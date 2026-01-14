¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥½éÅÐ¾ì¡ª¹ë½£»º¡Ö¥«¥¤¥Î¥ß¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤òÁ´Å¹¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä
¡Á¿·¤¿¤Ë³«È¯¤·¤¿¡Ö¥«¥¤¥Î¥ß¥¹¥Æ¡¼¥ÀìÍÑ¥½¡¼¥¹¡×¤Ç¿©¤Ù¤ë¡¢¤È¤í¤±¤ëÀÖ¿È¡ª¡Á
³ô¼°²ñ¼Ò¥Ú¥Ã¥Ñ¡¼¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ÊËÜ¼Ò/ÅìµþÅÔËÏÅÄ¶è¡¦ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹CEO/°ìÀ¥·òºî¡Ë¤Ï¡¢2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)~ 2026Ç¯3·î15Æü(Æü)¤Þ¤Ç¤Î´Ö¡¢¹ë½£»º¡Ö¥«¥¤¥Î¥ß¥¹¥Æ¡¼¥¡×¤ò¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥Á´Å¹ÊÞ(¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹¤ò½ü¤¯)¤Ç´ü´Ö¸ÂÄêÈÎÇä¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú¤ªÆù¤ÎÆÃÄ§¡Û
¥ê¥Ö¥í¡¼¥¹¤Î²¼¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¥Õ¥é¥Ã¥×¥ß¡¼¥È¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë³°¥Ð¥éÆù¤ò»ÈÍÑ¡£ÀÖ¿ÈÆù¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¤âÅ¬ÅÙ¤Ê»é¤¬¤¢¤ê¡¢½À¤é¤«¤ÊÆù¼Á¤È¥¸¥å¡¼¥·¡¼¤µ¤¬ÆÃÄ§¤Î¤ªÆù¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤ªÆùËÜÍè¤ÎÇ»¸ü¤Ê»ÝÌ£¤È¥³¥¯¤òÌ£¤ï¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¤ÎÆÃÄ§¡Û
Æ±¾¦ÉÊ¤Ë¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¥ã¥ó¥Ú¡¼¥ó¤Î¤¿¤á¤Ë»îºî¤ò½Å¤Í¤Æ´°À®¤µ¤»¤¿¡ÖÆÃÀ½¥½¡¼¥¹¡×¤òÅº¤¨¤ÆÄó¶¡¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¥½¡¼¥¹¤Ï¾ßÌý¤ò¥Ù¡¼¥¹¤Ë¡¢ßäÀù¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ä¤ª¤í¤·¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤Ê¤É¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ë¤ó¤Ë¤¯¤ÎÉ÷Ì£¤ä»ÝÌ£¤Ë¤â¤³¤À¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤ê¤ó¤´²Ì½Á¡×¤È¡Ö¤¹¤ê¤´¤Þ¡×¤òÄÉ²Ã¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢²ÌÊª¤Î¼«Á³¤Ê´Å¤ß¤È¥³¥¯¤¬¥¹¥Æ¡¼¥¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¥é¥¤¥¹¤â¿©¤Ù¿Ê¤á¤é¤ì¤ëËþÂ´¶¤Î¹â¤¤¥½¡¼¥¹¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥«¥¤¥Î¥ß¥¹¥Æ¡¼¥¡ÊÆÃÀ½¥½¡¼¥¹ÉÕ¤¡Ë
¢£ÈÎÇä´ü´Ö¡§2026Ç¯1·î20Æü(²Ð)~ 2026Ç¯3·î15Æü(Æü)
¢¨¥é¥ó¥Á¡¦¥Ç¥£¥Ê¡¼¶¦¤Ë½ªÆüÈÎÇä
¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»
¢£ÈÎÇäÅ¹ÊÞ¡§ ¤¤¤¤Ê¤ê¡ª¥¹¥Æ¡¼¥Á´Å¹ÊÞ(¥Ñ¡¼¥¯¥×¥ì¥¤¥¹ÂçÊ¬Å¹¤ò½ü¤¯)
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤Ç¤âÆ±ÆüÈÎÇä
¢¨¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼¤ÏÅ¹ÊÞ²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£²Á³Ê¡ÊÃ±ÉÊ¡Ë
150g 1,580 ±ß(ÀÇ¹þ)
200g 2,030 ±ß(ÀÇ¹þ)
300g 2,700 ±ß(ÀÇ¹þ)
