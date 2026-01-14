Dar Global¤ÈThe Trump Organization¡¢10²¯¥É¥ëµ¬ÌÏ¤Î¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ç¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢»ö¶È¤Î¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤ò³ÈÂç
¥¸¥Ã¥À¡Ê¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡Ë, 2026Ç¯1·î13Æü /PRNewswire/ -- ¥í¥ó¥É¥ó¾Ú·ô¼è°ú½ê¤Ë¾å¾ì¤¹¤ë¹ñºÝÅª¤Ê¹âµéÉÔÆ°»º³«È¯²ñ¼Ò¤Ç¤¢¤ëDar Global¡ÊLSE: DAR¡Ë¤ÏËÜÆü¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¸¥Ã¥À¡ÊTrump Plaza Jeddah¡Ë¤ÎÀµ¼°¤ÊÎ©¤Á¾å¤²¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ë¤ª¤±¤ëThe Trump Organization¤È¤Î3ÅÙÌÜ¤ÎÌ¾ÍÀ¤¢¤ëÄó·È¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£É¾²Á³Û¤¬10²¯¥É¥ë¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤Î¾ÝÄ§Åª¤Ê³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢¥¢¥Ö¥É¥¥¥ë¥¢¥¸ー¥º¹ñ²¦ÄÌ¤ê±è¤¤¤Î¹Âç¤ÊAmaya³«È¯ÃÏ¶èÆâ¤ÎÀïÎ¬Åª¤Ê¾ì½ê¤Ë°ÌÃÖ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢2024Ç¯12·î¤Î¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¸¥Ã¥À¤ÎÃå¹©À®¸ù¤ËÂ³¤¡¢³è¶·¤òÄè¤¹¤ë¥¸¥Ã¥À¤ÎÉÔÆ°»º»Ô¾ì¤Ë¤ª¤¤¤Æ¹âµéÅÔ»Ô·¿¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÆÄêµÁ¤¹¤ë¤â¤Î¤È¤·¤Æ°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
½»ÂðÊª·ï¤Ç¤Ï¡¢²È¶ñ´°È÷¤Î1¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¢2¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¢3¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤«¤éÀ®¤ë¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê2¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¢3¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¡¢4¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Î¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Ñー¥¯¡¦¥ì¥¸¥Ç¥ó¥¹¡¢¤µ¤é¤Ë¸ÂÄêÅª¤ËÄó¶¡¤µ¤ì¤ë4¥Ù¥Ã¥É¥ëー¥à¤Î¥È¥é¥ó¥×¡¦¥¿¥¦¥ó¥Ï¥¦¥¹¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÌÊÌ©¤ËÀß·×¤µ¤ì¤¿¥Ûー¥à¥ª¥Õ¥£¥¹¡¢¹âµé¾®ÇäÅ¹ÊÞ¡¢¤ª¤è¤Ó¸·Áª¤µ¤ì¤¿¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤È¤È¤â¤Ë¡¢Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÍøÊØÀ¤ÈìÔÂô¤µ¤ò°ì¤Ä¤Î·Ò¤¬¤Ã¤¿ÌÜÅªÃÏ¤Ø¤ÈÍ»¹ç¤µ¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¸½ÂåÅª¤ÊÀ¸³è¤òºÆÄêµÁ¤·¤Þ¤¹¡£¥ª¥×¥·¥ç¥ó¤È¤·¤ÆÄó¶¡¤µ¤ì¤ëÄÂÂß´ÉÍý¥µー¥Ó¥¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥¿ー¥ó¥ー·¿¤Î½êÍÂÎ¸³¤òµá¤á¤ë³¤³°¥ªー¥Êー¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ÎÌ¥ÎÏ¤¬¤µ¤é¤Ë¹â¤Þ¤ê¤Þ¤¹¡£
The Trump Organization¤Î¼èÄùÌòÉû¼ÒÄ¹¤Ç¤¢¤ëEric Trump»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤Ë¥³¥á¥ó¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¸¥Ã¥À¤òÄÌ¤¸¤Æ¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Ç¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò³ÈÂç¤¹¤ë¤³¤È¤Ï¡¢À¤³¦ºÇ¹â¿å½à¤ÎÉÊ¼Á¤È¾ÝÄ§Åª¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ËÂÐ¤¹¤ëÅö¼Ò¤Î¥³¥ß¥Ã¥È¥á¥ó¥È¤ò²þ¤á¤Æ¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤Ï¡¢Dar Global¤È¤Î¶¯¸Ç¤Ê¥Ñー¥È¥Êー¥·¥Ã¥×¤ÎÎÏ¶¯¤µ¤È¡¢¥¸¥Ã¥À¤ò¥À¥¤¥Ê¥ß¥Ã¥¯¤Ç¹ñºÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò»ý¤ÄÅÔ»Ô¤È¤·¤ÆÂª¤¨¤ëÅö¼Ò¤Î³Î¿®¤òÈ¿±Ç¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ï¡¢Åý¹ç¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô·¿ÌÜÅªÃÏ¤Î¿·¤¿¤Ê¥Ù¥ó¥Á¥Þー¥¯¤ò³ÎÎ©¤¹¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¡×
Dar Global¤ÎCEO¤Ç¤¢¤ëZiad El Chaar»á¤Ï¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÉÕ¤±²Ã¤¨¤Þ¤·¤¿¡£¡Ö¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¸¥Ã¥À¤ÎÎ©¤Á¾å¤²¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Î¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢»ö¶È¥Ýー¥È¥Õ¥©¥ê¥ª¤Ë¤ª¤±¤ë½ÅÍ×¤ÊÀáÌÜ¤ò¼¨¤¹¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Æ±¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤ÏÃ±°ìÍÑÅÓ¤Î³«È¯¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¸¥Ã¥À¿ï°ì¤ÎÎ©ÃÏ¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Êë¤é¤·¡¢Æ¯¤¡¢¸òÎ®¤¹¤ë¤³¤È¤òµá¤á¤ë¥°¥íー¥Ð¥ë¤Êµï½»¼Ô¤Î¤¿¤á¤ËÌÊÌ©¤Ë¹½ÁÛ¤µ¤ì¤¿ÅÔ»Ô¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Ç¤¹¡£¥×¥é¥¤¥Ùー¥È¥Ñー¥¯¤ò³Ë¤È¤·¡¢À¤³¦¿å½à¤Î¥¢¥á¥Ë¥Æ¥£¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¤¿¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ï¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Ë¤ª¤±¤ë¸½ÂåÅª¤ÊÅÔ»ÔÀ¸³è¤Î¿·¤¿¤Ê¥â¥Ç¥ë¤òÄó¼¨¤·¤Þ¤¹¡£¡×
¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ëÄó°Æ¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤¹¤Î¤Ï¡¢¥´¥ë¥Õ¥·¥ß¥å¥ìー¥¿ー¡¢¥¹¥Ñ¡¢¥¹¥Ýー¥Ä°åÎÅ¤ª¤è¤Ó¥ê¥«¥Ð¥êー»ÜÀß¡¢¥¹¥¤¥ß¥ó¥°¥×ー¥ë¡¢¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¡¢¹âÀÇ½¥¦¥§¥ë¥Í¥¹¶õ´Ö¤òÈ÷¤¨¤¿¡¢4,000Ê¿Êý¥áー¥È¥ë¤ÎÀìÍÑVitality Club¤Ç¤¹¡£¥È¥é¥ó¥×¡¦¥°¥ê¥ë¡¢¥È¥é¥ó¥×¡¦¥Ç¥¤¥êー¡¢¿¦¿Í¤Ë¤è¤ë¥Ùー¥«¥êー¡¢¤ª¤è¤Ó¥Õ¥£¥Ã¥È¥Í¥¹¡¦¥×¥í¥·¥ç¥Ã¥×¤ò´Þ¤àÌÜÅªÃÏ¤È¤Ê¤ë¾®ÇäÅ¹ÊÞ¤ä¥À¥¤¥Ë¥ó¥°¤Ï¡¢ÃëÌë¤òÌä¤ï¤º³èµ¤¤¢¤ëÃÏ¶è¤È¤·¤Æ¤ÎÃÏ°Ì¤ò¶¯²½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
100ËüÊ¿Êý¥áー¥È¥ë¤ËµÚ¤ÖAmaya³«È¯¤ÎÃæ¿´¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥È¥é¥ó¥×¡¦¥×¥é¥¶¡¦¥¸¥Ã¥À¤Ï¡¢³°¹ñ¿Í½êÍ¤ËÂÐ¤¹¤ëÍ¥¶øÁ¼ÃÖ¡¢0%¤Î¥¥ã¥Ô¥¿¥ë¥²¥¤¥óÀÇ¡¢¤½¤·¤Æ²ÃÂ®¤¹¤ë¥¤¥ó¥Õ¥éÅê»ñ¤Ë»Ù¤¨¤é¤ì¡¢¥°¥íー¥Ð¥ë¤ÊÉÔÆ°»ºÅê»ñÀè¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¹â¤á¤ë¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢²¦¹ñ¤Î»Ñ¤òÈ¿±Ç¤·¤¿¡¢¿·¤¿¤Ê¹âÅÙÅý¹ç·¿ÅÔ»ÔÃÏ¶è¤ÎÃæ³Ë¤òÀ®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
