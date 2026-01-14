Rokid¡¢¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤Ó²¤½£Á´°è¤Ç¤ÎÅ¸³«¤òÄÌ¤¸¤Æ¥°¥íー¥Ð¥ë¾®Çä³ÈÂç¤ò²ÃÂ®
ÊÆ¥Ë¥åー¥èー¥¯¡¢2026Ç¯1·î14Æü /PRNewswire/ -- ¥Ò¥åー¥Þ¥ó¡¦¥³¥ó¥Ô¥åー¥¿¡¦¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ª¤è¤Ó AI ÅëºÜ¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹Ê¬Ìî¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢¤Ç¤¢¤ë Rokid ¤Ï¡¢¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¾®Çä¥Á¥ã¥Í¥ë¤Î¥°¥íー¥Ð¥ëÅ¸³«¤ò²ÃÂ®¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Rokid Glasses ¤ª¤è¤Ó Rokid AI Glasses Style ¤ò¡¢¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤Ó²¤½£³ÆÃÏ¤Î¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°µòÅÀ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢À¤³¦Ãæ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤è¤ê¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Î³ÈÂç¤Ï¡¢Rokid ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÀ¤³¦Åª¤ËÂç¤¤ÊÀª¤¤¤ò¼¨¤·¤¿°ìÇ¯¤ª¤è¤Ó CES 2026 ¤ÎÀ®¸ùÎ¢¤ÎÊÄËë¤ò¼õ¤±¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤½¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤Ï¡¢²áµîºÇ¹â¤òµÏ¿¤·¤¿¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¤Î¼ÂÀÓ¡¢¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎºÎÍÑ³ÈÂç¡¢¤½¤·¤Æ Æü¾ïÍøÍÑ¤ËÅ¬¤·¤¿¼ÂÍÑÅª¤Ê AI ¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤ËÂÐ¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Î´Ø¿´¤Î¹â¤Þ¤ê¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¾®ÇäÅ¸³«¤Î³ÈÂç
¾®Çä¥Á¥ã¥Í¥ëÀïÎ¬¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢Rokid ¤Ï°Ê²¼¤Î¼çÍ×¾¦¶ÈµòÅÀ¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤ò²Ì¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦±Ñ¹ñ¡Ê11·î¡Ë: 2025Ç¯11·î¡¢Rokid ¤Ï±Ñ¹ñ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¹âµéÉ´²ßÅ¹¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ëSelfridges¤Ë¿Ê½Ð¤·¡¢²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë¾®ÇäÅ¸³«¤Î³ÈÂç¤ª¤è¤Ó¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Á¥ã¥Í¥ë¤Ç¤Î¥Ý¥¸¥·¥ç¥Ë¥ó¥°¤Ë¤ª¤¤¤Æ½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò·Þ¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ê12·î¡Ë: Rokid ¤Ï¡¢¥¢¥¸¥¢ºÇÂçµé¤Î¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ë¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¢¤ë SMX Mall of Asia¡ÊMOA¡Ë¤Ë¡¢¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×·¿¤Î¥¢¥¤¥é¥ó¥É¥¹¥È¥¢¤òÀµ¼°¤Ë¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ±Å¹ÊÞ¤Ï 2025Ç¯12·î21Æü¤Ë±Ä¶È¤ò³«»Ï¤·¡¢ÅìÆî¥¢¥¸¥¢¤Ë¤ª¤±¤ë Rokid ¤Î¼çÍ×¤Ê¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¾®ÇäµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦ÂæÏÑ¡¢Ãæ¹ñ¡Ê12·î¡Ë¡§Rokid ¤Ï 2025Ç¯12·î¤ËÂæÏÑ»Ô¾ì¤Ø»²Æþ¤·¡¢¥¯¥é¥¦¥É¥Õ¥¡¥ó¥Ç¥£¥ó¥°¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à zeczec ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¼Â»Ü¤·¤¿¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç 6,200ËüÂæÏÑ¥É¥ë¡ÊNT$¡ËÄ¶¤òÄ´Ã£¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï 2025Ç¯¤ÎÁ´¥«¥Æ¥´¥êー¤ÇÂè1°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢¤µ¤é¤Ë Æ±¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à»Ë¾å¥È¥Ã¥×10¤ËÆþ¤ë»ñ¶âÄ´Ã£¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¦¹á¹Á¡¢Ãæ¹ñ¡Ê1·î¡Ë: Rokid ¤Ï¡¢Optical 88¤È¤Î¶¨¶È¤Ë¤è¤ê¡¢SOGO Kai Tak¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°¥âー¥ëÆâ¤Ë¥Ö¥é¥ó¥É¥¤¥áー¥¸¥¹¥È¥¢¤ò¥ªー¥×¥ó¤·¤Þ¤¹¡£Æ±Å¹ÊÞ¤Ï 1·î6Æü¤«¤é1·î20Æü¤Þ¤ÇÃæ±û¥¢¥È¥ê¥¦¥à¤Ë¤ÆÀè¹Ô¥ªー¥×¥ó¤·¡¢¤½¤Î¸å 1·î21Æü¤è¤ê3³¬¤Î¾ïÀß¶è²è¤Ø°ÜÅ¾¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï ¹á¹ÁÍ¿ô¤Î¼çÍ×¾®ÇäµòÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ë¤ª¤±¤ëÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Rokid Ai Glasses Style
Rokid Ai Glasses Style ¤Ï¡¢²÷Å¬À¡¢¥Ñー¥½¥Ê¥é¥¤¥ºÀ¡¢¤½¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤Ê»È¤¤¤ä¤¹¤µ¤ò½Å»ë¤·¤ÆÀß·×¤µ¤ì¤¿¡¢Rokid ¤Î¥³¥ó¥·¥åー¥Þー¸þ¤± AI ¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹À½ÉÊ¥é¥¤¥ó¤Î°ìÉô¤Ç¤¹¡£ËÜÀ½ÉÊ¤Ï¡¢Æü¾ïÍøÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ë Meta Ray-Ban ¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤Î¼ÂÍÑÅª¤ÊÂåÂØÀ½ÉÊ¤È¤·¤Æ°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢·ÚÎÌ (38.5g) ¤Ç¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥óÀ¤ò½Å»ë¤·¤¿¥Õ¥©ー¥à¥Õ¥¡¥¯¥¿ー¤òºÎÍÑ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥ªー¥×¥ó¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à·¿¤Î¥¢¥×¥íー¥Á¤Ë¤è¤ê¡¢¥Ï¥ó¥º¥Õ¥êー¤Ç¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë AI ¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¡¢¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥È¤Ê¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥¹¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦·ÚÎÌÀß·×: ½ÅÎÌ 38.5g ¤Î Style ¤Ï¡¢Æü¾ï»ÈÍÑ¤Ë¤ª¤±¤ëÄ¹»þ´Ö¤Î²÷Å¬À¤òºÇÍ¥Àè¤ËÀß·×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦¥°¥íー¥Ð¥ë AI ¥¢¥¯¥»¥¹¡§Rokid ¤Î¥ªー¥×¥ó¤«¤Ä¥Þ¥ë¥Á LLM ÂÐ±þ¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ÃÏ°è¤òÌä¤ï¤º AI ¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤ª¤è¤Ó¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥àËÝÌõ¤òÍøÍÑ¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¦Êñ³çÅª¤ÊÅÙÉÕ¤¥ì¥ó¥ºÂÐ±þ: Rokid ¤Ï¡¢¤³¤Î¥«¥Æ¥´¥êー¤Ë¤ª¤¤¤ÆºÇ¤âÊñ³çÅª¤ÊÅÙÉÕ¤¥ì¥ó¥º¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Î°ì¤Ä¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Éý¹¤¤»ëÎÏ¥Ëー¥º¤ËÂÐ±þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¦²Á³ÊÌÌ¤Ç¤ÎÍ¥°ÌÀ: Rokid AI Glasses Style ¤Ï 299ÊÆ¥É¥ë¤«¤éÄó¶¡¤µ¤ì¡¢389ÊÆ¥É¥ë¤Î¥Ð¥ó¥É¥ë¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¡¢Æ±Åù¹½À®¤Î Meta Ray-Ban À½ÉÊ¤ÈÈæ¤Ù¤ÆÂçÉý¤ËÄã¤¤²Á³ÊÂÓ¤Ç¤¢¤ê¡¢Æü¾ïÍÑÅÓ¤Ç AI ¥°¥é¥¹¤ò¸¡Æ¤¤¹¤ë¾ÃÈñ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ»²Æþ¾ãÊÉ¤ò²¼¤²¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Rokid AI Glasses Style ¤Ï 2026Ç¯1·î19Æü¤Ë¥³¥ó¥·¥åー¥Þー»Ô¾ì¤ØÀµ¼°ÅêÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤ê¡¢Æ±¼Ò¤Î¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Ç¤¢¤ë AI/AR ¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Rokid ¤ÎÀ½ÉÊ¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò¶¯²½¤¹¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤ª¤è¤Ó¥ª¥Õ¥é¥¤¥ó¤ÎÎ¾¥Á¥ã¥Í¥ë¤òÄÌ¤¸¤Æ AI ¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë¤ò¤è¤ê¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ë¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Æ±¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤·¤Þ¤¹¡£
¥°¥íー¥Ð¥ë¾®Çä¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤Î¹½ÃÛ
¥¢¥¸¥¢¤ª¤è¤Ó²¤½£¤Ë¤ª¤±¤ë¤³¤ì¤é¤Î¾®Çä»Üºö¤Ï¡¢¼ÂÅ¹ÊÞ¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤È¥°¥íー¥Ð¥ë¤Ê¥Ö¥é¥ó¥ÉÇ§ÃÎ¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤È¤¤¤¦ Rokid ¤ÎÊñ³çÅª¤ÊÀïÎ¬¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÍèÅ¹¼Ô¤Ï¡¢¥é¥¤¥Ö¥Ç¥â¥ó¥¹¥È¥ìー¥·¥ç¥ó¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ë¤è¤ë¥¬¥¤¥ÉÉÕ¤ÂÎ¸³¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢AI ¥°¥é¥¹¤ò¼ÂºÝ¤Ë»î¤¹¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤³¤ì¤é¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¤Þ¤¿¡¢¹ñºÝÅª¤ÊÉáµÚ¤Î³ÈÂç¡¢ÃÏ°è¤Ëº¬¤¶¤·¤¿¥µー¥Ó¥¹¤Î¶¯²½¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦Í¿ô¤Î¾®Çä´ë¶È¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¶¯²½¤È¤¤¤¦ Rokid ¤ÎÄ¹´ü¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò»Ù¤¨¤ë¤â¤Î¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¾®Çä´Ä¶¤Ø¤Î¿Ê½Ð¤Ï¡¢AI ¥°¥é¥¹¤òÆü¾ïÀ¸³è¤Î°ìÉô¤Ë¤¹¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¹¥Æ¥Ã¥×¤Ç¤¹¡×¤È¡¢Rokid ¤Î¥°¥íー¥Ð¥ë¡¦¥ª¥Ú¥ìー¥·¥ç¥óÀÕÇ¤¼Ô¤Ç¤¢¤ë Yuanfang Long »á¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö³ÆÃÏ°è¤Î¼çÍ×¤Ê¥·¥ç¥Ã¥Ô¥ó¥°µòÅÀ¤ä´ã¶ÀÈÎÇä¥Ñー¥È¥Êー¤ÈÏ¢·È¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¾ÃÈñ¼Ô¤¬¼Â´Ä¶¤ÎÃæ¤Ç Rokid Glasses ¤òÂÎ¸³¤·¡¢¥¦¥§¥¢¥é¥Ö¥ë AI ¤¬Æü¡¹¤ÎÀ¸³è¤Ë¼«Á³¤ËÍÏ¤±¹þ¤àÍÍ»Ò¤òÍý²ò¤¹¤ëµ¡²ñ¤òÁÏ½Ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡£
Rokid¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Rokid¤Ï2014Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿¡¢³ÈÄ¥¸½¼Â¡ÊAR¡Ë¤È¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡ËÊ¬Ìî¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¤³¦µ¬ÌÏ¤Î¥Ñ¥¤¥ª¥Ë¥¢´ë¶È¤Ç¤¢¤ê¡¢¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¸¥§¥ó¥¹¤òÆü¾ïÀ¸³è¤Ë¥·ー¥à¥ì¥¹¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¡¢¿Í´Ö¤òÃæ¿´¤Ë¤·¤¿¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹³«È¯¤ËÃíÎÏ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¶È³¦¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢ºÇ¤âÁá¤¤ÃÊ³¬¤«¤é³×¿·¤ò¿ä¿Ê¤·¤Æ¤¤¿´ë¶È¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¡¢¥ªー¥×¥ó¤«¤Ä¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊAI¥¢¥¯¥»¥¹¤òÈ÷¤¨¤¿¥¹¥Þー¥È¥°¥é¥¹¤òÀ¤³¦¤Ç½é¤á¤ÆÄó¶¡¤·¤¿´ë¶È¤È¤·¤Æ¹¤¯Ç§ÃÎ¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤äÃÏ°è¤Ë¤È¤é¤ï¤ì¤Ê¤¤¥ê¥¢¥ë¥¿¥¤¥à¤ÎËÝÌõ¤Ê¤é¤Ó¤ËAI¥¤¥ó¥¿¥é¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£
Rokid¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤Î¾ÃÈñ¼Ô¡¢³«È¯¼Ô¡¢´ë¶È¥æー¥¶ー¤Ë¥µー¥Ó¥¹¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2ËüÌ¾¤òÄ¶¤¨¤ëÅÐÏ¿³«È¯¼Ô¡¢5,000¼Ò°Ê¾å¤ÎË¡¿Í¥Ñー¥È¥Êー¤òÍÊ¤¹¤ëÃæ¹ñºÇÂç¤ÎXR³«È¯¼Ô¥³¥ß¥å¥Ë¥Æ¥£¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í¥¤ì¤¿¥¨¥ó¥¸¥Ë¥¢¥ê¥ó¥°¤È¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¹â¤¤É¾²Á¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢CES¥¤¥Î¥Ùー¥·¥ç¥ó¥¢¥ïー¥É¡ÊCES Innovation Award¡Ë¤ò3Ç¯Ï¢Â³¤Ç¼õ¾Þ¤·¤¿Â¾¡¢¥É¥¤¥Ä¤ÎiF¥Ç¥¶¥¤¥ó¥¢¥ïー¥É¡ÊiF Design Award¡Ë¤ò5ÅÙ¼õ¾Þ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢https://global.rokid.com/¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤
