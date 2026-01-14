¡Ú1/28¿·È¯Çä¡Û¤¬¤ó¤Ð¤ë¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¡¢¸ª¹ø¡Ê¥«¥¿¥³¥·¡Ë¥·¥êー¥º
³ô¼°²ñ¼ÒÀ¸³è¤ÎÌÚ¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ½ÂÃ«¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§½Å±Ê Ãé¡Ë¤Ï¡¢¸ª¤È¹ø¤ò¤¤¤¿¤ï¤ë¿·¥»¥ë¥Õ¥±¥¢¥¢¥¤¥Æ¥à2ÅÀ¤ò2026Ç¯1·î28Æü(¿å)¤è¤êÈ¯Çä¤·¤Þ¤¹¡£Å·Á³ÀºÌý¡¦¥¦¥£¥ó¥¿ー¥°¥êー¥ó(Ë§¹áÀ®Ê¬)¤ÎÁÖ¤ä¤«¤Ê¹á¤ê¤¬¤Õ¤ï¤ê¤È¹¤¬¤ê¡¢ÅÉ¤ë¤À¤±¡¦Å½¤ë¤À¤±¤Ç¸ª¤È¹ø¤Ë¥¹ー¥Ã¤È¤³¤³¤Á¤è¤¯¿»Æ©¡£¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤ä²È»ö¡¢±¿Æ°¸å¤Î¡Ö¤â¤¦¤Ò¤È¤¬¤ó¤Ð¤ê¡×¤ò¥µ¥Ýー¥È¤·¤Þ¤¹¡£
¸ª¹ø¥Ðー¥à
¥¹ー¥Ã¤È¤·¤¿ÁÖ²÷´¶¤¬¿´ÃÏ¤è¤¤¡¢¼ê¤ò±ø¤µ¤ºÅÉ¤ê¤ä¤¹¤¤¥¹¥Æ¥£¥Ã¥¯¥¿¥¤¥×¤Î¥Ðー¥à¤Ç¤¹¡£Å·Á³ÀºÌý¤Î¥¦¥£¥ó¥¿ー¥°¥êー¥ó¤ä¡¢¥á¥ó¥Èー¥ë¤Î¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¡£·ÈÂÓ¤·¤ä¤¹¤¤¥µ¥¤¥º´¶¤Ç¡¢¥Ç¥¹¥¯¥ïー¥¯¤Î¹ç´Ö¤ä±¿Æ°¸å¤ÎÈèÏ«¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¡¢¤Û¤Ã¤È¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¤Æµ¤Ê¬Å¾´¹¤·¤¿¤¤¤È¤¤Ë¤â¡£¥¢¥ë¥Ë¥«¥¨¥¥¹¡¢¥»¥ó¥È¥¸¥ç¥ó¥º¥ïー¥È¥¨¥¥¹¡Ê¤¤¤º¤ì¤âÊÝ¼¾À®Ê¬¡Ë¡¢¥¦¥£¥ó¥¿ー¥°¥êー¥óÀºÌý¡ÊÅ·Á³Ë§¹áÀ®Ê¬¡ËÇÛ¹ç¤Ç¡¢¥¢¥í¥Þ¹¥¤¤ä¼«Á³ÇÉ¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ë¤³¤À¤ï¤ëÊý¤Ë¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£¡Î¹ÛÊªÌý¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó(ËÉÉåºÞ)¡¦¹çÀ®¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ]
¸ª¹ø¥·ー¥È
¥·ー¥ÈÁÇºà¤Ë¿åÊ¬¤ò´Þ¤Þ¤Ê¤¤¤¿¤áµ¤²½Ç®¤Î±Æ¶Á¤¬¤Ê¤¯¡¢¿ÈÂÎ¤òÎä¤ä¤·¤Ë¤¯¤¤¥Ü¥Ç¥£ÍÑ¥·ー¥È¡£°ìÆü¤¬¤ó¤Ð¤Ã¤¿¸å¤ä¤Ò¤ÈÂ©¤Ä¤¤¿¤¤¤È¤¤Ë¡¢¸ª¡¦¹ø¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Õ¤¯¤é¤Ï¤®¤äÂ¤ÎÎ¢¤Ê¤É¡¢µ¤¤Ë¤Ê¤ë²Õ½ê¤ËÅ½¤Ã¤Æ¡£Å¬ÅÙ¤ÊÇ´ÃåÎÏ¤Ç¤Ï¤¬¤ì¤Ë¤¯¤¤Àß·×¡£¡ÊÀ¶ÎÃ´¶¤¬Ìµ¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤é¤Ï¤¬¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ë¥¦¥£¥ó¥¿ー¥°¥êー¥ó¤ä¥á¥ó¥Èー¥ë¤Î¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿¹á¤ê¡£¡Î¹ÛÊªÌý¡¦¥Ñ¥é¥Ù¥ó(ËÉÉåºÞ)¡¦¹çÀ®Ãå¿§ÎÁ¡¦¹çÀ®¹áÎÁÉÔ»ÈÍÑ]
¡ÔÇÛ¹ç¥Ïー¥Ö¾Ò²ð¡Õ
1. ¥¦¥£¥ó¥¿ー¥°¥êー¥ó¤È¤Ï
¥¦¥£¥ó¥¿ー¥°¥êー¥ó (wintergreen/ ÏÂÌ¾¡§¥Ò¥á¥³¥¦¥¸) ¤Ï¡¢ËÌÊÆ¤ò¸¶»º¤È¤¹¤ë¥Ä¥Ä¥¸²Ê¤Î¾ïÎÐÄãÌÚ¡£ÍÕ¤«¤éÃê½Ð¤µ¤ì¤ëÀºÌý¤Ë¤Ï¼çÀ®Ê¬¤È¤·¤Æ¥µ¥ê¥Á¥ë»À¥á¥Á¥ë¤¬´Þ¤Þ¤ì¡¢¶¯¤¤À¶ÎÃ´¶¤¬ÆÃÄ§¡£
2.¥¢¥ë¥Ë¥«¤È¤Ï
¥¢¥ë¥Ë¥« (arnica) ¤Ï¡¢¥èー¥í¥Ã¥Ñ¤Î¹â»³¤Ë¼«À¸¤¹¤ë¥¥¯²Ê¤Î¿¢Êª¡£¸Å¤¯¤«¤é¥á¥Ç¥£¥«¥ë¥Ïー¥Ö¤È¤·¤Æ¿Æ¤·¤Þ¤ì¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÂ¾¡¢ËèÆü¤¬¤ó¤Ð¤ë¸ª¤È¹ø¤Î¤¿¤á¤Î¡ØÌôÍÑÆþÍáºÞ¡Ù¤ä¡¢¤è¤ê¹ÈÏ°Ï¤Î¥È¥êー¥È¥á¥ó¥È¤Ë»È¤¨¤ë¡Ø¥Ü¥Ç¥£¥Ðー¥à¡¡¥¦¥£¥ó¥¿ー¥°¥êー¥ó¡õ¥¢¥ë¥Ë¥«¡Ù¤Ê¤É¡¢»ÈÍÑ¥·ー¥ó¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò¼è¤êÂ·¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£https://onlineshop.treeoflife.co.jp/pages/katakoshi?utm_source=release&utm_medium=referral&utm_campaign=atpress_katakoshi