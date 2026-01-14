¤³¤Á¤é¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤è¤êÄó¶¡¤µ¤ì¤¿´ë¶È¤äÃÄÂÎÅù¤Î¥×¥ì¥¹¥ê¥ê¡¼¥¹¤ò¸¶Ê¸¤Î¤Þ¤Þ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ÆâÍÆ¤Èºï½ü¡¦½¤ÀµÅù¤Î¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤Ï¡¢¡ÖDigital PR Platform¡×¤Þ¤Ç¤´Ï¢Íí¤ò¤ª´ê¤¤Ã×¤·¤Þ¤¹¡£
´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¿©ºà¡ÖÊËÆî»º¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤òÁ´¹ñ¤Î¼õÂ÷»ö¶È½ê¤ÇÅ¸³«
´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¿©ºàÆ³Æþ¤Î¼è¤êÁÈ¤ßÂè2ÃÆ
- °¦ÃÎ¸©¡ÖÊËÆî»º¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤ò2026Ç¯1·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï -
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ã« ¼þ¡Ë¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸»º¼Ô¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ±¤Î¿ô¤Ç¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¥é¥Ù¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÊËÆî»º¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÅì³¤¡¦´ØÀ¾¡¦ËÌÎ¦¡¦ÀÅ²¬¤Î»ö¶È½ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
ËÜ¼è¤êÁÈ¤ß¤Ï¡¢2025Ç¯7·î¤Ëµë¿©¶È³¦¤Ç½é¤á¤Æ¤ÎÆ³Æþ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡¢Âè1ÃÆ¡¦JAÌ´¤ß¤Ê¤ß¤ÎÊ¡Åç¸©Çò²Ï»º¡Ö²Æ½©¥È¥Þ¥È¡ÊÀ±2¤Ä¡Ë¡×¤ËÂ³¤¯Âè2ÃÆ¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¼èÆÀ¤Î¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¤È¤Ï¡©
¡¡º£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢JA¤¢¤¤¤ÁÃæ±û¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÎÊËÆî»º¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤Ç¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬Äê¤á¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ÎÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾Íè¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò20¡ó°Ê¾åºï¸º¤·¡¢¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×À±3¤Ä¤ò¼èÆÀ*¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¹È¿§¤Ç»Ñ¡¦·Á¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¥Ë¥ó¥¸¥óÆÈÆÃ¤Î½¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢²½³ØÈîÎÁ¤äÇÀÌô¤òÍÞ¤¨¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë£±¡Á£²·î¤Ï¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤Î¼ý³ÏºÇÀ¹´ü¤Ç¤¹¡£
*JA¤¢¤¤¤ÁÃæ±ûÊËÆî¿Í»²Éô²ñ¤¬ÉÊÌÜ¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¡×¤Ç¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ§¾ÚÂÐ¾ÝÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É
¥Ë¥ó¥¸¥ó¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤¬°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤ÎÀ¸»º¼Ô¤µ¤Þ
¢£¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß - ¡Ö¸«¤¨¤ë¡×¤«¤é¹¤²¤ë¡¢¿©¤ÎÁªÂò
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿©ºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Äó¶¡»þ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼É½¤äPOP¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¸»º¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ÕµÁ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤äÍøÍÑ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤Î·Ç¼¨¤Ï¡¢¿©ºà¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è¤äÀ¸»º¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÅØÎÏ¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÁÏ¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤òÉ½¼¨¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¸»º¼Ô¤µ¤Þ¤ÈJA¤¢¤¤¤ÁÃæ±û¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤µ¤Þ¡¢Åö¼ÒË¬Ìä¼Ô
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©ºà¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¤äÀ¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1976Ç¯ÀßÎ©¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹©¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÂ±¡¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¡¢³Ø¹»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦ ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¡È¡Ö¿©¡×¤«¤éÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¡É¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÁ´¹ñÌó3,500¥«½ê¤Ë¤Æ¡¢1ÆüÌó140Ëü¿©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤ÇÀ»ºÊª¤ÎÆ³Æþ¤äÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿©ºà¤ÎÁªÄê¤«¤éÄó¶¡¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡ ¡§ ¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Ã« ¼þ
½êºßÃÏ ¡¡ ¡§ ¢©107¡¾0052¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2¡Ý23¡Ý1¡¡¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥ï¡¼
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§ 1976Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹©¾ì¤äÉÂ±¡¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¡¼¥ÉµÚ¤Ó¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL ¡¡ ¡§https://www.aimservices.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è¶ÈÌ³Éô ¹Êó¼¼ ¿ÛË¬ ÈþÆà»Ò¡¦»³²¬¡¡·ò°ìTEL:03-6234-7522 FAX:03-6234-7692
E-mail:aim@aimservices.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
https://www.aimservices.co.jp/column/2026/01/13/17032/
ÌÃÊÁ¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¡´Ä¶ÇÛÎ¸¾Ò²ð¡ÊJA¤¢¤¤¤ÁÃæ±û¡Ë
https://www.jaac.or.jp/event/topics/2509/18_02.html
À¸»ºÊª¾Ò²ð¡¡¥Ë¥ó¥¸¥ó¡ÊJA¤¢¤¤¤ÁÃæ±û¡Ë
https://www.jaac.or.jp/agriculture/product/ninjin/index.html
ÇÀ»ºÊª¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ë
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¥³¥é¥à ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ä¤µ¤¤Âè1ÃÆ¡Ö¥È¥Þ¥È¡×Æ³Æþ
https://www.aimservices.co.jp/column/2025/06/26/14713/
- °¦ÃÎ¸©¡ÖÊËÆî»º¤Ë¤ó¤¸¤ó¡×¤ò2026Ç¯1·î¤è¤êÄó¶¡³«»Ï -
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¡ÊËÜ¼Ò¡§ÅìµþÅÔ¹Á¶è¡¢ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡§¾®Ã« ¼þ¡Ë¤Ï¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬¿ä¿Ê¤¹¤ë¡Ö¤ß¤É¤ê¤Î¿©ÎÁ¥·¥¹¥Æ¥àÀïÎ¬¡×¤Ë´ð¤Å¤¡¢À¸»º¼Ô¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÀ±¤Î¿ô¤Ç¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¤¹¤ë»ö¶È¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¥é¥Ù¥ë¡Ê°Ê²¼¡¢¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¡Ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿ÊËÆî»º¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤ò¡¢2026Ç¯1·î¤è¤êÅì³¤¡¦´ØÀ¾¡¦ËÌÎ¦¡¦ÀÅ²¬¤Î»ö¶È½ê¤ÇÄó¶¡¤·¤Þ¤¹¡£
¢£¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¼èÆÀ¤Î¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¤È¤Ï¡©
¡¡º£²óÆ³Æþ¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢JA¤¢¤¤¤ÁÃæ±û¡Ê°¦ÃÎ¸©¡Ë¤ÎÊËÆî»º¤Ë¤ó¤¸¤ó¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤Ç¡¢ÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¤¬Äê¤á¤ë´Ä¶ÇÛÎ¸·¿¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ÎÉ¾²Á¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾Íè¤ÎºÏÇÝÊýË¡¤ÈÈæ³Ó¤·¤Æ²¹¼¼¸ú²Ì¥¬¥¹¡ÊGHG¡ËÇÓ½ÐÎÌ¤ò20¡ó°Ê¾åºï¸º¤·¡¢¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×À±3¤Ä¤ò¼èÆÀ*¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¹È¿§¤Ç»Ñ¡¦·Á¤¬Èþ¤·¤¯¡¢ÅüÅÙ¤¬¹â¤¯¥Ë¥ó¥¸¥óÆÈÆÃ¤Î½¤ß¤Î¾¯¤Ê¤¤ÅÀ¤¬ÆÃÄ¹¤Ç¡¢²½³ØÈîÎÁ¤äÇÀÌô¤òÍÞ¤¨¤ÆºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ ÆÃ¤Ë£±¡Á£²·î¤Ï¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤Î¼ý³ÏºÇÀ¹´ü¤Ç¤¹¡£
*JA¤¢¤¤¤ÁÃæ±ûÊËÆî¿Í»²Éô²ñ¤¬ÉÊÌÜ¡Ö¥Ë¥ó¥¸¥ó¡×¤Ç¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¤½¤ÎÇ§¾ÚÂÐ¾ÝÉÊ¤Î°ì¤Ä¤È¤·¤Æ¥Ö¥é¥ó¥É
¥Ë¥ó¥¸¥ó¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤¬°ÌÃÖ¤Å¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤ò¼èÆÀ¤·¤¿¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡ ¡¡¡Ö¤Ø¤¤Ê¤óÈþ¿Í¡×¤ÎÀ¸»º¼Ô¤µ¤Þ
¢£¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Î¼è¤êÁÈ¤ß - ¡Ö¸«¤¨¤ë¡×¤«¤é¹¤²¤ë¡¢¿©¤ÎÁªÂò
¡¡Åö¼Ò¤Ç¤Ï¡¢ËÜ¿©ºà¤ÎºÎÍÑ¤Ë¤¢¤¿¤ê¡¢Äó¶¡»þ¤Ë¥á¥Ë¥å¡¼É½¤äPOP¤Ê¤É¤ò³èÍÑ¤·¤Æ¡¢À¸»º¤ä¼è¤êÁÈ¤ß¤Î°ÕµÁ¤ò¤ï¤«¤ê¤ä¤¹¤¯ÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤¯¤³¤È¤Ç¡¢¥¯¥é¥¤¥¢¥ó¥È¤äÍøÍÑ¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤È¤È¤â¤Ë¡¢¤è¤ê¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊÁªÂò¤òÂ¥¤¹¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤Î·Ç¼¨¤Ï¡¢¿©ºà¤ÎÇØ·Ê¤Ë¤¢¤ëÃÏ°è¤äÀ¸»º¼Ô¤µ¤Þ¤ÎÅØÎÏ¡¢´Ä¶ÊÝÁ´¤Ø¤Î¼è¤êÁÈ¤ß¤òÅÁ¤¨¤ëÍ¸ú¤Ê¼êÃÊ¤È¤·¤Æ¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê¿©¤Î¼Â¸½¤Ë¸þ¤±¤¿¶¦ÁÏ¤Î°ìÊâ¤Ë¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ß¤¨¤ë¤é¤Ù¤ë¡×¤òÉ½¼¨¤·¤¿¥Ý¥¹¥¿¡¼¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡À¸»º¼Ô¤µ¤Þ¤ÈJA¤¢¤¤¤ÁÃæ±û¤Î¤´Ã´Åö¼Ô¤µ¤Þ¡¢Åö¼ÒË¬Ìä¼Ô
Åö¼Ò¤Ï¡¢º£¸å¤â´Ä¶¤ËÇÛÎ¸¤·¤¿¿©ºà¤ÎÆ³Æþ¤ò¿Ê¤á¡¢ÃÏ°è¤äÀ¸»º¼Ô¤Î³§¤µ¤Þ¤ÈÏ¢·È¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¿©¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¼Ò²ñ¤Î¼Â¸½¤Ë¹×¸¥¤·¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¢£¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¤Ë¤Ä¤¤¤Æ
¡¡1976Ç¯ÀßÎ©¡£¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹©¾ì¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢ÉÂ±¡¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã»ÜÀß¡¢³Ø¹»¡¢¥¹¥Ý¡¼¥Ä¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡¦ ¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°»ÜÀß¤Ê¤É¤Ç¥Õ¡¼¥É¥µ¡¼¥Ó¥¹¤òÅ¸³«¡£¡È¡Ö¿©¡×¤«¤éÆüËÜ¤ÎÌ¤Íè¤ò»Ù¤¨¤Þ¤¹¡£¡É¤Î¥³¡¼¥Ý¥ì¡¼¥È¥¹¥í¡¼¥¬¥ó¤Î¤â¤È¡¢¥°¥ë¡¼¥×¤ÇÁ´¹ñÌó3,500¥«½ê¤Ë¤Æ¡¢1ÆüÌó140Ëü¿©¤òÄó¶¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£´Ä¶Éé²Ù¤Î¾¯¤Ê¤¤ÇÀ»ºÊª¤ÎÆ³Æþ¤äÃÏ»ºÃÏ¾Ã¤Î¿ä¿Ê¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¥µ¥×¥é¥¤¥Á¥§¡¼¥óÁ´ÂÎ¤Ç¤Î»ýÂ³²ÄÇ½À¸þ¾å¤òÌÜ»Ø¤·¡¢¿©ºà¤ÎÁªÄê¤«¤éÄó¶¡¤Þ¤Ç¡¢¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤Ê²ÁÃÍ¤òÁÏ½Ð¤·Â³¤±¤Æ¤Þ¤¤¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡
²ñ¼ÒÌ¾ ¡¡ ¡§ ¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
ÂåÉ½¼Ô ¡¡ ¡§ ÂåÉ½¼èÄùÌò¼ÒÄ¹¡¡¾®Ã« ¼þ
½êºßÃÏ ¡¡ ¡§ ¢©107¡¾0052¡¡ÅìµþÅÔ¹Á¶èÀÖºä2¡Ý23¡Ý1¡¡¥¢¡¼¥¯¥Ò¥ë¥º¥Õ¥í¥ó¥È¥¿¥ï¡¼
ÀßÎ© ¡¡¡¡¡§ 1976Ç¯5·î
»ö¶ÈÆâÍÆ ¡§ ´ë¶È¤Î¥ª¥Õ¥£¥¹¡¦¹©¾ì¤äÉÂ±¡¡¦¼Ò²ñÊ¡»ã¤Ê¤ÉÉý¹¤¤»ÜÀß¤Ë¤ª¤±¤ë¥Õ¡¼¥ÉµÚ¤Ó¥µ¥Ý¡¼¥È¥µ¡¼¥Ó¥¹
URL ¡¡ ¡§https://www.aimservices.co.jp/
ËÜ·ï¤Ë´Ø¤¹¤ë¤ªÌä¹ç¤ï¤»Àè
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò
´ë²è¶ÈÌ³Éô ¹Êó¼¼ ¿ÛË¬ ÈþÆà»Ò¡¦»³²¬¡¡·ò°ìTEL:03-6234-7522 FAX:03-6234-7692
E-mail:aim@aimservices.co.jp
´ØÏ¢¥ê¥ó¥¯
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò ´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¼è¤êÁÈ¤ß
https://www.aimservices.co.jp/column/2026/01/13/17032/
ÌÃÊÁ¥Ë¥ó¥¸¥ó¡¡´Ä¶ÇÛÎ¸¾Ò²ð¡ÊJA¤¢¤¤¤ÁÃæ±û¡Ë
https://www.jaac.or.jp/event/topics/2509/18_02.html
À¸»ºÊª¾Ò²ð¡¡¥Ë¥ó¥¸¥ó¡ÊJA¤¢¤¤¤ÁÃæ±û¡Ë
https://www.jaac.or.jp/agriculture/product/ninjin/index.html
ÇÀ»ºÊª¤Î´Ä¶Éé²ÙÄã¸º¤Î¡Ö¸«¤¨¤ë²½¡×¡ÊÇÀÎÓ¿å»º¾Ê¡Ë
https://www.maff.go.jp/j/kanbo/kankyo/seisaku/being_sustainable/mieruka/mieruka.html
¥¨¡¼¥à¥µ¡¼¥Ó¥¹³ô¼°²ñ¼Ò¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¥³¥é¥à ÃÏµå¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¤ä¤µ¤¤Âè1ÃÆ¡Ö¥È¥Þ¥È¡×Æ³Æþ
https://www.aimservices.co.jp/column/2025/06/26/14713/