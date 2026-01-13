¤¹¤Ç¤Ë2.6Ëü¿Í°Ê¾å¤¬Ç®¶¸!!¡¡¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ßUNDEAD ¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù Âç¹¥É¾¤Ë¤Ä¤Åìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹¤Ç¤Î³®Àû³«ºÅ¤¬·èÄê¡ª
Á´À¤³¦¤ÇÎß·×1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ò´ë²èÀ©ºî¤¹¤ë³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¡§²ÃÆ£Î´À¸¡Ë¤Ï¡¢¡ØENSEMBLE SQUARE¡Ê¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¥¹¥¯¥¨¥¢¡Ë¡Ù¤Ë½êÂ°¤Î¿Íµ¤¥¢¥¤¥É¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡ØUNDEAD¡Ù¤ÈÀ©ºî¤·¤¿¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¡Ê¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡Ë¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤ÎÂç¹¥É¾¤ò¼õ¤±¡¢¿·½É Åìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹¤Ç¤Î³«ºÅ¤òÈ¯É½¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡ú¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡§https://realdgame.jp/s/undead/
Ææ²ò¤¤òÄÌ¤·¤Æ¡¢»²²Ã¼Ô¤¬¤Þ¤ë¤Ç¡ÈÊª¸ì¤ÎÅÐ¾ì¿ÍÊª¡É¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤Î¤è¤¦¤ÊÂÎ¸³¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Ï¡¢¤½¤ó¤Ê¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤È¡ØUNDEAD¡Ù¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤Ä¤Þ¤Ã¤¿ºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ËÜ¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤Ï¡¢ES¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤Ç¹¥É¾¤òÇî¤·¤¿¡ØUNDEAD¡ÙÀ©ºî¤Î¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤ò¡¢Á´¹ñ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤Î³§ÍÍ¤Ë¤ªÆÏ¤±¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¥Ä¥¢ー²½¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£»²²Ã¼Ô¤Î³§ÍÍ¤Ï¡¢¤ªÊõ¤òÄÉ¤¤µá¤á¤ë¡ØUNDEAD¡Ù³¤Â±ÃÄ¤Î°ì°÷¤È¤Ê¤ê¡¢¥á¥ó¥Ðー¤¿¤Á¤È¶¨ÎÏ¤·¤Ê¤¬¤éÆæ¤ò²ò¤¡¢ÅÁÀâ¤ÎÈëÊõ¤ò¼ê¤ËÆþ¤ì¤ëËÁ¸±¤Ë½Ð¤Þ¤¹¡£¸¶½É¤«¤é¥¹¥¿ー¥È¤·¤¿¥Ä¥¢ー¤â¡¢Âçºå¡¢Ê¡²¬¡¢¤½¤·¤Æ²¬»³¤ò¤á¤°¤ê¡¢¤¹¤Ç¤ËÎß·×2.6Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡£SNS¤Ê¤É¤Ç¤â¡ÖÆæ²ò¤¤âÂÎ¸³¤â¥¹¥Èー¥êー¤â¤¹¤Ù¤Æ¤¬¤¤¤¤!!¡×¡Ö¡ØUNDEAD¡Ù¤Î¤³¤È¤¬¤â¤Ã¤È¹¥¤¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ª¡×¡ÖËÜÅö¤Ë¹Ô¤Ã¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¨¤ë¥Ü¥ê¥åー¥à¡×¡Ö²¿ÅÙ¤â¥ê¥Ôー¥È»²²Ã¤·¤¿¡ª¡×¤Ê¤É¡¢Àä»¿¤ÎÀ¼¤¬Áê¼¡¤®¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¹¥É¾¤ò¤¦¤±¡¢Åìµþ³®Àû¸ø±é¤È¤Ê¤ë¿·½É¡ÖÅìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹¡×¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ¤¬·èÄê¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£2·î27Æü(¶â)¤«¤é³«ºÅ¤µ¤ì¤ëÅìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹¤Ç¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï¡¢1·î17Æü(ÅÚ)Àµ¸á¤è¤ê°ìÈÌÈÎÇä¤ò³«»Ï¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢²ñ¾ì¤È¤Ê¤ëÅìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹¤Ç¤Ï¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È³«ºÅ´ü´ÖÃæ¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤âÈÎÇä¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¤Ê¤¤Êý¤â¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È»²²Ã¤ÎµÇ°¤È¤·¤Æ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¥°¥Ã¥º¤À¤±¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦Êý¤â¡¢¤³¤Îµ¡²ñ¤Ë¤¼¤ÒÅìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹¤Ë¤ªÎ©¤Á´ó¤ê¤¯¤À¤µ¤¤¡£³ÆÃÏ¤ÇÇ®¶¸¤ò´¬¤µ¯¤³¤·¤Æ¤¤¤ë¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ßUNDEAD¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Ë¡¢°ú¤Â³¤¤´ÃíÌÜ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ßUNDEAD¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù Åìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹³µÍ×
◼︎¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥Èhttps://realdgame.jp/s/undead/◼︎¥¹¥Èー¥êー300Ç¯¤Ë°ìÅÙ¡¢¿··î¤ÎÌë¤Ë¤À¤±¸½¤ì¤ë¸¸¤Î³¤°è¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¡£ÅÁÀâ¤Ç¤·¤«Ê¹¤¯¤³¤È¤Î¤Ê¤¤¤è¤¦¤ÊÌ¤ÃÎ¤ÎÀ¸Êª¤¬À³Â©¡Ê¤»¤¤¤½¤¯¡Ë¤·¡¢¼ö¤ï¤ì¤·Í©ÎîÁ¥¤¬Éº¤¦¤³¤Î³¤°è¤Ë¤Ï¡ÖÅÁÀâ¤ÎÈëÊõ¡×¤¬Ì²¤ë¡£¤¢¤Ê¤¿¤¬½êÂ°¤¹¤ë¡ØUNDEAD¡Ù³¤Â±ÃÄ¤Ï¡¢ÈëÊõ¤òµá¤á¤Æ¼«¤é¤Î´ú¤ò·Ç¤²¥¢¥ó¥Ç¥Ã¥É¥é¥¤¥ó¤òÌÜ»Ø¤¹¡£ÈëÊõ¤ò½ä¤ë´÷¤Þ¤ï¤·¤±åÇ°¤È¡¢±¢ËÅ¤ÎÂ¸ºß¤òÃÎ¤é¤º¤Ë¡Ä¡Ä¡£◼︎¥×¥ì¥¤·Á¼°½êÍ×»þ´ÖÌó120Ê¬¡¿1¥Áー¥àºÇÂç4¿Í¡¿²°Æâ¥¤¥Ù¥ó¥È◼︎³«ºÅ²ñ¾ì¡¢ÆüÄø¡ÚÅìµþ¡ÛÅìµþ¥ß¥¹¥Æ¥êー¥µー¥«¥¹ ¥Ò¥ß¥Ä¥¥Á¥é¥Ü¾®¥Ûー¥ë¡§2026Ç¯2·î27Æü(¶â)～4·î5Æü(Æü)¢¨ËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ¤Ç¤â³«ºÅ¡£¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£◼︎¥Á¥±¥Ã¥ÈÈÎÇä¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¢§¾¯Ç¯ÃµÄåSCRAPÃÄ¡ÊFC¡ËÀè¹ÔÈÎÇä2026Ç¯1·î14Æü(¿å)Àµ¸á12:00～1·î16Æü(¶â)23:59¢§°ìÈÌÈÎÇä2026Ç¯1·î17Æü(ÅÚ)Àµ¸á12:00～¡¦¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¡ÊÊ¿Æü¡Ë¡ÒÁ°Çä¡Ó°ìÈÌ¡§4,200±ß¥°¥ëー¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿Í～4¿Í¡Ë¡§1¿Í¤¢¤¿¤ê3,900±ß¡Ê¹ç·×15,600±ß¡ËÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡§¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â+3,000±ß¡¿1¿Í¡ÒÅöÆü¡Ó°ìÈÌ¡§4,500±ß¥°¥ëー¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡Ê1¿Í～4¿Í¡Ë¡§1¿Í¤¢¤¿¤ê4,200±ß¡Ê¹ç·×16,800±ß¡Ë¢¨¤½¤ÎÂ¾¥Á¥±¥Ã¥ÈÎÁ¶â¤Î¾ÜºÙ¤ÏÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£¢¨ËÌ³¤Æ»¡¢µÜ¾ë¡¢°¦ÃÎ²ñ¾ìÊ¬¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï°ìÈÌÈÎÇäÃæ¡£
¡¦¡ÖÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ï
ÆÃÅµÉÕ¤¥Á¥±¥Ã¥È¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¡Ö¡ØUNDEAD¡ÙPIRATES SET¡×¤¬ÉÕÂ°¤¹¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
¡¦¡Ö¥°¥ëー¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ï
¡Ö¥°¥ëー¥×¥Á¥±¥Ã¥È¡×¤È¤Ï¡¢1～4¿Í¤Î¤ª¹¥¤¤Ê¿Í¿ô¤Ç¥Æー¥Ö¥ë¤òÂßÀÚ¤Ã¤Æ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢4¿Í¤Ç¤´ÍøÍÑ¤¤¤¿¤À¤¯¤È1¿Í¤¢¤¿¤ê¤ÎÎÁ¶â¤¬ÄÌ¾ï¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¤â¤ªÆÀ¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤ÈÉ¬¤ºÆ±¤¸¥Áー¥à¤Ç»²²Ã¤·¤¿¤¤¾ì¹ç¤Ï¤³¤Á¤é¤ò¤´¹ØÆþ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤½¤ÎÂ¾¥Á¥±¥Ã¥È¤Ç¤´»²²Ã¤Î¾ì¹ç¡¢¤ªÏ¢¤ìÍÍ¤ÈÊÌ¤ì¤Æ¤´°ÆÆâ¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦»²²ÃÆÃÅµ
ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ë»²²Ã¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢»²²ÃÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¤Î¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¥Á¥±¥Ã¥ÈÉ÷¥«ー¥É¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¢£¼çºÅSCRAP¡¿ES¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¼Â¹Ô°Ñ°÷²ñ¢£´ë²èÀ©ºîSCRAP¡¿UNDEAD©ENSEMBLE SQUARE©SCRAP
¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ßUNDEAD¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º
◼︎¥¤¥Ù¥ó¥È¥Ñ¥ó¥Õ¥ì¥Ã¥È¡¡1,800±ß¡¡»ÅÍÍ¡§Á´1¼ï¡¿B5¡¢20¥Úー¥¸◼︎¥Èー¥È¥Ð¥Ã¥°¡¡3,700±ß¡¡»ÅÍÍ¡§Á´1¼ï¡¿¥Ð¥Ã¥°¡§H410¡ßW370¡ßD120mm¡ÊÆâ¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥µ¥¤¥É¥Ý¥±¥Ã¥È¡¢¥Ð¥Ã¥¯¥Ý¥±¥Ã¥ÈÉÕ¤¡Ë¡¢¥¢¥¯¥ê¥ë¥Á¥ãー¥à¡§ÌóH30¡ßW10mm°ÊÆâ◼︎Ã¦½ÐÀ®¸ù¡¿¼ºÇÔ¥¹¥Æ¥Ã¥«ー¥»¥Ã¥È¡¡³Æ500±ß¡¡»ÅÍÍ¡§Á´2¼ï¡¿2Ëç¥»¥Ã¥È¡¿±ß·Á¡§¦Õ55mm¡¢»Í³Ñ¡§H50mm¡ßW50mm◼︎ÆæÉÕ¤¥¯¥ê¥¢¥Õ¥¡¥¤¥ë¡¡³Æ1,000±ß¡¡»ÅÍÍ¡§Á´4¼ï¡¿A4¡¢ÆæÍÑ»æÉÕ¤◼︎¥¯¥ê¥¢¥Ý¥¹¥¿ー¡¡1,200±ß¡¡»ÅÍÍ¡§Á´1¼ï¡¿A3¡Ú¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à²ñ¾ì¸ÂÄê¹ØÆþÆÃÅµ¡Û¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à²ñ¾ì¸ÂÄê¤Ç¡¢¡ØÈëÊõÌ²¤ëÉÔ»à¼Ô¤Î¹ÒÏ©¤«¤é¤ÎÃ¦½Ð¡Ù¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥°¥Ã¥º¤ª¤è¤Ó¡ÈWith ThanX¡É¥°¥Ã¥º¡¢Only Collections¤ò¹ØÆþ¤µ¤ì¤¿Êý¤Ë¡¢2,000±ß¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¤´¤È¤Ë¡Ö¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¥¯¥ê¥¢¥«ー¥É¡×¡ÊÁ´5¼ï¡Ë¤ò1Ëç¥é¥ó¥À¥à¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¢¨²Á³Ê¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÀÇ¹þ¤Ç¤¹¡£¥°¥Ã¥º¾ÜºÙ¤ª¤è¤Ó¡¢¹ØÆþ»þ¤ÎÃí°Õ»ö¹à¤Ï°Ê²¼¤Î¥Úー¥¸¤ò¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£https://realdgame.jp/s/undead/goods.html
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡Ó¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¤È¤Ï
2004Ç¯¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö¥¯¥ê¥à¥¾¥ó¥ëー¥à¡×¤È¤¤¤¦¥Í¥Ã¥È¤ÎÌµÎÁ¥²ー¥à¤òÈ¯Ã¼¤Ë¡¢ÇúÈ¯Åª¤ËÀ¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤¿¡ÖÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¤½¤Î¥Õ¥©ー¥Þ¥Ã¥È¤ò¤½¤Î¤Þ¤Þ¤Ë¸½¼ÂÀ¤³¦¤Ë°Ü¤·ÂØ¤¨¤¿ÂçÃÀ¤ÊÍ·¤Ó¤¬¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¡£¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î1¼¼¤äÇÑ¹»¡¢ÇÑÉÂ±¡¡¢¤½¤·¤ÆÅìµþ¥Éー¥à¤äÏ»ËÜÌÚ¥Ò¥ë¥º¤Ê¤É¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¾ì½ê¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£07Ç¯¤Ë½é³«ºÅ¤·¤Æ°Ê¹ß¡¢¸½ºß¤Þ¤Ç¤Ç1,500Ëü¿Í°Ê¾å¤òÆ°°÷¡£ÆüËÜ¤Î¤ß¤Ê¤é¤º¾å³¤¡¢ÂæÏÑ¡¢¥·¥ó¥¬¥Ýー¥ë¤ä¥µ¥ó¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¥³¤Ê¤ÉÁ´À¤³¦¤Ç»²²Ã¼Ô¤ò¶½Ê³¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ß¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤º¤¢¤é¤æ¤ëÀ¤Âå¤ò¼è¤ê¹þ¤à¡¢º£ÂçÃíÌÜ¤ÎÂÎ¸³·¿¥¨¥ó¥¿ー¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È¤Ç¤¹¡£¢¨¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¤Ï³ô¼°²ñ¼ÒSCRAP¤ÎÅÐÏ¿¾¦É¸¤Ç¤¹¡£¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§http://realdgame.jp/¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡ÃSCRAP¡×¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://www.instagram.com/scrap_official_insta/¡ù¡Ö¥ê¥¢¥ëÃ¦½Ð¥²ー¥à¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/realdgame
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡Ó¡ØUNDEAD¡Ù¤È¤Ï
·ÝÇ½»öÌ³½ê¡ÖRhythm Link¡×¤Ë½êÂ°¤¹¤ë¥ï¥¤¥ë¥É¥æ¥Ë¥Ã¥È¡£¥Õ¥¡¥ó¥µー¥Ó¥¹¤Ï³Æ¡¹¤Ç¿¶¤ëÉñ¤¦¼«Í³¤Êµ¤¼Á¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤â¤Î¤Î¡¢½ÀÆðÀ¤¬¹â¤¯¥á¥Ç¥£¥¢¤ÎÏª½Ð¤Ç¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¤Î»Ê²ñ¤ä¡¢¥é¥¸¥ª¤Î¥Ñー¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¡¢CM¤ä¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¥â¥Ç¥ë¤Ê¤É¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤È¥¥ã¥é¥¯¥¿ー¤ò³è¤«¤·¤¿»Å»ö¤¬Ãæ¿´Åª¡£¥Æー¥Þ¥«¥éー¤Ï»ç¡£
¡ÒÊäÂ¾ðÊó¡ÓES¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¤È¤Ï
ES¥¢¥¤¥É¥ë¤¬¥Õ¥¡¥ó¤ØÂ£¤ëÆÃÊÌ¤Ê´¶¼Õ´ë²è¡ª ³Æ¥æ¥Ë¥Ã¥È¤¬ÆÈ¼«¤Î·Á¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Ø´¶¼Õ¤ò¤ªÆÏ¤±¤·¤Þ¤¹¢öºÇ¿·¾ðÊó¤Ï¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤äÆÃÀß¥µ¥¤¥È¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡ù¡ÖES¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡×¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥µ¥¤¥È¡§https://ensemble-stars.jp/fan_thanx_festival/¡ù¡ÖES¥Õ¥¡¥ó´¶¼Õº×¡×¸ø¼°X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡§https://x.com/es_fan_thanx