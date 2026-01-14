¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¡¢Åìµþ¤¬ÃË½÷¥¨¥êー¥È¤ò´Þ¤à¥°¥íー¥Ð¥ë ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë ¥µー¥¥Ã¥È¤Î³«ºÅÅÔ»Ô¤Ë
ÆüËÜÂåÉ½¤Î¥¹¥¿ー¤Ç¤¢¤ë»³ËÜËã°á¤¬¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Ë²ÃÆþ¤·¡¢¥êー¥°¤Ï¥¢¥¸¥¢¤Ë¿Ê½Ð
Åìµþ--(BUSINESS WIRE)-- ¡Ê¥Ó¥¸¥Í¥¹¥ï¥¤¥ä¡Ë -- ¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Ï¡¢2026/2027Ç¯¥·ー¥º¥ó¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë³«ºÅÅÔ»Ô¤¬Åìµþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¥¹¥Ýー¥Ä¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ï¡¢2027Ç¯4·î¤Ë¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥Ê¤ÇÃË½÷¤Î¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È¤ò³«ºÅ¤·¡¢¥¢¥¸¥¢¤ÇºÇ¤â³èµ¤¤Î¤¢¤ë¥¹¥Ýー¥Ä»Ô¾ì¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ëÅìµþ¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¤¿¤Á¤ò¾·¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈBÆüËÜÂåÉ½¤Î»°°æ·Ã²ð¤Ï¡¢¡ÖÆüËÜ¤Î¥Ñー¥È¥Êー¤È¶¦¤Ë¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤òÅìµþ¤Ç³«ºÅ¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£Åìµþ¤Ï¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÊ¸²½¡¢¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¡¢¤½¤·¤Æ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤¬¸òº¹¤¹¤ë¾ì½ê¤Ç¤¢¤ê¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤ò¿¼¤¯Íý²ò¤·¡¢¤³¤Î¥¹¥Ýー¥Ä¤ò°¦¤¹¤ë¥Õ¥¡¥óÁØ¤òÍÊ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ø¤ÎÅê»ñ¤Ë¤è¤Ã¤Æ²¿¤¬²ÄÇ½¤Ë¤Ê¤ë¤«¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥Ê¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾ÝÄ§Åª¤ÊÉñÂæ¤È¤Ê¤ê¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
È¯É½¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢°µÅÝÅª¤Ê¥Ñ¥Õ¥©ー¥Þ¥ó¥¹¤ò¸Ø¤ëÆüËÜ¿Í¥Ý¥¤¥ó¥È¥¬ー¥É¤Î»³ËÜËã°áÁª¼ê¤¬¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤ÈÁª¼ê·ó¥¨¥¯¥¤¥Æ¥£¥Ñー¥È¥Êー¤È¤·¤Æ·ÀÌó¤òÄù·ë¤·¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»³ËÜÁª¼ê¤ÏÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤ÊÁª¼ê¤Î1¿Í¤Ç¤¢¤ê¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥·ー¥ó¤ÎµÞÀ®Ä¹¤ò»Ù¤¨¤ë½ÅÍ×¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
»³ËÜÁª¼ê¤Ï¡¢¡Ö¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ¸÷±É¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¿¼¤¯´¶¼Õ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ÎÀ¤³¦Åª¤ÊÉñÂæ¤Ç¡¢ÆüËÜ¿Í¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¹¥Ôー¥É¤È¾ðÇ®¤Ç¡ØÆüËÜ¤Î¥À¥¤¥Ê¥ß¥º¥à¡Ù¤òÀ¤³¦¤Ë¼¨¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¸Ø¤ê¤ò¶»¤Ë¡¢À¤³¦¤Î¥È¥Ã¥×Áª¼ê¤¿¤Á¤òÆüËÜ¤Ë·Þ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤¤¤Þ¤¹¡£ÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÏËº¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤Ê·°Ïµ¤¤òºî¤ê½Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤¹¡£²ÈÂ²¤ä¥Õ¥¡¥ó¤ÎÁ°¤Ç¡¢ºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤ÈÂÐÀï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤¬¡¢»ä¤Ë¤È¤Ã¤ÆºÇÂç¤Î¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤¬À¤³¦¤ËÄ©Àï¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¾ÚÌÀ¤·¡¢¼¡À¤Âå¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ë¤â¤³¤ÎÉñÂæ¤ËÎ©¤Æ¤ë¤È¿®¤¸¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¤è¤¦¡¢»É·ã¤òÄó¶¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Åìµþ¤Ï¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë ¥µー¥¥Ã¥È ¥·ー¥º¥ó·Á¼°¤Î7¤Ä¤Î³«ºÅÃÏ¤Î¤¦¤Á¤Î1¤Ä¤Ç¤¢¤ê¡¢³ÆÅÔ»Ô¤Ç10Æü´Ö¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÃÏ¸µ¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤¬·èÄê¤·¡¢¥·ー¥º¥ó¤Ë¤ï¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥× ¥ìー¥¹¤Ø¤È¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
WNBA¥ªー¥ë¥¹¥¿ー¤Ë4²óÁª½Ð¤µ¤ì¡¢¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÀÕÇ¤¼Ô¤òÌ³¤á¤ë¥¢¥é¥Ê¡¦¥Ó¥¢ー¥É»á¤Ï¡¢¡Ö»³ËÜËã°áÁª¼ê¤ÏÀ¤³¦¥¯¥é¥¹¤ÎºÍÇ½¤ò»ý¤Á¡¢¿¿¤Î¥íー¥ë¥â¥Ç¥ë¤È¸À¤¨¤Þ¤¹¡£Èà½÷¤Î¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î·Ò¤¬¤êÊý¤Ï»É·ãÅª¤Ç¡¢Èà½÷¤È¤È¤â¤ËÀ¤³¦ºÇ¹â¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÆüËÜ¤Ë¤â¤¿¤é¤¹¤³¤È¤ÏÈó¾ï¤Ë°ÕµÁ¿¼¤¤¤³¤È¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÊ¸²½¤òÆÃÊÌ¤Ê¤â¤Î¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ëÁÏÂ¤À¡¢µ¬Î§¡¢¤½¤·¤Æ¶²¤ì¤òÃÎ¤é¤Ê¤¤Àº¿À¤òÄ¾ÀÜÂÎ¸³¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ï¡¢¥¢¥¹¥êー¥È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤È¥ªー¥Êー¥·¥Ã¥×¡¢À¤³¦Åª¤Ê¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È ¥µー¥¥Ã¥È¡¢¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤è¤ë»ëÄ°¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ë¥½ー¥·¥ã¥ë ¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÇÛ¿®¤òÃæ¿´¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
»°°æ¤Ï¡¢¡ÖÅìµþ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Î½ÅÍ×¤ÊµòÅÀ¤Î1¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£À¤³¦Ãæ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ËÆüËÜ¤Î¥²ー¥à¤ò¤ªÆÏ¤±¤Ç¤¤ë¤³¤È¤òÂçÊÑ´ò¤·¤¯»×¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢º£¸å¤âÆüËÜ¤Ç¤Î¥²ー¥à¤ÎÈ¯Å¸¡¢¸½ÃÏ¥Ñー¥È¥Êー¤È¤ÎÏ¢·È¡¢¤½¤·¤ÆÆüËÜ¤Î¥Õ¥¡¥ó¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¡¢¤½¤·¤Æ¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤È¤ÎÄ¹´üÅª¤Ê´Ø·¸¹½ÃÛ¤ËÅê»ñ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥È¥è¥¿¥¢¥êー¥Ê¤Ç¤ÎÅìµþÂç²ñ¤ÎÆüÄø¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢º£¸å¿ô¤«·î°ÊÆâ¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Ï¡¢Áª¼ê¤È¥Õ¥¡¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë¹½ÃÛ¤µ¤ì¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥¹¥Ýー¥Ä¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Ï¡¢¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ë¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢À¤³¦¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥¹¤ÎÃË½÷Áª¼ê¤¬¥¢¥¸¥¢¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¡¢ÆîËÌ¥¢¥á¥ê¥«ÂçÎ¦¤Î¼çÍ×ÅÔ»Ô¤Ç¶¥¤¤¹ç¤¦¡¢¥Ï¥¤¥¹¥Æー¥¯¥¹¤Ê¹ñºÝ¥Èー¥Ê¥á¥ó¥È ¥µー¥¥Ã¥È¤ò¹½ÃÛ¤·¤Þ¤¹¡£¥¹¥È¥êー¥ß¥ó¥°¡¢¥½ー¥·¥ã¥ë¡¢¥â¥Ð¥¤¥ë¥Õ¥¡ー¥¹¥È¤ÎÀ¤³¦¤òÁÛÄê¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¥×¥í¥¸¥§¥¯¥ÈB¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¤Î¥¨¥êー¥È¶¥µ»¤È±ü¿¼¤¤¥¹¥Èー¥êー¥Æ¥ê¥ó¥°¤òÍ»¹ç¤µ¤»¡¢À¤³¦Ãæ¤Î»ëÄ°¼Ô¤Ë¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜµ¼ÔÈ¯É½Ê¸¤Î¸ø¼°¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤Ç¤¹¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤Ï¡¢ÆÉ¼Ô¤ÎÊØµ¹¤ò¿Þ¤ëÌÜÅª¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤ò»ý¤Á¤Þ¤»¤ó¡£ËÝÌõ¸À¸ìÈÇ¤ò»ñÎÁ¤È¤·¤Æ¤´ÍøÍÑ¤Ë¤Ê¤ëºÝ¤Ë¤Ï¡¢Ë¡Åª¸úÎÏ¤òÍ¤¹¤ëÍ£°ì¤Î¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¸À¸ìÈÇ¤È¾È¤é¤·¹ç¤ï¤»¤ÆÄº¤¯¤è¤¦¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
businesswire.com¤Ç¥½ー¥¹¥Ðー¥¸¥ç¥ó¤ò¸«¤ë¡§https://www.businesswire.com/news/home/20260113267916/ja/
Contacts
Press Contacts
Ken Wada kwada@projectb.co
Johanna Hoopes johanna@trailrunnerint.com
Source: Project B