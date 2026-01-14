DAR AL ARKAN¡¢DAR GLOBAL¡¢The Trump Organization¡¢¥ê¥ä¥É¤ÇTrump International Golf Club, Wadi Safar¤Î³«È¯¤ËÃå¼ê
¥Ç¥£¥êー¥ä¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë, 2026Ç¯1·î13Æü /PRNewswire/ -- 2024Ç¯12·î9Æü¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¥ê¥ä¥É¤Ë¤ª¤±¤ë2·ï¤ÎTrump¥Ö¥é¥ó¥É³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ë´Ø¤¹¤ë¶¦Æ±È¯É½¤ò¼õ¤±¡¢Dar Al Arkan¤ÏDar Global¤ª¤è¤ÓThe Trump Organization¤ÈÄó·È¤·¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÎÂè1ÃÆ¤È¤Ê¤ë¡ÖTrump International Golf Club, Wadi Safar¡×¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Diriyah Company¤¬³«È¯¤ò¿Ê¤á¤ë¹âµé¥Þ¥¹¥¿ー¥×¥é¥óÃÏ¶èWadi Safar¤Ë°ÌÃÖ¤·¡¢ÁíÉßÃÏÌÌÀÑ260ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖÂçµ¬ÌÏ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ç¤¹¡£
DAR AL ARKAN, IN COLLABORATION WITH DAR GLOBAL AND THE TRUMP ORGANIZATION, TO DEVELOP TRUMP INTERNATIONAL GOLF CLUB, WADI SAFAR - THE FIRST OF TWO LANDMARK PROJECTS IN RIYADH
¤³¤Î¾ì½ê¤Ï¡¢¡ÖTrump International Golf Club, Wadi Safar¡×¤òÃæ³Ë¤È¤·¡¢¸·½Å¤Ê¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¤òÈ÷¤¨¤¿¹âµéµï½»ÃÏ¶è¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£Trump¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥·¥Ã¥×¡¦¥´¥ë¥Õ¡¦¥³ー¥¹¡¢¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÊTrump¥Û¥Æ¥ë¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÃÏ°èÆÃÍ¤ÎÁÔÂç¤Ê¥ï¥Ç¥£¡ÊÞÁ¤ìÃ«¡Ë¤ª¤è¤Ó¥´¥ë¥Õ¡¦¥³ー¥¹¤Î·Ê´Ñ¤òË¾¤à¹âµé¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¤Ç¹½À®¤µ¤ì¤ë·×²è¤Ç¤¹¡£¡ÖTrump International Golf Club, Wadi Safar¡×¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤ÎÊ¸²½°ä»º¤È¼«Á³°ä»º¤Ø¤Î·É°Õ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿´Ä¶¤Ç¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥Û¥¹¥Ô¥¿¥ê¥Æ¥£¡¢·úÃÛ¡¢¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
Trump Organization¤Î¾åµéÉû¼ÒÄ¹¡¢Eric Trump»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¥ï¥Ç¥£¡¦¥µ¥Õ¥¡¥ë¤Ë¤ª¤±¤ëº£²ó¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯³«È¯¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢Æ±ÃÏ°è¤Ç¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥¹¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£¡ØTrump International Golf Club, Wadi Safar¡Ù¤Ï¡¢Åö¥Ö¥é¥ó¥É¤¬Ä¹Ç¯¤Ë¤ï¤¿¤ê·ø»ý¤·¤Æ¤¤¿ÉÊ¼Á¡¢°Ò¿®¡¢¤½¤·¤Æ»þÂå¤òÄ¶¤¨¤¿¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÂÎ¸½¤·¡¢¤³¤ÎÃÏ°è¤Ë¤ª¤±¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤ÈÂî±ÛÀ¤Ë¿·¤¿¤Ê´ð½à¤òÂÇ¤ÁÎ©¤Æ¤ëÂ¸ºß¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¡¢ÃÏ°è¤ÎË¤«¤ÊÊ¸²½°ä»º¤ÈÄ´ÏÂ¤·¤Ä¤Ä¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¤Êµï½»ÂÎ¸³¤òÄó¶¡¤¹¤ëÂÚºßÀè¤òÁÏ½Ð¤Ç¤¤ë¤³¤È¤ò³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Dar Al Arkan²ñÄ¹¤ÎYousef Al Shelash»á¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Trump¥Ö¥é¥ó¥É¤Î°Ò¿®¤È¥ì¥¬¥·ー¤òÂÎ¸½¤¹¤ëÂÚºßÀè¤Î¼Â¸½¤È¤¤¤¦¥Ó¥¸¥ç¥ó¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Dar Global¤¬³«È¯¤ò¼çÆ³¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢À¤³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ëºÇ¹âµé¤ÎÂÚºßÀè¤Ø¤ÈÀ®Ä¹¤¹¤ë¤â¤Î¤È³Î¿®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
Dar Global¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëZiad El Chaar»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡ÖDar Global¤Ï¡¢Diriyah Company¤ª¤è¤ÓDar Al Arkan¤È¤È¤â¤Ë¡ØTrump International Golf Club, Wadi Safar¡Ù¤Î³«È¯¤Ë·È¤ï¤ë¤³¤È¤ò¸Ø¤ê¤Ë»×¤¤¤Þ¤¹¡£»ä¤¿¤Á¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç¡¢À¤³¦Åª¤ËÇ§ÃÎ¤µ¤ì¤¿¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤È¤Î¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤Î¤â¤È¡¢²¤½£¤ª¤è¤ÓGCCÃÏ°è¤Ë¤ª¤¤¤Æ¿ôÂ¿¤¯¤Î¥é¥ó¥É¥Þー¥¯¡¦¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ò¼ê¤¬¤±¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤¦¤·¤¿·Ð¸³¤òº£²ó¤Î¥Ç¥£¥êー¥ä¤Î¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ËÀ¸¤«¤·¡¢ÅÁÅý¡¢¥¨¥ì¥¬¥ó¥¹¡¢¤½¤·¤ÆÀ¤³¦¿å½à¤ÎÉÊ¼Á¤òÍ»¹ç¤µ¤»¤¿ÂÚºßÀè¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢Trump International Golf Club, Wadi Safar¡Ù¤òÆ±ÃÏ°è¤òÂåÉ½¤¹¤ëÂ¸ºß¤È¤·¤Æ³ÎÎ©¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£¡×
¼Ì¿¿¡§https://mma.prnewswire.com/media/2859222/Dar_Global_Dar_Al_Arkan.jpg
¡ÊÆüËÜ¸ì¥ê¥êー¥¹¡§¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥ÈÄó¶¡¡Ë
PR Newswire Asia Ltd.
PR Newswire
1954Ç¯¤ËÀßÎ©¤µ¤ì¤¿À¤³¦½é¤ÎÊÆ¹ñ¹ÊóÄÌ¿®¼Ò¤Ç¤¹¡£ÇÛ¿®¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÇÁ´À¤³¦¤ò¥«¥Ðー¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Cision Ltd.¤Î»Ò²ñ¼Ò¤È¤·¤Æ¡¢Cision¥¯¥é¥¦¥É¥Ùー¥¹¥³¥ß¥å¥Ë¥±ー¥·¥ç¥óÀ½ÉÊ¡¢À¤³¦ºÇÂç¤Î¥Þ¥ë¥Á¥Á¥ã¥Í¥ë¡¢Â¿Ê¸²½¥³¥ó¥Æ¥ó¥ÄÉáµÚ¥Í¥Ã¥È¥ïー¥¯¤ÈÊñ³çÅª¤Ê¥ïー¥¯¥Õ¥íー¥Äー¥ë¤ª¤è¤Ó¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÍÍ¡¹¤ÊÁÈ¿¥¤Î¥¹¥Èー¥êー¤ò»Ù¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£www.prnasia.com