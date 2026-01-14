¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
À¤³¦½é⁉¼Ì¿¿±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò£²Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈ¯Çä¡ª
¡¡³ô¼°²ñ¼Ò¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔÀéÂåÅÄ¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¡§¾®¾¾²íÈþ¡Ë¤Ï¡¢¤¤¤Á¤´¤ÎÆü¤ÎÁ°Æü¤È¤Ê¤ë2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¤è¤ê¡¢¡Ö¤¤¤Á¤´¥Ç¥¶¡¼¥È¡×¤ò¥Ç¥Ë¡¼¥ºÁ´Å¹¤Ë¤ÆÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ëº£Ç¯¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤µ¤È¼Ì¿¿±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤ò¤Û¤ÜÈ¾Ê¬¤Ë¤·¤Æ¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤êÅ¹¡¦ÃÓÂÞÌÀ¼£ÄÌ¤êÅ¹¤Î£²Å¹ÊÞ¸ÂÄê¤ÇÈÎÇä¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¤¬¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤È¥°¥é¥¹¤â¤¤¤Á¤´¤â½Ä¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦½é!?¤Î¡Ö±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù»Ä¤·¤òËÉ¤°¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¡¼¥º ¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.dennys.jp/menu/half-parfait
¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§
¾Ò²ð¥à¡¼¥Ó¡¼¡§
https://youtu.be/ZTUBTP6oOj0
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢52Ç¯ÌÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
¡¡¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ï52Ç¯Á°¤ÎÁÏ¶È»þ¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ä¥Ê¥¿¡¦¥Ç¡¦¥³¥³¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¹Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤äÅí¤Ê¤É½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤ËÇº¤à¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤È»îºî¤ò½Å¤Í¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ì¤Ð²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢²£¤«¤é¸«¤ì¤Ð¿©¤Ù¤¤ê¤ä¤¹¤¤¿·È¯ÁÛ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÌÌ
²£
54%¤Î¿Í¤¬¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃíÊ¸¡¢
3¿Í1¿Í¤¬¿©¤Ù¤¤ì¤º»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú
¡¡¶áº¢¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¢¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Î£±¤Ä¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃíÊ¸¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Ï54¡ó¡£¤µ¤é¤ËÌó3¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£SNS¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ä±Ç¤¨¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ÎÌäÂê¤Î°ìÃ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¦´Ä¶¾Ê ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¿ä·×
Ä´ºº³µÍ×¡§2025Ç¯11·î¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢ÃË½÷18¡Á34ºÐ¡¢35ºÐ¡Á54ºÐ¡¢55¡Á69ºÐ¤Î³Æ100s¤ËÄ´ºº
±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤¹¥°¥é¥¹¡ª¡©
¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥°¥é¥¹¡×¤ò¥Ç¥Ë¡¼¥º¤¬ÆÈ¼«³«È¯
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¡Ö±Ç¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÀµÌÌ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï²£¤«¤é¸«¤ë¤È·Á¤âÎÌ¤âÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥§¥°¥é¥¹¡×¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¬¥é¥¹¹©¾ì¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÃ¼ì¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤ä»ö¶È½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤ÈÌó1Ç¯¡£Åìµþ¡¦ÃæÌî¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¾Ë»Ò¹©Ë¼¡×¤Î¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¡¦ÃæÂ¼¾»±û»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿á¤¥°¥é¥¹¤Î¼êË¡¤È¡¢µæ¶Ë¤Î¿¦¿Íµ»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¤Ê¥°¥é¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÀ½Ë¡¤ò³ÎÎ©¡£±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥°¥é¥¹¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤ÎÁÛ¤¤
¡¡ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ï2023Ç¯¤Ç464Ëü¥È¥ó¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë231Ëü¥È¥ó¤¬»ö¶È·Ï¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖmottECO¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤«¤¹¤Î¿©ÉÊ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¥í¥¹ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ ¡Èµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÃÇÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
mottECO ¡§ https://www.dennys.jp/service/motteco/
¢£2Å¹ÊÞ¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ
¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ990±ß¡Ë
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Îµ¨Àá¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥Ä¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬¡¢ÎÌ¤â²Á³Ê¤â¤Û¤Ü¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¤Ë¡ª¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ÎÇ»¸ü¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´´¶¡×¤ä¡Ö±Ç¤¨´¶¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¿©¤ÙÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¬´°àú¤¹¤®¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¥Ç¥Ë¡¼¥º½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤êÅ¹
¥Ç¥Ë¡¼¥ºÃÓÂÞÌÀ¼£ÄÌ¤êÅ¹
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¡Á3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£¥Ç¥Ë¡¼¥ºÁ´Å¹ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¤¤¤Á¤´¥Ç¥¶¡¼¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.dennys.jp/menu/strawberry/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
PR¡¦SPÉô¡¡¹Êó
ÅÅÏÃ¡§03-6238-3567
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@7fs.7andi.co.jp
FAX¡§03-3221-7285
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¥Ñ¥Õ¥§ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.dennys.jp/menu/half-parfait
¤¤¤Á¤´¥Ç¥¶¡¼¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.dennys.jp/menu/strawberry/
¡¡ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤Ç¤¹¤¬¡¢²£¤«¤é¸«¤ë¤È¥°¥é¥¹¤â¤¤¤Á¤´¤â½Ä¤Ë¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡×¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡¢À¤³¦½é!?¤Î¡Ö±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¿©¤Ù»Ä¤·¤òËÉ¤°¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ç¤¹¡£¤ª¤¤¤·¤µ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÃÏµå¤Ø¤ÎÍ¥¤·¤µ¤â·ó¤ÍÈ÷¤¨¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤ò¡¢Â¿¤¯¤ÎÊý¤Ë¤´¾ÞÌ£¤¤¤¿¤À¤±¤ì¤Ð¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥Ë¡¼¥º ¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§ ¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§ https://www.dennys.jp/menu/half-parfait
¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§
¾Ò²ð¥à¡¼¥Ó¡¼¡§
https://youtu.be/ZTUBTP6oOj0
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡¢52Ç¯ÌÜ¤Î¿·¤¿¤ÊÄ©Àï
¡¡¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ï52Ç¯Á°¤ÎÁÏ¶È»þ¤è¤êÍÍ¡¹¤Ê¥·¡¼¥ó¤Ç¿©»ö¤ò³Ú¤·¤á¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¥Ç¥¶¡¼¥È¥«¥Æ¥´¥ê¡¼¤ò¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡¢80Ç¯Âå¸åÈ¾¤«¤é90Ç¯Âå¤Ë¤Ï¡¢¥Æ¥£¥é¥ß¥¹¤ä¥Ê¥¿¡¦¥Ç¡¦¥³¥³¡¢¥Ñ¥ó¥Ê¥³¥Ã¥¿¤È¤¤¤Ã¤¿Î®¹Ô¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¾¦ÉÊ¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¿·¤¿¤Ê²ÄÇ½À¤ò¸«½Ð¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Þ¥ó¥´¡¼¤äÅí¤Ê¤É½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤ò»ÈÍÑ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢µ¨Àá¤Î¤ª¤¤¤·¤µ¤ò´¶¤¸¤é¤ì¤ë¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÄó°Æ¤·¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢¶áÇ¯¤Ï¥Ç¥¶¡¼¥È¤Î¸«¤¿ÌÜ¤Î²Ú¤ä¤«¤µ¤ò³Ú¤·¤à°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÎÌ¤ÎÂ¿¤µ¤ËÇº¤à¤ªµÒÍÍ¤ÎÀ¼¤â¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¡¢Åö¼Ò¤Ï¤³¤Î²ÝÂê¤Ë¸þ¤¹ç¤¦¤¿¤á¡¢¼ÒÆâ¤Ç¤Î¸¡Æ¤¤È»îºî¤ò½Å¤Í¡¢ÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ì¤Ð²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥µ¥ó¥Ç¡¼¡¢²£¤«¤é¸«¤ì¤Ð¿©¤Ù¤¤ê¤ä¤¹¤¤¿·È¯ÁÛ¤Î¥Ç¥¶¡¼¥È¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤ò³«È¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÀµÌÌ
²£
54%¤Î¿Í¤¬¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃíÊ¸¡¢
3¿Í1¿Í¤¬¿©¤Ù¤¤ì¤º»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú
¡¡¶áº¢¤Ç¤Ï¡¢Èþ¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ê¾¦ÉÊ¤ò¿©¤Ù¤Æ³Ú¤·¤à¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£±Æ¤·¤¿¤¢¤ÈSNS¤ËÅê¹Æ¤·¤Æ¥ê¥¢¥¯¥·¥ç¥ó¤ò¤â¤é¤¦¤³¤È¤â¡¢³Ú¤·¤ßÊý¤Î£±¤Ä¤È¤·¤ÆÄêÃå¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£¤ë¤¿¤á¤ËÎÁÍý¤ä¥Ç¥¶¡¼¥È¤òÃíÊ¸¤·¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿Êý¤Ï54¡ó¡£¤µ¤é¤ËÌó3¿Í¤Ë1¿Í¤ÎÊý¤¬¡¢ÃíÊ¸¤·¤¿¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È²óÅú¡£SNS¤Ç¤ª¤¤¤·¤µ¤ä±Ç¤¨¤ò¥·¥§¥¢¤·¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤¬¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ÎÌäÂê¤Î°ìÃ¼¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
½ÐÅµ¡§ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡¦´Ä¶¾Ê ÎáÏÂ£µÇ¯ÅÙ¿ä·×
Ä´ºº³µÍ×¡§2025Ç¯11·î¡¢¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥ÈÄ´ºº¡¢ÃË½÷18¡Á34ºÐ¡¢35ºÐ¡Á54ºÐ¡¢55¡Á69ºÐ¤Î³Æ100s¤ËÄ´ºº
±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÎÌ¤òÈ¾Ê¬¤Ë¸º¤é¤¹¥°¥é¥¹¡ª¡©
¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥°¥é¥¹¡×¤ò¥Ç¥Ë¡¼¥º¤¬ÆÈ¼«³«È¯
¡¡»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢SNS¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤ë¡Ö±Ç¤¨¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Î¤Û¤È¤ó¤É¤¬¡ÖÀµÌÌ¤«¤é»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ËÃíÌÜ¤·¡¢¡ÖÀµÌÌ¤«¤é¸«¤ë¤ÈÉáÄÌ¤À¤±¤É¡¢¼Â¤Ï²£¤«¤é¸«¤ë¤È·Á¤âÎÌ¤âÈ¾Ê¬¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥Ñ¥Õ¥§¥°¥é¥¹¡×¤¬ºî¤ì¤Ê¤¤¤«¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢Á´¹ñ¤Î¥¬¥é¥¹¹©¾ì¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¿¤È¤³¤í¡¢ÆÃ¼ì¤Ê·Á¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¹©¾ì¤Ç¤ÎÂçÎÌÀ¸»º¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤¬º¤Æñ¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥¬¥é¥¹¹©Ë¼¤ä»ö¶È½ê¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Æ»î¹Ôºø¸í¤ò·«¤êÊÖ¤¹¤³¤ÈÌó1Ç¯¡£Åìµþ¡¦ÃæÌî¤Ë¤¢¤ë¡Ö¤Ê¤«¤à¤é¾Ë»Ò¹©Ë¼¡×¤Î¥¬¥é¥¹¿¦¿Í¡¦ÃæÂ¼¾»±û»á¤Î¶¨ÎÏ¤Î¤â¤È¡¢ÅÁÅýÅª¤Ê¿á¤¥°¥é¥¹¤Î¼êË¡¤È¡¢µæ¶Ë¤Î¿¦¿Íµ»¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¤Ê¥°¥é¥¹¡×¤ò¼Â¸½¤µ¤»¤ëÀ½Ë¡¤ò³ÎÎ©¡£±Ç¤¨¤ò¥¡¼¥×¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊ¥í¥¹¤ò¸º¤é¤¹¥Ñ¥Õ¥§¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥°¥é¥¹¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤ÎÁÛ¤¤
¡¡ÆüËÜ¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤Ï2023Ç¯¤Ç464Ëü¥È¥ó¡¢¤½¤ÎÈ¾Ê¬¤Ë¤¢¤¿¤ë231Ëü¥È¥ó¤¬»ö¶È·Ï¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¤â¡ÖmottECO¡×¡Ö¥³¡¼¥Ò¡¼Æ¦¤«¤¹¤Î¿©ÉÊ¥ê¥µ¥¤¥¯¥ë¡×¤Ê¤É¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¿©ÉÊ¥í¥¹ÂÐºö¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æº£²ó¡¢¿·¤¿¤Ë»Ô¾ìÄ´ºº¤ò¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö±Ç¤¨¤ë¼Ì¿¿¡×¤ò»£±Æ¤¹¤ë¤¿¤á¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¾¦ÉÊ¤ò¡¢¿©¤Ù»Ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦Êý¤¬°ìÄê¿ô¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¿©ÉÊ¥í¥¹¤È¤¤¤¦¼Ò²ñÅªÌäÂê¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢³Ú¤·¤à¤¿¤á¤ËÃíÊ¸¤·¤¿¥Ñ¥Õ¥§¤òºÇ¸å¤Þ¤Ç¿©¤Ù¤¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºá°´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤ªµÒÍÍ¤¬¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤ª¤¤¤·¤¯³Ú¤·¤¤»þ´Ö¤òÄó¶¡¤¹¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢¤È¤Æ¤âÂç¤¤ÊÌäÂê¤Ç¤¢¤ë¤È¹Í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢ ¡Èµ¨Àá¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¡¢¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Î¥Ñ¥Õ¥§¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤ò¡¢ºá°´¶¤Ê¤¯ºÇ¸å¤Þ¤Ç³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡É¤È¤¤¤¦ÁÛ¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤¨¤ÆÎÌ¤ò¸º¤é¤·¡¢ÃÇÌÌ¤ò¸«¤»¤ë¤È¤¤¤¦¿·¤·¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Î¥Ñ¥Õ¥§¡Ö¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡×¤¬ÃÂÀ¸¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤ªµÒÍÍ¤È³Ú¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢¿©ÉÊ¶È³¦¤Î¿©ÉÊ¥í¥¹¤òºï¸º¤Ç¤¤ë¤è¤¦¡¢·ÑÂ³Åª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
mottECO ¡§ https://www.dennys.jp/service/motteco/
¢£2Å¹ÊÞ¸ÂÄêÈÎÇä¾¦ÉÊ
¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¡©¥Ñ¥Õ¥§¡¡900±ß¡ÊÀÇ¹þ990±ß¡Ë
¥Ç¥Ë¡¼¥º¤Îµ¨Àá¥Ç¥¶¡¼¥È¤ÇÂç¿Íµ¤¤Î¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¤Î¥Ä¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ç¡¼¡×¤¬¡¢ÎÌ¤â²Á³Ê¤â¤Û¤Ü¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¤Ë¡ª¤¢¤Þ¤ª¤¦¤ÎÇ»¸ü¤Ê¡Ö¤¤¤Á¤´´¶¡×¤ä¡Ö±Ç¤¨´¶¡×¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ¡¢ÌµÍý¤Ê¤¯¿©¤ÙÀÚ¤ì¤ëÎÌ¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¡Ö¼Ì¿¿±Ç¤¨¤¬´°àú¤¹¤®¤ë¥Ñ¥Õ¥§¡×¤Ç¤¹¡£
¡ÚÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡Û
¥Ç¥Ë¡¼¥º½ÂÃ«¸ø±àÄÌ¤êÅ¹
¥Ç¥Ë¡¼¥ºÃÓÂÞÌÀ¼£ÄÌ¤êÅ¹
¡ÚÈÎÇä´ü´Ö¡Û
2026Ç¯1·î14Æü(¿å)¡Á3·î3Æü(²Ð)¤Þ¤Ç¡ÊÍ½Äê¡Ë
¢£¥Ç¥Ë¡¼¥ºÁ´Å¹ÈÎÇä¾¦ÉÊ
¤¤¤Á¤´¥Ç¥¶¡¼¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È¡¡https://www.dennys.jp/menu/strawberry/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
³ô¼°²ñ¼Ò ¥Ç¥Ë¡¼¥º¥¸¥ã¥Ñ¥ó
PR¡¦SPÉô¡¡¹Êó
ÅÅÏÃ¡§03-6238-3567
¥á¡¼¥ë¥¢¥É¥ì¥¹¡§communication@7fs.7andi.co.jp
FAX¡§03-3221-7285
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¤Þ¤Ã¤×¤¿¤Ä¥Ñ¥Õ¥§ÆÃÀß¥Ú¡¼¥¸
https://www.dennys.jp/menu/half-parfait
¤¤¤Á¤´¥Ç¥¶¡¼¥ÈÆÃÀß¥µ¥¤¥È
https://www.dennys.jp/menu/strawberry/