³¤È¡¦Ä¹ÉÍ¹Æà¡¡¡Ö¿Í»²¡×¡¦¸Å±à°æÇ«¡¹¡¡¡Ö³«Âó¡×¡¦À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¡¡Ö¾Â¥ò¥ó¥Ê¡×¡¦ÀîÅçÍü¡¹²Ö¡¡¡Ö°¦ÕÈ¡×¡¦Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡¡¡Ö¤ß¤¢¼´¡×6¿Í¤½¤ì¤¾¤ì¤¬»×¤¤»×¤¤¤ÎÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤³¤È¤òÈäÏª¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ï²¼µURL¤Ë¤Æ¥¢ー¥«¥¤¥Ö¤ò¸ø³«Ãæ¡£https://www.youtube.com/watch?v=6HtyGE0cA00
Ä¹ÉÍ¹Æà¤¬¥É¥Ã¥¥ê´ë²è¤ËÄ©Àï¡ª
¡Ö¶ì¼ê¤Ê¿Í»²¤ò¿©¤Ù¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤Èº£Ç¯¤ÎÊúÉé¤òÈäÏª¤·¤¿Ä¹ÉÍ¹Æà¤ÏÁáÂ®Ä©Àï¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ë¡£ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤¿¡Ö¿Í»²¤Î¥°¥é¥Ã¥»¡×¤òÌÜ¤ÎÁ°¤Ë¤¿¤¸¤í¤®¤Ê¤¬¤é¤â¡¢»×¤¤ÀÚ¤ê¤è¤¯°ì¸ý¤ÇËËÄ¥¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Ä¹ÉÍ¤Ï¡Ø¤¦¤ó¡£¡£¡£ÈþÌ£¤Ç¤¹¤Í¡£¡£¡£¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¡¢MC¤ä¥á¥ó¥Ðー¤«¤éÂç¤¤¤Ë¿´ÇÛ¤µ¤ì¤Ê¤¬¤é¡Ö¿Í»²¤Î¥¹¥³ー¥ó¡×¤Ë¤âÄ©Àï¡£¡Ø¤¦¤ó¡£¡£¡£¥Ñ¥ó¤ÎÌ£¤¬¤·¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Ä¤Ä¡¢¸«»ö¤Ë2ÉÊ¤ò´°¿©¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâ¤Ç¶ì¼ê¤ò¹îÉþ¤·¤¿Ä¹ÉÍ¤Ë²ñ¾ì¤«¤éÂç¤¤ÊÇï¼ê¤¬Á÷¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
ÂåÉ½¼Ô¥³¥á¥ó¥È
¸Å±à°æÇ«¡¹
º£Ç¯¤Ç2Ç¯ÌÜ¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢º£Ç¯¤ÏÇò¤¤¿¶Âµ¤Ç¡¢·ë¹½Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¤´¶¤¸¤Ç¿·¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£³Ú¤·¤«¤Ã¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤·¤¿¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
À¥ÀîÍÛºÚÇµ
¿¶ÂµTEENS¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬Âç¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡¢º£²ó¤â¤ß¤ó¤Ê¤È¶á¤¤µ÷Î¥¤Ç²ñ¤¨¤Æ¸µµ¤¤òÂô»³¤â¤é¤¨¤Þ¤·¤¿¡ªº£Ç¯¤â²Ä°¦¤¤¿¶Âµ¤¬Ãå¤ì¤Æ¹¬¤»¤Ç¤·¤¿♡
¡Ú¥¤¥Ù¥ó¥È³µÍ×¡Û
Ì¾¾Î¡§Âè8´ü¡Ö¿¶ÂµTEENS supported by¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¡×¤ªÈäÏªÌÜ¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆü»þ¡§2026Ç¯1·î13Æü¡Ê²Ð¡Ë17:30～²ñ¾ì¡§¸¶½É¥Ù¥ë¥¨¥Ý¥Ã¥¯ÈþÍÆÀìÌç³Ø¹»ÂèÆó¹»¼Ë B1¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ûー¥ëÅÐÃÅ¡§¸Å±à°æÇ«¡¹¡¢À¥ÀîÍÛºÚÇµ¡¢Æ£ÅÄ¤ß¤¢¡¢Ä¹ÉÍ¹Æà¡¢ÌðÌîÅ©¡¢ÀîÅçÍü¡¹²Ö´ë²è¡¦À©ºî¡¦¥×¥í¥Ç¥åー¥¹¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥±¥Æ¥ë¼çºÅ¡§³ô¼°²ñ¼Ò¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø
Âè8´ü ¿¶ÂµTEENS supported by¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¤Ïº£¸å¡¢¥¸¥ç¥¤¥Õ¥ë·ÃÍø¸ø¼°YouTube¡¢TikTok¡¢Instagram¡¢X¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿¶Âµ¤Î¥È¥ì¥ó¥É¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¡¢ÉñÂæÎ¢¤ÎÍÍ»Ò¤Ê¤É¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¤Ê¤ª¡¢ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎÎ¢Â¦¤ÏÍè·îYouTube¤Ë¤Æ¸ø³«Í½Äê¤Ç¤¹¡£https://www.youtube.com/@Joyfulelihttps://www.tiktok.com/@joyfulelihttps://www.instagram.com/joyful_eli
