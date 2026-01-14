Alamar Biosciences¡¢NULISAqpcr¡ÊTM¡ËAD 5-plex ¥¢¥Ã¥»¥¤¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¸¦µæ¤Ë¤ª¤±¤ë·ì±Õ¥Ùー¥¹¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¸¡½Ð¤òÁ°¿Ê
ÊÆ¥«¥ê¥Õ¥©¥ë¥Ë¥¢½£¥Õ¥êー¥â¥ó¥È, 2026Ç¯1·î14Æü /PRNewswire/ --¼À´µ¤ÎÁá´ü¸¡½Ð¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÀºÌ©¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹Ê¬Ìî¤Î¥êー¥Ç¥£¥ó¥°¥«¥ó¥Ñ¥Ëー¤Ç¤¢¤ë Alamar Biosciences, Inc.¡Ê°Ê²¼¡ÖAlamar¡×¡Ë ¤Ï¡¢¸¦µæÍÑ¡ÊResearch Use Only¡§RUO¡ËÀ½ÉÊ¤Ç¤¢¤ë NULISAqpcr™ AD 5-plex ¥¢¥Ã¥»¥¤ ¤ÎÈ¯Çä¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î³×¿·Åª¤Ê¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¶¨²ñ¡ÊAlzheimer's Association¡Ë¤¬¿ä¾©¤¹¤ë¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ë5¤Ä¤Î½ÅÍ×¤Ê·ì±Õ¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò¡¢Ã±°ì¤Î·ì±Õ¤Þ¤¿¤Ï·ìÞù¥µ¥ó¥×¥ë¤«¤éÆ±»þ¤ËÄêÎÌÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£ÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ë¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤Ï¡¢Ç¾Í³Íè¥ê¥ó»À²½¥¿¥¦217¡ÊBD-pTau217¡Ë¡¢¥Ë¥åー¥í¥Õ¥£¥é¥á¥ó¥È¡¦¥é¥¤¥È¥Á¥§ー¥ó¡ÊNfL¡Ë¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥É¦Â42¡ÊA¦Â42¡Ë¡¢¥°¥ê¥¢Àþ°ÝÀ»ÀÀ¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¡ÊGFAP¡Ë¡¢¤ª¤è¤Ó APOE4¡Ê¥¥ã¥ê¥¢¾õÂÖ¡Ë ¤Ç¤¹¡£
NULISAqpcr AD 5-plex Assay includes BD-pTau217, GFAP, NfL, AB42 and APOE4.
NULISAqpcr™ AD 5-plex ¥¢¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢¼çÍ×¤Ê¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤òÃ±°ì¤Î¥Þ¥ë¥Á¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹·Á¼°¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ÈæÎà¤Î¤Ê¤¤¹â´¶ÅÙ¡¦¹âÆÃ°ÛÀ¡¢¤½¤·¤ÆÍ¥¤ì¤¿ÁàºîÀ¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£ËÜ¥¢¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢BD-pTau217¡¢A¦Â42¡¢NfL¡¢GFAP ¤òÁÈ¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ç¡¢¥¢¥ß¥í¥¤¥É¤ª¤è¤Ó¥¿¥¦ÉÂÍý¡¢¿À·ÐÊÑÀ¡¢±ê¾É¤ò¹â¤¤¿®ÍêÀ¤Ç¥â¥Ë¥¿¥ê¥ó¥°¤¹¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇ¤â¶¯ÎÏ¤Ê°äÅÁÅª¥ê¥¹¥¯°ø»Ò¤Ç¤¢¤ë APOE4 ¤Î¥¥ã¥ê¥¢¾õÂÖ¤òÀµ³Î¤ËÈ½Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤é¤Îµ¡Ç½¤òÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢ËÜ¥¢¥Ã¥»¥¤¤Ï¥È¥é¥ó¥¹¥ìー¥·¥ç¥Ê¥ë¸¦µæ¤ª¤è¤ÓÎ×¾²¸¦µæ¤ÎÁÐÊý¤Ë¤ª¤¤¤Æ¶¯ÎÏ¤Ê¥Äー¥ë¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ÎÍÍÑÀ¤Ï¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢Â¾¤Î¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤äÇ§ÃÎ¾ã³²¤Ë¤âµÚ¤Ó¤Þ¤¹¡£
¡ÖNULISAqpcr™ AD 5-plex ¥¢¥Ã¥»¥¤¤ÎÈ¯Çä¤Ï¡¢¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤Ë¸þ¤±¤¿ÀºÌ©¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤òÄó¶¡¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Alamar ¤ÎÁÏ¶È¼Ô·ó²ñÄ¹·óºÇ¹â·Ð±ÄÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCEO¡Ë¤Ç¤¢¤ë Yuling Luo Çî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö¤³¤ì¤é¤Î½ÅÍ×¤Ê¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¥¿ー¥²¥Ã¥È¤ò¡¢´ÊÁÇ²½¤µ¤ì¤¿¥ïー¥¯¥Õ¥íー¤òÈ÷¤¨¤¿Ã±°ì¤Î¥¢¥Ã¥»¥¤¤ËÅý¹ç¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢»ä¤¿¤Á¤Ï¿À·Ð²Ê³ØÊ¬Ìî¤Î¸¦µæ¼Ô¤¬¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤Î¥¹¥¯¥êー¥Ë¥ó¥°¡¢Áá´ü¸¡½Ð¡¢¤Ê¤é¤Ó¤ËÀºÌ©¿ÇÃÇ¤òÁ°¿Ê¤µ¤»¤ë¤³¤È¤ò²ÄÇ½¤Ë¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¡Ö·ì±Õ¥Ùー¥¹¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¸¦µæ¤Îºß¤êÊý¤òºÆÄêµÁ¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ê¡¢Áá´ü¿ÇÃÇ¤Î³ÎÎ©¤ä¼£ÎÅÅ¬³ÊÀ¤ÎÈ½ÃÇ¤ò»Ù±ç¤¹¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢¤è¤êÀµ³Î¤Ç¡¢Äã¥³¥¹¥È¤«¤Ä¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤ä¤¹¤¤¼êÃÊ¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¡¢Alamar ¤ÎºÇ¹â²Ê³ØÀÕÇ¤¼Ô¡ÊCSO¡Ë¤Ç¤¢¤ë Steven Williams Çî»Î¤Ï½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ö½¾Íè¤Î¥·¥ó¥°¥ë¥×¥ì¥Ã¥¯¥¹¥¢¥Ã¥»¥¤¤Ç¤Ï¡¢¤³¤ì¤é¤Î¥Ð¥¤¥ª¥Þー¥«ー¤ò¸ÄÊÌ¤ËÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤Ï²ÄÇ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¼À´µ¤ÎÁ´ÂÎÁü¤òÇÄ°®¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤ÏÊ£¿ô¤Î¸¡ºº¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£NULISA™ ¤Ë¤è¤ê¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤Ë´ØÏ¢¤¹¤ëÊ£¿ô¤Î¥¿¥ó¥Ñ¥¯¼Á¤ò·ì±ÕÃæ¤ÇÂ¬Äê¤¹¤ë¤³¤È¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤ì¤¾¤ì¤¬´ðÁÃ¤È¤Ê¤ëÉÂÂÖÀ¸Íý¤Ë´Ø¤¹¤ëÆÈ¼«¤ÎÃÎ¸«¤òÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£¡×
Alamar ¤Ï¡¢¸¦µæ¼Ô¡¢Î×¾²°å¡¢¤Ê¤é¤Ó¤Ë¶È³¦¥Ñー¥È¥Êー¤È¤Î¶¨Æ¯¤òÄÌ¤¸¤ÆÀºÌ©¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹¤Î²ÄÇ½À¤òÀÚ¤êÂó¤¡¢¥¢¥ë¥Ä¥Ï¥¤¥ÞーÉÂ¤ª¤è¤Ó¤½¤ÎÂ¾¤Î¿À·ÐÊÑÀ¼À´µ¤Ë±Æ¶Á¤ò¼õ¤±¤ë´µ¼Ô¤µ¤ó¤Î¼£ÎÅÀ®²Ì¸þ¾å¤Ë¹×¸¥¤¹¤ë¤³¤È¤ò»ÈÌ¿¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£NULISAqpcr™ AD 5-plex ¥¢¥Ã¥»¥¤¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥Æ¥¯¥Î¥í¥¸ー¡¦¥¢¥¯¥»¥¹¡¦¥×¥í¥°¥é¥à¡ÊTechnology Access Program¡Ë¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢ËÜÆü¤è¤ê¥µー¥Ó¥¹¤È¤·¤ÆÄó¶¡³«»Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
NULISAqpcr™ AD 5-plex ¥¢¥Ã¥»¥¤¤ª¤è¤Ó Alamar ¤¬Äó¶¡¤¹¤ëÀºÌ©¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹¡¦¥½¥ê¥åー¥·¥ç¥ó¤ÎÁ´¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë´Ø¤¹¤ë¾ÜºÙ¤Ï¡¢ www.alamarbio.com¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
Alamar Biosciences, Inc.¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
Alamar Biosciences¤Ï¡¢¼À´µ¤ÎÁá´üÈ¯¸«¤ò²ÄÇ½¤Ë¤¹¤ëÀºÌ©¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹¤ò¿ä¿Ê¤¹¤ëÈó¸ø³«¤Î¥é¥¤¥Õ¡¦¥µ¥¤¥¨¥ó¥¹´ë¶È¤Ç¤¹¡£ÆÈ¼«¤ÎNULISA™µ»½Ñ¤ÈARGO™ HT¥·¥¹¥Æ¥à¤ò³èÍÑ¤·¡¢Alamar¤Î¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©ー¥à¤ÏÄ¶¹â´¶ÅÙ¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤è¤¦Àß·×¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢ÀºÌ©¥×¥í¥Æ¥ª¥ß¥¯¥¹¤òÄó¶¡¤¹¤ë´ûÂ¸µ»½Ñ¤Î¼çÍ×¤ÊÀ©¸Â»ö¹à¤ËÂÐ½è¤·¤Þ¤¹¡£¾ÜºÙ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡¢alamarbio.com ¤ò¤´Í÷¤¯¤À¤µ¤¤¡£
